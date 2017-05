Đến New Zealand dễ dàng với giá vé hấp dẫn từ Air New Zealand

Bên cạnh, đường bay quá cảnh đến New Zealand thông qua đối tác liên minh của Air New Zealand là Singapore Airlines, mùa du lịch sắp tới, du khách Việt Nam sẽ có thêm lựa chọn đến với thiên đường New Zealand nhờ đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Auckland. Đường bay thẳng sẽ được hãng hàng không Air New Zealand khai thác 2 chuyến/tuần trên chiếc Dreamliner Boeing 787-9 kể từ ngày 24 tháng 6 đến 25 tháng 10 năm 2017.

Dreamliner nổi tiếng là chiếc máy bay cao cấp, mang đến sự thoải mái tiện nghi cho hành khách vì những cải tiến của độ cao của ngăn đựng hành lí, độ ẩm cao và không gian thoáng rộng nhờ những ô cửa sổ lớn.

Chiếc Dreamliner của Air New Zealand được trang bị công nghệ hiện đại và tiện ích đầy đủ với các hạng ghế như: Hạng phổ thông Skycouch (Economy Skycouch) với 1 dãy 3 ghế ngồi, dễ dàng chuyển đổi thành bề mặt phẳng, giúp gia đình và các cặp tình nhân tận hưởng chuyến bay một cách mới mẻ; Hạng phổ thông đặc biệt (Premium Economy) với ghế ngồi sang trọng và không gian thoải mái; Hạng thương gia đặc biệt (Business Premier) với giường nằm tiện nghi, êm ái; Hạng phổ thông (Economy) thiết kế tiện dụng, đảm bảo một hành trình không mệt mỏi.

Đây là chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho Hạng vé phổ thông khứ hồi. Những hành khách đi hạng ghế này có thể được tận hưởng thêm nhiều tiện ích hấp dẫn như hệ thống giải trí được tích hợp ngay chỗ ngồi với màn hình cảm ứng HD 9 inch, cho phép bạn thư giãn với những bộ phim điện ảnh mới, chất lượng cùng nhiều chương trình truyền hình hấp dẫn, hay chơi game. Được phục vụ những món ăn tuyệt hảo được chế biến bởi những đầu bếp hàng đầu và thưởng thức cùng những ly rượu vang được tuyển chọn từ những hầm rượu chất lượng nhất của New Zealand.

Vé sẽ được mở bán từ ngày 9 đến ngày 29 tháng 6 năm 2017, áp dụng cho các chuyến bay từ 24 tháng 6 đến 25 tháng 10 năm 2017. Du khách có thể đặt vé trực tuyến tại http://www.airnewzealand.com.vn hoặc thông qua phòng vé Discover the World tại phòng F06, lầu 1, Tòa nhà The Manor 2, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại liên hệ: 08 6291 2277.

Chi tiết lịch trình bay như sau:

A.D

Theo Trí thức trẻ