Dệt may Thành Công chào mua công khai hơn 20,7% vốn cổ phần Savimex với giá 9.000 đồng/cp

CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã chứng khoán SAV) vừa công bố thông tin về việc CTCP Dệt may Đàu tư Thương mại Thành Công (TCM) chào mua công khai cổ phần Savimex.

Theo đó, Savimex đã nhận được thông báo chào mua công khai từ Dệt May Thành Công với thông tin Dệt may Thành Công muốn mua 2,75 triệu cổ phần Savimex với giá chào mua 9.000 đồng/cổ phần.

Số cổ phần Dệt may Thành Công muốn mua chiếm 20,71% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Theo dự kiến Dệt may Thành Công sẽ chi khoảng 24,75 tỷ đồng để mua được số cổ phần trên.

Trên thị trường cổ phiếu SAV đã phục hồi nhẹ sau giai đoạn giảm sâu xuống gần 8.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 7/2018. Hiện SAV đang giao dịch quanh mức giá 9.200 đồng/cổ phiếu, trong đó có thời điểm cuối tháng 9 đã tăng mạnh lên xấp xỉ 10.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu SAV trong 6 tháng gần đây.

Trước đó khi Savimex nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phần từ Dệt may Thành Công, HĐQT công ty đã họp và thống nhất đồng ý đề nghị chào mua công khai từ Dệt may Thành Công, đề nghị Dệt may Thành Công thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Ngoài ra Savimex cũng đề nghị Dệt may Thành Công tiếp tục hợp tác và hỗ trợ công ty trong hoạt động SXKD sau khi hoàn tất thủ tục chào mua công khai nhằm làm tăng giá trị cho Savimex và các cổ đông của công ty.