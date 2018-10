Dệt may Thành Công (TCM) ước lãi 9 tháng 202 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm

Theo ghi nhận từ Dệt may Thành Công (TCM), tháng 9/2018, doanh thu thuần đạt khoảng 14,5 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khoảng 16%. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 714.000 USD.



Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu TCM đạt khoảng 119 triệu USD, tương đương 2.796,5 tỷ đồng, đạt khoảng 88% kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt khoảng 8,6 triệu USD, tương đương hơn 202 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch năm 2018.

Mới đây, Savimex (SAV) đã nhận được thông báo chào mua công khai 2,75 triệu cổ phần với giá 9.000 đồng/đơn vị từ Dệt May Thành Công. Tương ứng, Dệt may Thành Công muốn sở hữu 20,71% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Savimex. Theo dự kiến Dệt may Thành Công sẽ chi khoảng 24,75 tỷ đồng để mua được số cổ phần trên.

Trên thị trường, cổ phiếu TCM đang tăng khá tốt, thanh khoản cũng cải thiện đáng kể. Từ mức 16.000 đồng trong tháng 7, cổ phiếu này tăng gần gấp đôi lên 30.000 đồng/cp. Tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày 10/10, TCM bất ngờ giảm sàn xuống 27.750 đồng.