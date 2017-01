Dệt may Việt Nam phát triển thị trường dù Mỹ có thể rút khỏi TPP

Trước chuyển biến bất ngờ khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể sẽ rút khỏi TPP, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang có những bước thận trọng đánh giá tình hình, chuẩn bị kỹ lưỡng để khai thác các thị trường nước ngoài, trong đó có Mỹ.

Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp dệt may, động thái này không ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường bởi khi chưa có đàm phán TPP thì tự thân Việt Nam cũng đã có sức hút mạnh mẽ đối với làn sóng đầu tư nước ngoài vào dệt may.

Việt Nam vẫn bắt mắt các nhà đầu tư là do nền kinh tế hướng mở, có nhiều hiệp định với thuế suất bằng 0% từ WTO, từ FTA. Đây sẽ là cơ hội mới để các doanh nghiệp dệt may tích cực chuẩn bị cho chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, tăng năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng cho hàng hóa dệt may của Việt Nam.

Theo Phan Hương

VTV