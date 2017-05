ĐHCĐ Đô thị Sài Đồng – SDI: Bàn giao Vinhomes Gardenia, doanh thu tăng đột biến

Doanh thu và lợi nhuận của SDI tăng cao thời gian qua do Công ty bắt đầu bàn giao dự án Vinhomes Gardenia (Mỹ Đình).

Bà Trần Hoài An, Tổng Giám đốc SDI cho biết, năm 2016, Công ty đã ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản từ các căn biệt thự (84 căn) dự án Vinhomes Gardenia. Doanh thu thuần đạt 1513 tỷ đồng tăng gấp 4 lần năm ngoái, trong đó doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản 1.212 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ nhà hàng và các dịch vụ khác 302 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 692 tỷ đồng. Nhờ các hoạt động điều tiết dòng tiền linh hoạt, Công ty đã tạo được thu nhập từ hoạt động tài chính là 548 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã được kiểm doanh, SDI đạt lợi nhuận trước thuế 922 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 802 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với năm trước.

Hiện tại, SDI đang tiếp tục triển khai dự án Vinhomes Gardenia và dự án Skylake (Phạm Hùng). Trong đó, dự án Vinhomes Skylake là dự án trọng điểm năm 2017 của công ty, nên cần lượng vốn hàng nghìn tỷ đồng cho dự án.

Tình hình kinh doanh của SDI quý 1/2017 khá khả quan. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017, SDI đạt trên 1.120 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái là trên 64 tỷ đồng do năm nay SDI bắt đầu bàn giao dự án Vinhomes Gardenia và hạch toán doanh thu và lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 485 tỷ đồng, tăng trưởng gần 12% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo báo cáo của Ban tổng giám đốc SDI, tổng tài sản của Công ty tăng khá mạnh 4.518 tỷ đồng, nâng tổng tài sản lên 10.341 tỷ đồng, nguyên nhân là do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 1.185 tỷ và hàng tồn kho 3.541 tỷ đồng do . Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 748 tỷ (do thu hồi khoản tiền gửi tại VPBank).

Kế hoạch năm 2017, tập trung nguồn lực để đầu tư cho dự án Vinhomes Gardenia và các dự án mới. Do đó, ĐHCĐ của SDI đã trình cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức năm 2016, để dành toàn bộ lợi nhuận đầu tư cho dự án mới.

Bà Trần Hoài An, Tổng Giám đốc SDI cho biết Công ty sẽ tiếp tục bàn giao các căn biệt thự cho khách hàng trong năm nay và bắt đầu bàn giao căn hộ vào quý 4/2017, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống trường Vinschool để khai giảng vào tháng 9 năm nay. SDI tiếp tục triển khai và bán hàng dự án Vinhomes Skylake.

Tại Đại hội, nhiều cổ đông quan tâm về việc SDI nhận chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần từ công ty thuộc Tập đoàn Vingroup, gồm VinEco, Vincommerce và Vincom Retail với tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng hơn 7.482 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT của SDI, ông Phạm Thiếu Hoa cho rằng, việc mua cổ phần 3 công ty trên là nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư lâu dài ngoài lĩnh vực bất động sản. Ông Hoa cũng cho biết năm 2017 Công ty vẫn tiếp tục có lãi, đạt lợi nhuận khoảng 700 tỷ. Tính đến nay, khách hàng trả tiền trước của các căn biệt thự dự án Vinhomes Gardenia vào khoảng 4000 tỷ và các căn hộ chung cư dự tính bàn giao quý 4/2017 vào khoảng trên 3000 tỷ.

Các cổ đông của SDI đã thông qua các báo cáo của Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và phương án phân chia lợi nhuận 2016 và các kế hoạch kinh doanh 2017.

Bình An

Theo Trí thức trẻ