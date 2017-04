ĐHCĐ FECON: Dự kiến doanh thu năm 2017 đạt 2800 tỷ đồng, tăng trưởng 30%

Theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội, năm 2016 mặc dù phải cạnh tranh khốc liệt trên ngành xây dựng. Tuy nhiên, với đặc thù kinh doanh xử lý nền móng các công trình dân dụng với nhiều hợp đồng lớn, kết quả kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng khả quan.

Trong đó, thi công xử lý nền tăng 5%, thi công hạ tầng tăng 14%, thi công cọc bê tông dự ứng lực và cọc đúc sẵn tăng 15%, đặc biệt thi công cọc khoan nhồi và tường vây tăng 65% và thi công xây kết cấu bê tông tăng 80%. Mảng công trình ngầm đô thị của FECON tiếp tục tăng trưởng mạnh với mức trên 200%.

Doanh thu hợp nhất đạt 2.107,8 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm 2015, đạt 81% so với kế hoạch đầu năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 175,6 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2015, đảm bảo mức kế hoạch được giao. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu năm 2016 suy giảm từ mức 9,3% năm 2015 xuống còn 8,3%.

Năm 2016 FECON đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông với việc hợp tác với các đối tác Cotecons, Cienco 1 để đầu tư vào Dự án BOT Quốc Lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ lý – Hà Nam . FECON trực tiếp đầu tư một phần đã hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng.

Năm 2016, FECON đã ký kết nhiều hợp đồng lớn mang lại doanh thu cho công ty như Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng (80 tỷ đồng), The Manor Central Park (100 tỷ đồng), Samsung Bắc Ninh (65 tỷ đồng), LG-giai đoạn 2 (140 tỷ đồng), 69B Thụy Khuê (42 tỷ đồng), Mỹ Đình Pearl (36 tỷ đồng), Vinmec & Codotel (46 tỷ đồng), Tân Thuận Tây (52 tỷ đồng), Nhiệt điện Hải Dương (108 tỷ đồng), Bột-Giấy Quảng Ngãi (230 tỷ đồng), Khu phức hợp Khách sạn – Casino Nam Hội An (293 tỷ đồng), Nhiệt điện Long Phú 1 (225 tỷ) v.v…

Tuy nhiên, theo ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty FECON, thị trường năm 2016 tiếp tục khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ trong lĩnh vực cọc ly tâm, lĩnh vực cọc khoan nhồi, tường vây. Các dịch vụ chiến lược của Công ty như công trình ngầm, hạ tầng quy mô thị trường còn sơ khai, các dự án triển khai phụ thuộc tình hình giải phóng mặt bằng và nguồn vốn của các Chủ đầu tư, nên nhiều dự án chiến lược, tiềm năng dự kiến mang lại doanh thu lớn cho năm qua vẫn tiếp tục bị chậm triển khai như các Dự án: Nhiệt điện Nam Định, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Vân Phong, Long Sơn,...

Bên cạnh đó, do dòng vốn FDI tăng trưởng tốt nên có nhiều công ty nước ngoài rót vốn vào Việt Nam để phát triển hạ tầng. Đây là cơ hội cho Công ty doanh hạ tầng như FECON nhận được những hợp đồng thầu lớn.

Với kết quả đạt được năm 2016 sẽ là một bước đệm, bệ phóng cho FECON trong những năm tiếp theo.

Theo đó, FECON đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất: 2.800 tỷ đồng, tăng 33 % so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 200 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 180 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016. EPS hợp nhất: 3.500 đồng/cổ phần. Cổ tức: Không quá 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Tại đại hội, HĐQT cũng sẽ trình lên việc gia hạn thời gian hoán đổi trái phiếu nhằm giúp Công ty tận dụng được nguồn vốn vay giá rẻ, giảm chi phí tài chính của doanh nghiệp và giảm áp lực pha loãng lên giá cổ phiếu trong năm 2017.

Tiếp tục cập nhật

Nhật Minh

Theo Trí thức trẻ