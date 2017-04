ĐHCĐ Petrolimex: Đề án bán cổ phần PJICO cho NĐT chiến lược nước ngoài đang được thực hiện

Sáng nay Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tổ chức đại hội cổ đông thường niên tại Hà Nội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ông Bùi Ngọc Bảo cho biết năm 2016 các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Petrolimex đều vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng sản lượng xăng dầu bán là 11.442 nghìn m3/tấn, vượt 5,3% kế hoạch năm và tăng 7,3% so với thực hiện năm 2015; doanh thu thuần hợp nhất đạt 123.096 tỷ đồng, giảm 16% do giá xăng dầu giảm tuy nhiên lợi nhuận trước thuế hợp nhất tập đoàn đạt 6.300 tỷ, vượt 59% kế hoạch năm, tăng 68% so với thực hiện năm 2015, đạt mức cao nhất kể từ khi hoạt động. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 5.147 tỷ đồng, lãi cơ bản trên một cổ phiếu đạt 4.254 đồng.

Tập đoàn đủ nguồn lực để chi trả cổ tức cho cổ đông cao hơn nhiều so với mức dự kiến kế hoạch là 8%. Tập đoàn dự kiến chi cổ tức năm 2016 tỷ lệ 32,24% bằng tiền mặt.

Năm 2016, Tập đoàn đã phát hành thành công 8% cổ phần cho cổ đông chiến lược Nhật Bản JX Nippon Oil & Energy, nâng cao năng lực tài chính của Tập đoàn qua đó giảm được đáng kể chi phí tài chính.

Định hướng 2017, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị của tập đoàn, duy trì được sự ổn định và bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh, dự kiến mức chia cổ tức 2017 là 12%; Triển khai tái cấu trúc theo đề án tái cấu trúc của tập đoàn, có phương án tái cơ cấu từng bước các công ty con, tiết giảm chi phí theo định hướng tái cấu trúc của Chính phủ; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, triển khai xây dựng phương án thoái vốn, lựa chọn cách thức thoái vốn tối ưu trên cơ sở các yếu tố pháp lý.

Ngày 21/4/2017, Tập đoàn đã niêm yết cổ phiếu PLX trên sàn chứng khoán Tp.HCM.

Đánh giá tình hình năm 2017, Tổng giám đốc Tập đoàn ông Trần Văn Thịnh phát biểu tại đại hội cho biết dự báo giá dầu thô thế giới dự kiến sẽ ở mức bình quân 55 USD/thùng, hoạt động kinh doanh xăng dầu tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố thuận lợi như Liên bộ tiếp tục điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến thị trường thế giới, kinh tế trong nước được dự báo sẽ duy trì ổn định. Bên cạnh đó, năm 2017 hoạt động SXKD của Tập đoàn cũng chịu tác động từ các yếu tố bất lợi như thị trường xăng dầu ngày càng cạnh tranh quyết liệt, một số khách hàng công nghiệp thực hiện chuyển đổi nhiên liệu từ sử dụng mazut sang sử dụng gas hoặc nhiên liệu thay thế để giảm giá thành, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ cung cấp sản phẩm thương mại từ quý 3/2017…

Do đó, Ban điều hành Tập đoàn đặt ra một số chỉ tiêu kinh doanh như sau: sản lượng xăng dầu xuất bán 11,82 triệu m3, tăng 3,3% năm trước, doanh thu hợp nhất đặt kế hoạch 143.208 tỷ đồng, tăng 16,3% so với thực hiện năm trước, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 4.680 tỷ đồng, chia cổ tức tối thiểu 12%. Tổng giá trị đầu tư năm 2017 đặt ra ở mức 1.449 tỷ đồng, tăng 38%.

Báo cáo của Ban kiểm soát cho biết đề án bán cổ phần PJICO cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đang được thực hiện, hiện PJICO đang chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ bất thường và thường niên để giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định.

Theo Thanh Thủy

