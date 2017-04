ĐHĐCĐ CK BSC: Dự kiến lợi nhuận 2017 giảm 34%, tăng vốn thêm tối đa 33%

Sáng ngày 27/4/2017, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC; mã BSI - HOSE) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Năm 2016, tổng doanh thu của BSC đạt hơn 652 tỷ đồng, vượt 97,4% kế hoạch. Trong khi đó, tổng chi phí năm 2016 là hơn 526 tỷ đồng. Công ty đạt 125,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 67,9% kế hoạch và tăng trưởng 23% so với năm 2015.

Hoạt động môi giới BSC hoàn thành kế hoạch tài chính được giao, thu ròng tăng trưởng 16% so với năm 2015. Trong bối cảnh thanh khoản thị trường tăng trưởng (GTGD bình quân phiên tăng 19,4%) tổng doanh thu từ phí môi giới 2016 đạt 136,6 tỷ đồng tăng 26% so với năm 2015.

Hoạt động tư vấn tài chính năm 2016 không đạt kết quả như mong muốn do một số hợp đồng lớn không thể triển khai được như kế hoạch. BSC hoàn thành 2 giao dịch lớn cho tập đoàn CJ và Eurowindow. Tổng doanh thu hoạt động tư vấn tài chính bao gồm hoạt động đại lý, bảo lãnh phát hành và tư vấn năm 2016 là 31,5 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ 2015.

Tổng doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán bao gồm hoạt động đầu tư trái phiếu và đầu tư cổ phiếu đạt 115,9 tỷ đòng, tăng 36% so với thực hiện 2015. Hoạt động tự doanh cổ phiếu của BSC năm 2016 đạt kết quả khả quan hơn so với năm 2015 do Công ty đã chủ động giảm số dư đầu tư để hạn chế rủi ro trước sự biến động khó lường của thị trường. Hoạt động tự doanh trái phiếu năm 2016 có sự tăng trưởng 44% so với năm 2015.

Năm 2016, Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7,5%/năm.

Đặt kế hoạch lợi nhuận 2017 giảm 34,4% so với 2016

Thị trường chứng khoán Việt Nam dự báo chịu nhiều tác động tiêu cực từ diễn biến bất ổn của nền kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, thanh khoản thị trường năm 2017 được kỳ vọng duy trì tương đương ở mức thực hiện 2016 do (1) Yếu tố cơ bản thị trường cải thiện: kinh tế vĩ mô ổn định và tăng trưởng tốt; KQKD của các công ty niêm yết cải thiện; (2) Thị trường đang được định giá thấp so với các nước trong khu vực. P/E thị trường đang ở mức 16,32, thấp hơn 20% so với P/E bình quân các nước khu vực; (3) Dòng tiền vào thị trường chứng khoán có thể được chờ đợi từ việt thoái vốn DNNN và các đợt IPOs trong thời gian tới đây; (4) Môi trường cơ chế và chính sách có thể sẽ là một nền tàng hỗ trợ cho thị trường trong năm 2017. Dự báo VN-lndex sẽ tăng khoảng thêm 5% -10% trong năm 2017.

HĐQT BSC xác định giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn bứt phá và gia tăng thị phần, mục tiêu đến năm 2020 lọt vào Top 5 công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường về thị phần, uy tín.

Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt hơn 339,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 82,6 tỷ đồng, giảm mạnh 34,4% so với thực hiện năm 2016. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 6%. Thị phần môi giới phấn đầu ở mức 4%.

Dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tối đa 33%

Để đáp ứng điều kiện về hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, quy mô vốn điều lệ mục tiêu trong năm 2017 của BSC cần phải tăng lên mức tối thiểu là từ 1.000 tỷ đồng đến 1.200 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ cần tăng thêm tối thiểu từ 98 tỷ đồng đến 298 đồng. Tuy nhiên, việc tăng vốn điều lệ thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường và kết quả tìm kiếm, thương thảo với các nhà đầu tư.

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017. Theo đó, dự kiến BSI sẽ tăng vốn điều lệ từ 902 tỷ đồng lên thành tối thiểu 930 tỷ đồng hoặc tối đa là 1.200 tỷ đồng.

Việc tăng vốn sẽ được công ty thực hiện thông qua phát hành gần 2,77 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 3,07% (10.000 cổ phiếu cũ được nhận 307 cổ phiếu mới).

Bên cạnh đó, Công ty sẽ phát hành riêng lẻ tối đa hơn 27 triệu cổ phiếu (tối thiểu 7 triệu cổ phiếu) cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tương ứng tỷ lệ phát hành tối đa là 29,94% (tối thiểu 7,77%). Giá bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Thời gian thực hiện tăng vốn dự kiến trong năm 2017.

Theo Bình An

NDH