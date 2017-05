ĐHĐCĐ Gemadept: Dự kiến chia cổ tức đặc biệt 85% bằng tiền

Tại đại hội, HĐQT GMD cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch năm 2017 với doanh thu 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 530 tỷ đồng (đều tăng so với năm 2016) và sẽ có mức cổ tức đặc biệt. Gemadept dự kiến bán 15% vốn còn lại tòa nhà Gemadept Tower, thoái bớt vốn công ty logistics và cao su. Năm 2016, HĐQT trình cổ đông mức chia cổ tức bằng tiền mặt là 15% (1.500 đồng/cp). Thời gian chi trả chưa được HĐQT đề cập đến.

Bên cạnh đó, HĐQT GMD đã trình cổ đông thông qua phương án phát hành gần 109 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ vay nước ngoài với bên cho vay là VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P và bà Lê Thúy Hương. Mục đích phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với khoản nợ chuyển đổi của công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/05/2011.

Trong đó, GMD phát hành 87,7 triệu cp cho VI Fund, tương ứng 30.41% tổng số cổ phần sau khi phát hành, để chuyển đổi khoản vay gần 41 triệu USD, tương đương gần 933 tỷ đồng. Và hơn 21 triệu cp phát hành cho bà Lê Thúy Hương, tương ứng 7,34% để chuyển đổi khoản vay 9,86 triệu USD, tương ứng 225 tỷ đồng.

Giá phát hành 10.640 tỷ đồng. Dự kiến vốn điều lệ của GMD sau khi phát hành tăng từ 1.794 tỷ đồng lên 2.882 tỷ đồng.

Theo tài liệu trình bày tại đại hội, doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ năm 2016 toàn tập đoàn đạt 3.750 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2015. Tỷ trọng doanh thu mảng khai thác cảng là 44% và mảng logistics là 56%. Lợi nhuận gộp năm 2016 Gemadept đạt 1.014 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với năm 2015.

Tỷ trọng mảng Khai thác cảng là 66% và mảng logsistics là 34%. Doanh thu Khai thác cảng đạt 1.632 tỷ đồng giảm 4% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 682 tỷ đồng giảm 3% so với năm trước nhưng sản lượng thông qua cảng vẫn tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ. Doanh thu Logistics đạt 2.117 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015; Lợi nhuận gộp đạt 331 tỷ đồng tăng 38% so với năm 2015.

Ban lãnh đạo công ty cho biết đây là những diễn biến khách quan chung của thị trường đã được Gemadept xác định ngay từ đầu năm. Thị trường vận tải biển trong năm qua vẫn còn nhiều khó khăn. Các hãng tàu lớn trên thế giới tiếp tục thua lỗ, phá sản. Các công ty vận tải biển trong nước cũng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức ở phía trước và hoạt động Shipping của Gemadept đã và đang đối mặt với sự canh tranh khốc liệt, giá cước tiếp tục giảm sâu, giá dầu tăng, tình trạng dư thừa trọng tải tuyến nội địa, v.v…

Trong tình hình đó, với sự kiên trì và nỗ lực cao nhất, hoạt động shipping đã không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, duy trì hệ số sử dụng tàu ở mức cao so với thị trường và có những đóng góp nhất định vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Gemadept.

Hiện GMD đang sở hữu và khai thác hệ thống cảng và logistics từ Bắc đến Nam với cum cảng Nam Hải Đình Vũ (phía Bắc) và hệ thống cảng nước sâu Gemalink (phía Nam). Dự kiến trong thời gian tới, GMD sẽ thoái bớt vốn tại các công ty thành viên để tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi và lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với Công ty.

Theo đó, GMD sẽ thoái từ 51-100% các công ty dự án cao su, chuyển nhượng 15% vốn còn lại Công ty TNHH CJ Việt Nam (tòa nhà Gemadept Tower), bán hết 51% vốn Công ty CP Tiếp vận và Cảng Quốc tế Hoa Sen Gemadept, 25% Công ty CP Cảng Cái Mép Gemadept Terminal Link (Gemalink), tối đa 51% vốn Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding cùng Công ty TNHH Logistics Gemadept Holding.

Trong năm nay, GMD tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa dự án Cảng Nam Đình Vũ vào khai thác trong thời gian sớm nhất; Dự án Trung tâm phân phối lạnh Mekong Logistics đã bắt đầu khai thác một phần vào cuối năm 2016 sẽ tiếp tục được hoàn thiện để khai thác toàn phần trong nửa đầu năm 2017; Việc đầu tư Trung tâm logistics tại cụm Nam Hải ICD, nâng cao gấp đôi năng lực Cảng Bình Dương, mở rộng Cảng hàng hóa hàng không SCSC cũng nằm trong các hạng mục triển khai trong năm 2017.

Ngoài ra, Gemadept và đối tác tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu về nhu cầu của thị trường nhằm xác định thời điểm phù hợp để tái khởi động dự án Cảng nước sâu Gemalink, đón đầu xu hướng tăng trưởng xuất nhập khẩu trong giai đoạn tới.

Thảo luận và trả lời cổ đông:

Cổ đông: Trong năm nay chúng ta có thể thoái hết vốn tại các công ty khác như kế hoạch đề ra không?

HĐQT: Về thoái vốn Gemadept hiện đang đàm phán bước 2 với đối tác, có thể hoàn thành trong năm nay. Việc thoái vốn Vận tải biển Gemadept và Logistics Gemadept có thể hoàn thành trong năm nay, tháng 7 hoặc tháng 8/2017. Đối với trường hợp cảng Hoa Sen, chúng tôi quyết định trong năm nay sẽ thoái 99% vốn. Đây là dự án cảng nhỏ, nằm cạnh Tân Cảng Cái Mép, diện tích bãi 7 ha nên hoạt động hiệu quả thấp. Chúng ta đã ký được hợp đồng với một đối tác Hàn Quốc để bán lại toàn bộ cảng cho họ, họ sẽ dùng cảng này cho tàu khí đốt, khí hóa lỏng.

Chỉ có Dự án cao su Gemadept định hướng dự kiến chuyển nhượng từ 51 - 100% và có nhiều đối tác, có một vài đối tác đang đàm phán ban đầu, có thể khó hoàn thành trong năm nay.

Cổ đông: Mục tiêu doanh thu năm nay liệu có thấp không so với tình hình hoạt động kinh doanh mạnh của công ty?

HĐQT: Trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới và trong nước còn nhiều bất ổn, diễn biến khó lường, tình hình thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt bên cạnh tác động của các yếu tố môi trường, thiên tai..., việc chủ động ngăn ngừa và kiểm soát các yếu tố rủi ro trong kinh doanh có thể gây ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển của Gemadept là vô cùng cần thiết. Trong thời gian tới, Gemadept sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản trị rủi ro để phòng vệ và ứng phó kịp thời với những rủi ro trong kinh doanh.

Các cảng hoàn thiện năm 2017 nên doanh thu sẽ chỉ tính từ năm 2018. Kế hoạch 3.800 tỷ đồng có thể thực hiện được, khả năng vượt kế hoạch khoảng 5%.

Chẳng hạn, đến nay chúng ta đã đầu tư hết 7 cầu tàu vào cảng Nam Hải Đình Vũ giai đoạn 1 khoảng 1.700 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư là 6.000 tỷ đồng. Lợi thế của GMD khi đầu tư cảng này là gia tăng thị phần, chiếm trên 30 - 35% tổng sản lượng thông quan khu vực Hải Phòng. Khi đó, chúng ta có nhiều cách để gia tăng được dịch vụ, doanh thu và lợi nhuận cho lợi thế khu vực.

Cổ đông: Cổ tức đặc biệt sẽ chia tỷ lệ bao nhiêu?

Cổ tức đặc biệt dự kiến 85% bằng tiền, nếu kịp chia 15% trobg năm 2016 thì sẽ là 100%.

Gia Khang

Theo Trí thức trẻ