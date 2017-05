ĐHĐCĐ Hoàng Quân - HQC: Đặt mục tiêu lợi nhuận gấp 10 lần năm ngoái, dự kiến mua tối đa dưới 30% cổ phần làm cổ phiếu quỹ

Tại ĐHCĐ năm 2017, ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nội dung cơ bản thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT còn trình ĐHCĐ một số nội dung quan trọng như kế hoạch không chia cổ tức năm 2016 mà sử dụng lợi nhuận sau thuế của năm 2016 sau khi trích lập các quỹ để mua tối đa dưới 30% tổng số cổ phần đã phát hành nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.

Đồng thời HĐQT còn đề xuất phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 2.000 tỷ đồng để triển khai các dự án lớn mà Công ty vừa được chấp thuận đầu tư. Ngoài ra, HĐQT còn đề xuất phương án mua lại cổ phiếu lô lẻ để làm cổ phiếu quỹ nhằm tạo điều kiện cho cổ đông bán lại cổ phiếu lô lẻ đang sở hữu.

Theo báo cáo trình bày tại đại hội, trong năm 2016 là năm có khởi đầu thuận lợi khi tiếp nối đà bứt phá và kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu hơn 1.421 tỷ đồng của năm 2015. Tuy nhiên, do yếu tố khách quan của thị trường, kết thúc năm 2016, Công ty Hoàng Quân đạt doanh thu 1.114 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 20,1 tỷ đồng, hoàn thành tương ứng 15% kế hoạch doanh thu và 4% so với kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra.

Trong đó, đóng góp chủ yếu từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản chiếm 88% tổng doanh thu. Tổng tài sản đạt 6.860,2 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015. Các khoản phải thu khách hàng giảm gần 185 tỷ đồng từ 951 tỷ đồng xuống còn 766 tỷ đồng. Trong năm qua, công ty cũng dừng việc phát hành cổ phiếu huy động vốn, đồng thời giãn tiến độ một số dự án mới nên hàng tồn kho giảm gần 123 tỷ đồng, tương đương 13,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQt kiêm Tổng giám đốc HQC cho rằng trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhất là việc dừng gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhà đầu tư và khách hàng trong phân khúc nhà ở xã hội (NOXH). Để giải quyết vấn đề cấp bách này, Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra chương trình bù lãi suất cho khách hàng vay vốn thương mại để mua NOXH từ ngày 1/11/2016, chiết khấu cao cho khách hàng trả tiền sớm hơn so với kế hoạch thanh toán.

Theo đó, kết quả kinh doanh tuy chỉ đạt ở con số khiêm tốn 20,1 tỷ đồng lợi nhuận, mặc dù những thành quả đạt được năm 2016 chưa đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, dự kiến nhà ở xã hội tiếp tục là nguồn mang về 50% doanh thu, song song đó công ty thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh và cân bằng nguồn doanh thu. Ngoài dòng sản phẩm nhà ở xã hội đã và đang dẫn đầu khu vực phía Nam, Công ty Hoàng Quân còn tăng cường đầu tư vào các phân khúc khác, có biên độ lợi nhuận cao hơn như bất động sản nghỉ dưỡng (biệt thự và condotel), bất động sản vừa ở vừa kinh doanh (shophouse và officetel), căn hộ (cao cấp, trung bình, giá rẻ), khu công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi nhằm tối đa hóa khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu. Trong thời gian sắp tới, tổng nguồn thu từ các loại hình bất động sản này sẽ chiếm hơn 50% cơ cấu doanh thu của Công ty.

Lý giải về khả năng đạt được các chỉ tiêu trên, ông Tuấn cho biết ngày 10/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi 4,8% (0,4%/thàng) khi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2017.

Bên cạnh gần 4.000 căn hộ NOXH đã được Công ty Hoàng Quân bàn giao trong năm 2016, Quyết định này đã mở ra hướng đi mới cho NOXH, tạo tiền đề cho người có thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay để sở hữu NOXH, góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành mục tiêu bàn giao hơn 8.000 căn NOXH năm 2017, năm 2018 bàn giao hơn 14.000 căn NOXH và nhà ở giá rẻ cho công nhân tại nhiều dự án HQC.

Hiện tại, Công ty Hoàng Quân đang triển khai đầu tư 22 dự án NOXH và nhà ở giá rẻ cho công nhân với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng rải khắp các tỉnh miền Nam. Song song đó, vừa qua HQC đã nhận được chủ trương đầu tư hai dự án lớn tại Bình Thuận và Trà Vinh.

Theo đó, tại Bình Thuận, Công ty Hoàng Quân được chấp thuận đầu tư dự án phức hợp Trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến - Mũi Né rộng 198ha gồm biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm sự kiện thể dục thể thao, trung tâm vui chơi giải trí, công viên và khu NOXH có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Dự án HQC Trà Vinh có diện tích khoảng 18ha với tổng vốn đầu tư gần 655 tỷ đồng gồm 1.123 căn được thiết kế theo mô hình nhà liên kết đang được khách hàng tại khu vực miền Tây Nam bộ ưa chuộng.

Trong năm 2017, dự án Khu đô thị NOXH HQC Bình Tân, TP.HCM, với diện tích 36,5ha và tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng cũng sẽ triển khai từ 2017-2020.

Song song đó, loại hình sản phẩm bất động sản khu công nghiệp, kho bãi, nhà xưởng, KCN Hàm Kiệm I - Bình Thuận (146,2ha) và KCN Bình Minh – Vĩnh Long (thuộc Khu cảng - công nghiệp - đô thị Bình Minh 162ha) đã lấp đầy hơn 50% và sẵn sàng quỹ đất sạch cùng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh để chào đón nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính quý 1/2017 do doanh nghiệp này vừa công bố, doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 229 tỷ đồng, giảm gần 24% so cùng kỳ, lãi ròng gần 21 tỷ đồng giảm xấp xỉ 60% so cùng kỳ năm trước. Chính những con số này đã gây thắc mắc cho nhiều cổ đông tại đại hội, bởi các ý kiên đều cho rằng chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đặt ra cho năm 2017 quá cao, xa rời thực tế và khó thực hiện được trong tình hình hiện tại của công ty.

Cũng tại Đại hội, ông Trương Anh Tuấn đã gửi lời xin lỗi cổ đông về kết quả kinh qoanh bết bát 2016, và cam kết hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 200 tỷ đồng trong năm 2017 bằng lương tâm, trách nhiệm, danh dự của những người điều hành HQC. Ông Tuấn cũng cam kết chắc chắc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2018 - 2020 như đã đề ra tại đại hội 2017 lần này.

Phần hỏi đáp:

Cổ đông: Trong tình hình tài chính không có nếu không muốn nói là đang bị âm, tiền đâu chúng ta mua cổ phiếu quỹ?

Ông Trương Anh Tuấn: Thực tế nguồn mua lại cổ phiếu quỹ khoảng 20 tỷ đồng (từ lợi nhuận năm 2016), với mức giá trên sàn hiện 3,000 đồng/cp thì dự kiến HQC mua lại 6 triệu cp quỹ. Thời gian thực hiện ngay sau khi UBCKNN chấp thuận.

Cổ đông: Việc phát hành trái phiếu có khả thi không khi mà trong năm 2016, HQC phát hành trái phiếu chuyển đổi, sau đó giá cổ phiếu giảm mạnh?

Ông Trương Anh Tuấn: Trước đây HQC phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi qua cổ phiếu cho 5 cổ đông, đây là sự tự nguyện, họ đồng hành lâu dài với Công ty. Giá cổ phiếu HQC giảm, với tư cách cổ đông lớn nhất, ông Tuấn cho rằng mình là người thiệt hại nhiều nhất.

Hiện nay tổng nợ của HQC chưa đến 1.000 tỷ trên vốn 4.000 tỷ thì hệ số nợ rất an toàn. Tuy nhiên, điều này đôi khi là trở ngại đối với Công ty khi muốn thực hiện các dự án lớn. Do đó, Công ty phải sử dụng các công cụ tài chính để huy động vốn cho trung và dài hạn. HQC cũng nhận thấy thời điểm này thì phát hành trái phiếu là phù hợp nhất, bên cạnh đó còn mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn ngoại.

Tôi xin gửi lời xin lỗi cổ đông về kết quả 2016 và cam kết chắc chắn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 200 tỷ đồng trong năm 2017. Chúng tôi chắc chắn cùng cổ đông sẽ hoàn thành toàn bộ tài liệu đã trình đại hội 2017, đặc biệt là kế hoạch lợi nhuận.

Đăng Khải

Theo Trí thức trẻ