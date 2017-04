ĐHĐCĐ PNJ: Đặt mục tiêu lãi tăng trưởng 33% cho năm 2017

Theo đánh giá của Ban lãnh đão PNJ, năm 2016 là một năm có khá nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên với sức mạnh nội lực và sự nhanh nhạy nắm bắt thị trường, PNJ đã hoàn thành một năm hoạt động với nhiều kết quả ấn tượng.

Theo báo cáo HĐQT, tổng doanh thu năm 2016 đạt 8.720 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015. Riêng doanh thu trang sức bán lẻ tăng 26%. Con số này góp phần đưa lợi nhuận gộp cả năm lên khoảng 1.381 tỷ đồng, tăng 21% so với 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 608 tỷ đồng, tăng 220% so với năm trước đó.

Cùng với kết quả hoạt động kinh doanh, PNJ cũng đã đẩy mạnh mở rộng mạng lưới trên 40 tỉnh thành cả nước, khai trương thêm 31 cửa hàng và đưa tổng hệ thống lên 220 cửa hàng, là doanh nghiệp sở hữu hệ thống phân phối trang sức lớn nhất cả nước.

PNJ cũng vừa kết thúc hoạt động kinh doanh quý 1/2017 với nhiều con số ấn tượng, là bước đà vững chắc cho một năm 2017 gặt hái nhiều thành công. Cụ thể, tổng doanh thu 3 tháng đầu năm đạt 3.135 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ 2016, trong đó doanh thu các cửa hàng hiện hữu tăng 25%. Kết quả đạt được càng khẳng định chiến lược tập trung vào hoạt động cốt lõi là mảng kinh doanh trang sức mà PNJ đưa ra hoàn toàn đúng đắn. Những con số trên góp phần đưa lợi nhuận gộp công ty đạt 542 tỷ đồng, tăng 31%, đồng thời lợi nhuận trước thuế đạt 308 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ.

HĐQT cho biết tổng doanh thu cả năm đạt trên 10.000 tỷ đồng, trong đó, doanh thu bán lẻ đạt 5.350 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 751 tỷ đồng là mục tiêu mà HĐQT và ban lãnh đạo PNJ đặt ra trong 2017.

Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc bổ sung nhân sự cấp cao, PNJ cũng sẽ phát triển chiều sâu ngành hàng kinh doanh cốt lõi; tiếp tục phát triển tối đa hệ thống phân phối, đặc biệt là đẩy mạnh hơn tại thị trường còn tiềm năng, đến năm 2018 sẽ đạt 300 cửa hàng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập PNJ.

Để huy động vốn cho việc mở rộng hệ thống bán lẻ, PNJ đã thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ hơn 9,8 triệu cổ phiếu, nâng tổng vốn điều lệ lên 1.081 tỷ đồng, nguồn vốn huy động được sẽ được dùng cho việc đầu tư và bổ sung vốn lưu động cho 40 cửa hàng mới.

Bên cạnh việc tiến hành cơ cấu lại XNNT, PNJ cũng tiến hành đầu tư và hoàn thiện chiến lược công nghệ thông tin - IT và ứng dụng triệt để, toàn diện vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, PNJ cũng không ngừng nỗ lực trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nhất là văn hóa không ngừng học tập, văn hóa sáng tạo ngay tại doanh nghiệp.

Nguyên Minh

Theo Trí thức trẻ