ĐHĐCĐ SCR: Đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.514 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với thực hiện năm 2016

Tuy nhiên, lãi sau thuế kế hoạch chỉ tăng trưởng 16% với 208 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến dao động từ 7-10%. Thông tin trên vừa được HĐQT SCR thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra sáng nay (29/4) tại TP.HCM.

Theo HĐQT, tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2016 đạt 932 tỷ đồng, tăng 5,9% so với kế hoạch và chỉ thực hiện 64% kế hoạch. Doanh thu bất động sản chiếm tỷ trọng 90% với hơn 697 tỷ đồng, chủ yếu đến từ một phần của dự án Jamona Golden Silk và kinh doanh sàn thương mại Belleza.

Kết thúc năm 2016, lãi sau thuế đạt gần 180 tỷ đồng, sụt giảm 9% nhưng so với kế hoạch năm đã vượt 9,4%. Công ty chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%.

Ban lãnh đạo SCR cũng cho biết thêm việc huy động 1.635 tỷ đồng vốn tín dụng trong năm 2016, khiến nợ phải trả của SCR cũng tăng gấp đôi lên hơn 4.236 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ghi nhận gần 1.280 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 30% tổng nợ. Trong đó có nhiều khoản vay với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng tài trợ cho dự án Jamona City.

Trong năm 2017, SCR dự kiến bán hàng với hơn 3.000 sản phẩm, nhanh chóng tìm kiếm khách hàng cho thuê văn phòng 66 Phó Đức Chính, Sacomreal Plaza để tạo nguồn thu ổn định công ty. Tiếp tục thanh lý các tích sản tồn, tài sản không sinh lời để thu hồi vốn thực hiện tái đầu tư cho các dự án mới.

Tại đại hội, HĐQT đã trình cổ đông thông qua hoạt động đầu tư, mua bán bất động sản phục vụ chiến lược 2016-2020. Theo đó, ủy quyền HĐQT quyết định việc đầu tư, mua, bán các dự án bất động sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản của SCR và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Bên cạnh đó, cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư và/hoặc đối tác chiến lược bằng phương thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, giá trị phát hành từ 10 đến 20% tổng vốn điều lệ SCR.

Ngoài ra, Công ty còn trình Đại hội kế hoạch phát hành gần 16 triệu cp để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 5% và tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Lượng cổ phiếu sau khi phát hành thành công sẽ gần 244 triệu cp. Phương án này dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 10/2017.

Cũng theo báo cáo tài chính riêng quý I/2017, SCR đạt được lợi nhuận trước thuế 23 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước 142%. Tính trong quý I/2017, tổng tài sản của SCR đạt 6.900 tỷ đồng, tăng 518 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm chủ yếu từ các khoản phải thu cho vay dài hạn tăng 386 tỷ đồng do tăng đầu tư phát triển dự án ở các công ty thành viên.

Trong cơ cấu tổng nợ thì nợ dài hạn đạt 668 tỷ đồng (chiếm 10%), chủ yếu là khoản vay và thuê tài chính dài hạn tài trợ dự án, nợ ngắn hạn đạt 3.035 tỷ đồng (chiếm 44% nguồn vốn ) tăng 295 tỷ so với đầu năm đến đa phần từ khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, trong đó phần lớn là khoản phải trả cho khách hàng.

Thực tế tiền này bản chất là doanh thu (tiền thu của khách hàng trả trước mua dự án) được ghi trên khoản nợ của doanh nghiệp. Khi nào dự án được bàn giao thì toàn bộ phần phải trả khách hàng đó sẽ được chuyển qua thành doanh thu. Đây chỉ là khoản doanh thu chưa được ghi nhận.

Báo cáo dòng tiền cho thấy số dư tiền mặt SCR giảm nhưng đã được bù đắp từ dòng tiền hoạt động kinh doanh, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính tăng 117 tỷ so với đầu năm, đạt 357 tỷ.

Dự kiến trong quý II/2017,tinh hình kinh doanh của SCR sẽ khởi sắc, tổng doanh thu trong báo cáo tài chính riêng dự kiến đạt 108 tỷ đồng đến từ doanh thu bất động sản và doanh thu cho thuê văn phòng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 49 tỷ.

Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội đồng sáng lập SCR cho biết, chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm (2016 - 2020), Sacomreal đặt mục tiêu đến năm 2020 tổng quỹ đất của Sacomreal đạt gần 1.000 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 20.000 tỷ đồng. Nhu cầu vốn đầu tư của SCR đến năm 2020 khoảng 10,000 tỷ đồng, riêng năm 2017 cần khoảng 3,500-4,000 tỷ đồng để triển khai các dự án.



“Với chiến lược phát triển cụ thể theo từng giai đoạn, Sacomreal từng bước khẳng định mạnh mẽ vị thế của mình. Cùng với chiến lược chuyên biệt hóa từng dòng sản phẩm cộng với quỹ đất dồi dào, tiềm lực tài chính vững vàng, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, Sacomreal đặt mục tiêu chinh phục vị trí top những công ty hàng đầu có giá trị thương hiệu và thị phần sản phẩm được khách hàng tin cậy nhất Việt Nam”, ông Hồng Anh cho biết thêm.

Hiện tại, về sản phẩm, SCR đang tập trung vào chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Cụ thể hóa cho chiến lược này, Sacomreal tập trung phát triển 3 dòng sản phẩm Carillon (trung cấp), Jamona (phức hợp), Charmington (cao cấp).

Ban lãnh đạo SCR chia sẻ thêm, trong năm 2016, SCR thực hiện đa dạng nguồn huy động, nên thực hiện phát hành 400 tỷ đồng bên cạnh nguồn vốn ngân hàng. Năm 2017 và 2018 dự kiến phát hành 1,000 tỷ đồng cho đối tác, hiện Công ty đang làm việc với tư vấn để triển khai.

Về vấn đề cổ tức trong tương lai, theo HĐQT công ty dự kiến vẫn duy trì cổ tức bằng cổ phiếu, song sẽ xem xét tại những thời điểm thích hợp để trả cổ tức bằng tiền.

Nguyên Minh

Theo Trí thức trẻ