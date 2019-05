ĐHĐCĐ Thuỷ sản Nam Việt (ANV): Đã xuất lô hàng thử nghiệm cho đợt POR16 của Mỹ, khi nào xong dự án Bình Phú sẽ tính đến phân phối qua Alibaba

Ngày 17/5/2019, CTCP Nam Việt (ANV) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 nhằm thông qua tình hình kinh doanh 2018, cũng như kế hoạch cho thời gian tới.



Trong năm 2018, doanh thu thuần của Nam Việt đạt 4.118 tỷ đồng, tăng trưởng 39,6% so với cùng kì năm 2017, chủ yếu do gia tăng giá bán các thành phẩm của Công ty cùng với việc mở rộng thị trường thành công. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế Công ty tăng mạnh 319,6%, đà tăng có được nhờ Công ty đã mở rộng thị trường thành công và giá bán thành phẩm tăng mạnh.

Nhận định năm 2019 ngành cá tra vẫn có đà phát triển tốt, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc còn nhiều tiềm năng do nhu cầu tiêu thụ lớn, sản phẩm đa dạng, thị trường gần. Đồng thời, giá cá tra cuối năm 2018 vẫn duy trì ở mức cao khiến người nuôi trồng được lợi lớn, nguyên nhân là nguồn cung cá nguyên liệu giống hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, do tình hình thời tiết ảnh hưởng đến việc ươm giống.

Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và sẽ có những tác động nhất định đến nhu cầu nhập khẩu thủy sản toàn cầu; sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường thủy sản thế giới cả về giá, chất lượng.

Theo đó, Nam Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu là 6.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế kế hoạch 700 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 20% bằng tiền mặt. Nam Việt cũng đã khởi công siêu dự án "Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao Bình Phú", là vùng nuôi cá tra quy mô tập trung lớn nhất Việt Nam. Dự án được xây dựng trong năm 2019 – 2020 với quy mô lớn, tập trung, ứng dụng công nghệ cao và xuất khẩu 100%.

Ngoài ra, Đại hội cũng lấy ý kiến cổ đông thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Minh Cảnh. Đồng thời, bầu bổ sung 3 Thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Minh Ý, bà Doãn Hải Phượng và ông Nguyễn Thanh Ngọc.

Với Ban kiểm soát, Nam Việt trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm 2 thành viên Nguyễn Trọng Hữu cùng Lê Thị Tuyết Mai, thay thế có bà Nguyễn Kim Ngọc và ông Đoàn Hữu Đức.

Thảo luận

1. Liệu còn khó khăn gì trong việc tham gia thị trường Mỹ, và dự kiến thời gian trở lại thị trường này?

Ông Doãn Tới: "Sáng nay tôi có làm việc với khách hàng Mỹ, tháng 6 thì làm việc với luật sư Mỹ. Đơn hàng cho đợt review tiếp theo, đã rời bến xuất đi và khoảng trung tuần tháng 6 cập bến Mỹ.

Chúng tôi đã nói sẽ quay lại thị trường Mỹ, nhưng vào Mỹ phải bền vững, vì không năm này năm khác nếu muốn thì vào Mỹ được thôi. Vào Mỹ phải đi từ từ không giống Biển Đông, Vĩnh Hoàn đã có sẵn hệ thống rồi, Nam Việt gần như bắt đầu từ số 0. Mục tiêu vào Mỹ của Nam Việt để được hưởng thuế suất bằng 0, bây giờ cần thời gian để thực hiện".

2. Tương lai có đổi sang kiểm toán Big4 để có vị thế cao hơn trên thị trường?

Về công ty kiểm toán hiện nay cũng là công ty hàng đầu Việt Nam. Trước đây Nam Việt có mời KPMC, và những đơn vị Big4 còn lại cũng đã tiếp cận, từ đó so sánh chất lượng giữa Big4 cũng như các công ty khác, chúng tôi thấy hai bên cũng ngang ngửa nhau.

Cơ cấu cổ đông hiện nay có một vài quỹ nước ngoài, còn lại cơ bản là cổ đông trong nước, do đó yêu cầu để mà có sự kiểm toán thì cũng chưa quá gắt gao nên chưa cần đến Big4.

3. Về biến động giá, thì dự kiến biến động giá đầu ra và vào năm 2019 là bao nhiêu?

Năm nay câu hỏi về biến động giá thực sự là bài toán nhức đầu, ông Tới nói. Nhưng biến động giá ở đây gồm 2 loại "do khách quan" và "do chủ quan". Năm 2019 là do chủ quan, bởi năm 2018 giá cá Việt Nam quá tốt, đạt kỷ lục lên 36.000 đồng/kg. Hiện giá cá đang giảm xuống còn 24.000 đồng/kg đầu vào, nguyên nhân theo vị này do năm ngoái thắng lớn, do đó từ DN đến nông dân đổ vào nuôi cá. Tài chính gọi là "nước chảy về chỗ trũng", tuy nhiên cung nhiều hơn cầu đã từng để lại bài học tại những mặt hàng khác như thanh long…

Nếu vàng như sắt thì giá vàng có cao không, nếu dầu như nước thì xăng có tăng như hôm nay không? Giá chính là do cung cầu tạo ra, kinh doanh thì Nam Việt luôn biết lúc nào thuận lợi lúc nào khó khăn, và phải làm gì trong mỗi bối cảnh đó. Lịch sử Nam Việt đã nhận được bài học từ vấn đề này.

Cái cuối cùng chúng ta cần nắm được chính là thị trường, nhằm hạn chế tình trạng thấy lời thì đua nhau làm rồi sau đó phải trả giá. Thực tế ngành nông nghiệp luôn bị vấp phải câu chuyện này, không riêng cá tra, như tôm được mùa thì lên mây nhưng mất mùa thì cũng rớt rất nhanh. Nói chung, bất lợi tỷ giá hiện do cung hơn cầu, nhưng cũng do bà con nông dân thấy lời quá làm cho cung lớn hơn cầu. Tuy nhiên, điều này đang được điều chỉnh lại. Nam Việt tương lai sẽ truyền đi thông điệp: "Nên liên kết để nuôi cá tra, không nên nhìn thị trường để nuôi vì rất rủi ro".

4. Chiến tranh thương mại ảnh hưởng như thế nào đến Nam Việt thời gian tới?

Chiến tranh thương mại thì tác động đến toàn cầu. Khi người ta giàu có thì người ta chọn ăn thủy sản, tuy nhiên cá tra cũng không phải quá cao cấp nên mọi người dễ để mua ăn.

5. Thị trường Trung Quốc mới vào năm ngoái nhưng có kết quả rất tốt, thì rủi ro lớn nhất tại thị trường này là như thế nào?

Thị trường Mỹ mới rủi ro nhưng Trung Quốc thì không. Hiện nay tại thị trường Trung Quốc Công ty mới có bao bì sản phẩm bởi đây đang là thị trường chủ lực của Nam Việt.

6. Rút ra bài học từ DAP2… thì hiện với dư lượng tiền lớn sau dự kiến phát hành 30 triệu cổ phiếu, Công ty có dự tính đầu tư vào đâu không, hoặc đầu tư trở lại DAP2?

Trước đây có dự kiến phát hành thêm cổ phiếu đầu tư dự án Bình Phú, nhưng cũng chỉ mới là dự kiến. Năm 2019 thì việc phát hành này sẽ chưa thực hiện, nếu có thì sẽ xin ý kiến Chủ tịch HĐQT xem xét giai đoạn 2020 trở đi.

Nếu phát hành sẽ phát sinh sự pha loãng lớn, tuy nhiên cổ đông cũng cần hiểu rằng mục tiêu công ty niêm yết (CTNY) là làm gì - là huy động vốn qua cổ phiếu. Tuy nhiên, thực tế nhiều cổ đông lại đang lo ngại việc pha loàng khi một CTNY phát hành huy động qua kênh cổ phiếu, nhưng nếu mà huy động vốn để đầu tư, để tăng trưởng mạnh hơn thì không cần quá lo ngại, mà ngược lại sẽ tốt cho cổ đông.

Còn về DAP, chúng tôi đã bán hẳn cho công ty gia đình anh Doãn Tới là Đại Tây Dương, được biết quý đầu năm nay đã thanh toán xong, như vậy DAP hiện không còn liên quan gì Nam Việt.

Nói về đầu tư ngoài ngành, ông Tới khẳng định hiện nay Nam Việt chỉ tập trung vào ngành cốt lõi và không đầu tư ngoài ngành. Năm nay, Công ty còn dự kiến tung ra các phụ phẩm, bao gồm 3 tháng Collagen, Surimi tháng tới, và Gentalin…

7. Phân phối qua kênh Alibaba thì Nam Việt có lợi thế cạnh tranh gì so với Vĩnh Hoàn?

Alibaba tính xa xôi, ông Doãn nói muốn quảng cáo Alibaba có gì đâu, nhưng cái gì đã quảng cáo thì phải có hàng để bán. Alibaba rất mạnh, nhưng hàng đông lạnh khác hàng điện tử, nếu hàng đông lạnh thì không thể phân phối xa xôi khắp Đông Nam Á, châu Âu… mà chỉ tập trung ở Bắc Kinh, Thượng Hải… Và khi phân phối qua Alibaba thì Nam Việt bắt buột phải có kho lạnh bảo quản.

Alibaba đã từng chào mời nhưng Nam Việt chưa đồng ý, vì muốn làm phải có hàng, muốn làm phải đợi xong Bình Phú. Bởi nếu đồng ý, thì với một đất nước lớn nhu cầu lớn như Trung Quốc thì khi cần có hàng để đáp ứng không?

"Hàng đông lạnh muốn bảo quản phải dưới 20 độ, bây giờ làm thì làm thế nào? Chúng tôi sẽ làm nhưng làm một cách bài bản. Hiện mục tiêu là phải rải khắp thị trường Trung Quốc để khi lên Alibaba có thể đáp ứng được nhu cầu lớn", ông Tới nhấn mạnh.

8. Hiện cổ đông gia đình nắm quá nhiều tại Nam Việt, thì có định giảm tỷ lệ sở hữu?

Không phủ nhận điều này, ông Tới nói khi gia đình nắm nhiều thì không còn là công ty đại chúng. Và như Minh Phú, đã bán bớt cổ phần cho bên ngoài đơn cử có cổ đông Mitsui mới đây, thì Nam Việt năm nay cũng sẽ giảm bớt tỷ lệ sở hữu gia đình xuống.

9. Phụ phẩm Collagen thì đã có đầu ra chưa?

Các phụ phẩm như Collagen, cả Surimi… cũng đã có đầu ra, từ đó phải tính đầu vào. Collagen đang kết hợp với công ty nổi tiếng thế giới để làm, do đó khác so với cách làm của Vĩnh Hoàn.