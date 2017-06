ĐHĐCĐ Tường An: Tập trung mặt hàng biên lợi nhuận cao, đặt mục tiêu lãi gấp đôi 2016

Báo cáo của HĐQT Tường An cho biết, sức mua chưa tăng, xu hướng tiêu dùng nội địa tiếp tục chuyển sang phân khúc bình dân. Trong khi đó, nguyên liệu dầu thô của TAC phụ thuộc chủ yếu từ nhập khẩu của Malaysia, nguyên liệu dầu thô đã tăng khoảng 20% trong năm 2016 làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, Dầu Tường An đạt sản lượng tiêu thụ 182.244 tấn, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch; doanh thu thuần đạt 3.978 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2015, vượt 6% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt gần 67 tỷ đồng, giảm gần 3 tỷ đồng so với năm 2016, vượt 3% so với kế hoạch lợi nhuận năm mà ĐHĐCĐ giao phó là 65 tỷ đồng.

Cuối năm 2016, Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) đã chi gần 1.000 tỷ đồng để mua 65% cổ phần của Dầu Ăn Tường An, qua đó nắm số cổ phần chi phối. Đồng thời, CEO của KIDO, ông Trần Lệ Nguyên được bầu làm Chủ tịch HĐQT của Dầu ăn Tường An. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó TGĐ KIDO cũng tham gia vào HĐQT TAC.

Kế hoạch năm 2017, theo Bà Nguyễn Thị Hạnh, Tường An đặt ra hai mục tiêu lớn. Thứ nhất là tăng doanh thu thông qua các hoạt động marketing, thay đổi mô hình phân phối từ “sell in” thành “sell out”… Mục tiêu thứ hai là gia tăng lợi nhuận thông qua việc gia tăng tỷ trọng mặt hàng có biên lợi nhuận cao; tập trung đẩy mạnh nhóm sản phẩm chủ lực tại Tp Hồ Chí Minh và Miền Đông; tiết giảm chi phí…

Với sự tham gia hỗ trợ của Tập Đoàn KIDO, Bà Hạnh kỳ vọng TAC sẽ hoàn thiện hệ thống vận hành, tăng giá trị và tăng hiệu quả hoạt động trong những năm tới.

Kế hoạch cụ thể cho năm 2017, TAC trình ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu doanh thu 4.373 tỷ đồng, tăng 10% so với doanh thu đạt được năm trước; lợi nhuận trước thuế ước đạt 165 tỷ đồng, tăng trưởng 97%.

Năm 2017, TAC dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 16%, bằng với tỷ lệ cổ tức dự kiến chia cho năm 2016. TAC cũng có phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu ESOP nhằm tạo động lực cho người lao động tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Đại hội đến phần thảo luận:

Cổ đông quan tâm đến vấn đề làm sao để giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu cọ?

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Việt Nam đang hội nhập sâu với các nền kinh tế, do đó việc nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài là điều rất bình thường. Hiện các loại nguyên liệu tại VN chưa được sự ổn định do nhiều yếu tố từ quy mô cho đến thời tiết… nên TAC vẫn phải nhập khẩu từ Malaysia.

Hiện nay, Tập đoàn KIDO đang hỗ trợ TAC xây dựng mô hình, phương pháp kiểm soát giá cả đầu vào. Bên cạnh đó, với việc trực tiếp hoặc gián tiếp, KIDO đã chiếm trên 35% thị phần dầu ăn trong nước, qua đó có thể chi phối nhà cung cấp.

Lợi nhuận quý I/2017 tăng mạnh so với năm 2016, vì sao?

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, Thành viên HĐQT cho biết, TAC đã tập trung vào các sản phẩm có biên lợi nhuận cao. Việc xắp xếp, tiết giảm chi phí logistics đã giúp TAC đạt lợi nhuận tăng mạnh.

Cổ đông muốn biết rõ hơn về việc cơ cấu lại sản phẩm như thế nào?

Bà Hạnh cho biết, TAC là công ty sản xuất thực phẩm thiết yếu. Do đó, TAC phải quan tâm đến những chuyển biến của thu nhập và thị hiếu của người tiêu dùng. Khi thu nhập tăng, các sản phẩm tốt cho sức khỏe được người tiêu dùng tiêu thụ nhiều hơn.

Bà Hạnh cho biết thêm, sắp tới, TAC sẽ có nhiều sản phẩm cao cấp hơn, dầu nào cho trẻ em, dầu nào cho thanh niên, người già. Đồng thời, TAC hiện đang giao thương với các nước Đông Nam Á. Do đó, TAC sẽ phát triển sản phẩm ra nước ngoài trong tương lai gần.

Theo Hoàng Trung

NDH