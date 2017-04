ĐHĐCĐ VietABank: Mục tiêu lợi nhuận 253 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 4.200 tỷ

Sáng nay (28/04), Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Theo báo cáo của lãnh đạo ngân hàng Việt Á, tính đến hết tháng 12/2016, tổng tài sản của VietABank đạt 61.465 tỷ đồng, vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng, với mạng lưới 91 điểm giao dịch trên cả nước và gần 1.600 cán bộ nhân viên.

Cũng trong năm 2016, ngân hàng đã đẩy mạnh tập trung vào công tác xử lý nợ xấu, quản trị rủi ro và đưa tỷ lệ nợ xấu về mức 2,14%, giảm so với 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 106 tỷ đồng.

Lý giải về kết quả lợi nhuận còn khiêm tốn, lãnh đạo ngân hàng cho biết do yếu tố cạnh tranh huy động và cho vay trên thị trường làm cho chênh lệch lãi suất đầu vào và đầu ra thấp làm cho biên lợi nhuận giảm. Ngoài ra, ngân hàng đã chủ động thực hiện miễn giảm lãi cho khách hàng để tích cực xử lý nợ quá hạn, nợ xấu để thúc đẩy nhanh quá trình thu hồi nợ; đồng thời ngân hàng cũng tăng trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ trong năm.

Về các chỉ số an toàn, tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất là 15,77% (theo quy định của NHNN tối thiếu là 9%), tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) ở mức 67,28% (theo quy định là thấp hơn 80%).

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, sau hơn 2 năm thực hiện phương án tái cơ cấu được NHNN phê duyệt, tính đến cuối năm 2016, VietABank về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, bao gồm hoàn tất việc chỉnh sửa 97,4% kiến nghị theo kiến nghị và kết luận thanh tra NHNN.

Về việc tăng vốn điều lệ, lãnh đạo ngân hàng cho biết, năm 2016, VietABank vẫn chưa thực hiện được phương án tăng vốn điều lệ lên 4.200 tỷ đồng như kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do chịu sự ảnh hưởng từ tăng trưởng chậm của kinh tế trong và ngoài nước. Đồng thời, do nhu cầu tăng vốn của các ngân hàng tăng cao trong những năm gần đây đã làm tăng lượng cung cổ phiếu của ngành ngân hàng trên thị trường chứng khoán.

Trong khi đó, trước làn sóng M&A và đẩy mạnh tái cấu trúc ngân hàng làm cho tính hấp dẫn của cổ phiếu ngành ngân hàng bị giảm, nhà đầu tư không còn mấy mặn mà. Do đó, việc tìm kiếm đối tác chào bán cổ phiếu của VietABank gặp khó khăn.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2017, ngân hàng đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 71.299 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2016, huy động vốn tăng 35%, đạt 44.368 tỷ đồng, tổng dư nợ cấp tín dụng tăng 14%, đạt 35.130 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận năm nay tăng trưởng 139% so với năm trước, đạt 253 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 4.200 tỷ đồng. Theo đó, phương án tăng vốn sẽ được thực hiện làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ tăng vốn từ gần 3.500 tỷ đồng lên 3.850 tỷ đồng bằng việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

Để tăng vốn từ 3.850 tỷ đồng lên 4.200 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu riêng với tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 35 triệu đơn vị cho các NĐT trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm, năng lực quản trị trong lĩnh vực ngân hàng. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Các cổ phiếu phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và quý IV năm nay.

Lãnh đạo ngân hàng Việt Á cũng cho biết thời gian cụ thể sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp.

Kim Tiền

Theo Trí thức trẻ