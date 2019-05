Đi sau Grab trong mảng gọi xe, nhưng Be Group lại sắp chạy trước đối thủ trong mảng tài chính?

Chưa đầy nửa năm kể từ khi ra mắt, ứng dụng Be chuẩn bị lấn sân sang lĩnh vực tài chính bằng việc ra mắt một dịch vụ mới được tích hợp ngay trên nền tảng ứng dụng gọi xe hiện tại, nguồn tin của Trí thức trẻ cho biết.

Dịch vụ tài chính sẽ là mảnh ghép hoàn thiện cho các hệ sinh thái công nghệ hiện nay, cũng là xu hướng mà các ông lớn công nghệ như Grab, Go-Jek hướng đến.

Nếu thông tin này chính xác, thì đây sẽ là bước nhảy khá xa của Be khi Grab - đối thủ ngoại mất 3 năm tại Việt Nam mới tiến sang mảng thanh toán (payment), và chỉ khi bắt tay với Moca vào cuối năm 2018, GrabPay by Moca mới thực sự có bước tiến mạnh trên thị trường. Grab cũng tham vọng sẽ đưa dịch vụ tài chính vào Việt Nam trong năm 2019, tuy nhiên thời gian cụ thể vẫn chưa được công bố.

Hiện Be chỉ hỗ trợ thanh toán đối với thẻ MasterCard và Visa. Với việc mở rộng dịch vụ tài chính , rất có thể bên cạnh mảng payment, Be sẽ mở rộng thêm các tiện ích khác như nạp tiền điện thoại, thanh toán tại cửa hàng, và cho vay tài chính.

Ai sẽ là "tay to" đứng sau Be trong mảng tài chính?

Việc Be bước chân vào địa hạt tài chính rất có thể sẽ có một ngân hàng đứng sau. Còn nhớ, vào ngày công bố gia nhập thị trường cuối năm ngoái, lãnh đạo Be tuyên bố Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VPBank ) là một trong những đối tác chiến lược của Be.

Theo đó, VPBank sử dụng dịch vụ vận chuyển của Be, hỗ trợ tài chính cho Be trong quá trình vận hành, hoạt động đồng thời cùng nhau nghiên cứu, triển khai các gói tín dụng cá nhân để hỗ trợ tài xế.

Vì vậy, khả năng lớn VPBank cũng sẽ là ngân hàng đứng sau Be trong lần lấn sân này.

Theo thống kê của Be trong một sự kiện đầu tháng 5, hiện ứng dụng gọi xe này đã được tải xuống 4 triệu thiết bị di động với khoảng 30.000 tài xế, đáp ứng khoảng 200.000 chuyến xe được yêu cầu mỗi ngày.

Đây là con số tăng trưởng khá lớn khi giữa tháng 3, số lượt tải app này mới ở mức 1,4 triệu, với hơn 10.000 đối tác tài xế và đáp ứng khoảng 100.000 chuyến xe được yêu cầu mỗi ngày.

Hiện công ty đang hướng đến mục tiêu thu hút 100.000 đối tác tài xế đến hết năm 2019.