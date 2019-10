"Đi tìm lẽ sống" và những cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại: Kho tàng tri thức quý giá ở đây chứ đâu!

Cuộc sống đôi khi được ví như thể là một chuyến tàu lượn siêu tốc, mỗi điểm lượn của con tàu mà ta đi qua chính là những thăng trầm trong cuộc sống mà ta phải đối mặt.



Trong hành trình theo đuổi mục tiêu của mình, chắc chắn bạn sẽ trải qua những thách thức và rào cản trên đường đi, hãy dũng cảm chấp nhận và đương đầu với những khó khăn đó. Đây là lý do tại sao bạn luôn cần bổ sung nguồn động lực thúc đẩy bản thân và nguồn động lực đó không đâu khác chính là từ những cuốn sách bạn đọc mỗi ngày.

Những cuốn sách dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một nguồn cảm hứng mạnh mẽ để thắp sáng ngọn lửa nội tâm của bạn!

Man’s Search for Meaning của Victor E. Fankl

Nếu bạn đang tìm kiếm những cuốn sách tạo động lực có thể giúp mình "nếm trải" về tận cùng của sự đau khổ và những triết lý trên con đường đi tìm ý nghĩa của cuộc đời thì đây chính là cuốn sách dành cho bạn!

Tác giả cuốn Man’s Search for Meaning (Đi tìm lẽ sống) - Viktor Frankl - chia sẻ những kinh nghiệm sâu sắc của mình khi trải qua 3 năm tại các trại tập trung Auschwitz và Dachau vì nạn diệt chủng Do thái của Phát xít Đức. Từ những trải nghiệm đó, tác giả truyền tải lại cho chúng ta những bài học quý giá về sự sinh tồn.

Frankl đưa ra một lập luận thuyết phục rằng hiện thực là chúng ta luôn phải chống chọi với sự khổ đau, tuy nhiên, quan trọng là cái cách mà chúng ta đối phó với những đau khổ đó như thế nào để luôn tiến về phía trước, vươn tới thành công.

Đây chắc chắn là một cuốn sách mà bất cứ ai ở thế hệ nào cũng có thể học hỏi và áp dụng được giá trị của nó vào cuộc sống. Man’s Search for Meaning đã được vinh danh là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng nhất nước Mỹ và hiện đã bán được hơn 10 triệu bản tái bản bằng 24 ngôn ngữ.

You Are a Badass: How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life của Jen Sincero



Trong số tất cả những cuốn sách thúc đẩy động lực thì đây là cuốn sách must- read (đáng đọc) dành cho những người say mê thiết kế cuộc sống.

Thông qua cuốn sách này, tác giả Jen Sincero cung cấp cho độc giả những bài tập đơn giản giúp mọi người xác định giới hạn niềm tin, thái độ và thói quen của mình.

Bằng cách đưa ra lời khuyên tuyệt vời theo cách hài hước, nữ tác giả đã thực sự thu hút khán giả của mình và thúc đẩy họ bắt đầu đạt được thành công mà mình mong muốn trong cuộc sống.

Mục tiêu mà tác giả muốn nhắm đến là giúp độc giả của cô thực sự hiểu lý do tại sao phát triển các kiểu suy nghĩ và hành vi nhất định. Cô giúp chúng ta tập trung vào những thứ mà chúng ta có thể thay đổi và chấp nhận những thứ mà chúng ta không thể.

Nhìn chung, cuốn sách là một cách tiếp cận hài hước mới hướng tới việc truyền cảm hứng và thúc đẩy cho những độc giả của mình.

Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life… And Maybe the World của William H. McRaven

Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy bắt đầu bằng cách dọn gọn chiếc giường của bạn.

Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life…And Maybe the World (Dọn giường: Những điều nhỏ nhặt có thể thay đổi cuộc đời bạn… và có thể là thay đổi cả thế giới) là một cuốn sách phác thảo những bài học xuất hiện trong bài phát biểu của Cựu Đô đốc William H. McRaven (người lập kế hoạch và điều phối chiến dịch lùng sục, tiêu diệt trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden).

Trong bài phát biểu này, anh đã chia sẻ 10 nguyên tắc đã học được trong khóa huấn luyện Navy Seal, những nguyên tắc đó đã giúp anh vượt qua những thử thách khác nhau trong suốt cuộc đời sự nghiệp của mình.

Bài phát biểu này đã được lan tỏa rộng rãi, đạt được hơn 10 triệu lượt xem vì những bài học dễ hiểu mà mọi người có thể cải thiện bản thân và thế giới xung quanh.

Cuốn sách kể lại những câu chuyện về sự khôn ngoan cũng như những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống đồng thời truyền cảm hứng cho độc giả để đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống hàng ngày của họ!

The Alchemist của Paulo Coelho

Tiểu thuyết The Alchemist (Nhà giả kim) của Paulo Coelho là một câu chuyện tuyệt vời về cuộc hành trình đầy cảm hứng hướng tới việc khám phá tìm ra giá trị bản thân.

Sự thần bí kết hợp với trí tuệ trong cuốn tiểu thuyết kinh điển này đã làm rung động hàng triệu tâm hồn, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại và có thể làm thay đổi cuộc đời người đọc.

Câu chuyện này phác họa hành trình của một cậu bé chăn cừu muốn đi du lịch khắp thế giới để tìm kiếm kho báu nhưng cuối cùng lại phát hiện ra một kho báu khác đáng giá hơn nhiều mà cậu bé chưa từng nghĩ đến.

Nhìn chung, cuốn sách này khuyến khích mỗi chúng ta lắng nghe trái tim mình, nhận ra những cơ hội duy nhất trong cuộc sống và dám theo đuổi đam mê.

Smarter, Faster, Better: The Secrets of Being Productive in Life and Business của Charles Duhigg

Tác phẩm Smarter, Faster, Better: The Secrets of Being Productive in Life and Business của Charles Duhigg phác thảo 8 khái niệm về năng suất giúp các công ty và doanh nghiệp nhất định hoàn thành công việc một cách hiệu quả và tốc độ.

Cuốn sách này chỉ ra sự khác biệt giữa quan điểm của một số người thành công hàng đầu thế giới và những người kém thành công. Những khái niệm về năng suất làm việc này giải thích cụ thể cách mọi người có thể cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ.

Nhìn chung, cuốn sách này có thể giúp bất cứ ai học cách thành công và đảm bảo rằng họ sẽ có một ngày làm việc thật sự hiệu quả chứ không chỉ đơn giản là bận rộn với công việc.

The Four Agreements của Don Miguel Ruiz

Don Miguel Ruiz cô đọng những dẫn giải và thực hành cơ bản nhất để đạt tới tự do tinh thần cũng như sự khai phóng bản thân trong cuốn sách The Four Agreements (Bốn thỏa ước).

Thông qua cuốn sách của mình, tác giả tiết lộ những niềm tin giới hạn mà chúng ta thường nắm giữ, thứ cướp đi niềm vui của chúng ta và khiến chúng ta chịu đựng những đau khổ không cần thiết.

Không những thế, cuốn sách còn cung cấp một bộ quy tắc ứng xử sâu sắc, truyền đạt sự khôn ngoan theo cách dễ tiếp cận với độc giả.

Bốn thỏa ước khuyến khích sự tự tư duy và khuyến khích con người làm tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày. Đây là lý do tại sao cuốn sách đã bán được hơn 6 triệu bản ở Hoa Kỳ và đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất của New York Times trong suốt hơn 8 năm.

Bốn thỏa ước được tóm tắt ngắn gọn như sau:

Không phạm tội với lời nói của mình (Be impeccable with your words)

Không quy mọi việc về mình (Don’t take anything personally)

Không giả định, phỏng đoán (Don’t make assumption)

Luôn làm hết khả năng của mình (Always do your best)

Grit: The Power of Passion and Perseverance của Angela Duckworth

Trong cuốn sách này, nhà tâm lý học nổi tiếng Angela Duckworth đưa độc giả của mình vào cuộc hành trình tranh luận để tìm ra bí quyết của thành công không phải chỉ dựa trên mỗi tài năng, mà nó dựa trên sự pha trộn độc đáo của niềm đam mê và sự khiên trì, bền bỉ.

Những hiểu biết được cung cấp bởi Duckworth trong cuốn sách này khuyến khích chúng ta đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của hành động nhất quán, giữ vững ý chí theo đuổi mục tiêu, đam mê mà bạn đã lực chọn.

Grit: The Power of Passion and Perseverance của Angela Duckworth (Tính bền bỉ: Sức mạnh của đam mê và kiên trì) giải thích những suy nghĩ thường xâm nhập vào đầu chúng ta khi chúng ta thất bại và chỉ ra phương pháp để chống lại chúng.

Thành công là sự kiên trì ngày cả khi bạn gặp khó khăn thử thách, đây là một trong những cuốn sách "gối đầu giường" khích lệ bạn niềm tin để chạm tới thành công.

Mindset: the New Psychology for Success của Carol S. Dweck

Nhà tâm lý học nổi tiếng Carol S. Dweck sau nhiều năm nghiên cứu về thành công đã khám phá ra một ý tưởng thực sự mang tính đột phá về sức mạnh của tư duy con người. Những khám phá đó được cô chia sẻ qua cuốn sách Mindset: the New Psychology for Success (Tâm lý học thành công).

Carol S. Dweck cho rằng tư duy của chúng ta là yếu tố dự báo rất lớn về thành công và thành tích của con người. Trong hầu hết các lĩnh vực, không chỉ khả năng và tài trí mới mang lại thành công cho chúng ta mà còn là suy nghĩ chúng ta áp dụng và cách chúng ta chọn để tiếp cận các mục tiêu của mình.

Tác giả thảo luận về những nhược điểm của việc áp dụng một tư duy cố định cũng như những lợi ích của việc áp dụng một tư duy định hướng tăng trưởng. Trong khi người có tư duy cố định tin rằng khả năng của mỗi người là cố định, thì những người có tư duy tăng trưởng lại cho rằng các kỹ năng và khả năng của chúng ta có thể được phát triển nếu chúng ta luôn sẵn sàng học hỏi, nỗ lực.

Đây là một sự thay đổi lớn trong mô hình động lực có thể khuyến khích con người tạo ra những thành tựu tuyệt vời.

Choose Yourself của James Altucher

Choose Yourself (Tôi lựa chọn chính mình) của James Altucher là một trong những cuốn sách tạo động lực tốt nhất mà bạn nên tìm đọc.

James lập luận rằng tài sản quý giá nhất mà chúng ta có và thứ mà chúng ta nên đầu tư nhiều thời gian, công sức và tài nguyên nhất không là gì khác là chính bản thân chúng ta.

Toàn bộ cuốn sách bàn về cách chúng ta có thể đạt được thành công - chọn đầu tư vào bản thân và sự phát triển của mình. Cuốn sách này chắc chắn sẽ truyền cảm hứng và thúc đẩy bạn đầu tư phát triển tài năng của mình hơn nữa và sẽ là một chìa khóa tuyệt vời cho bất cứ ai có tư duy kinh doanh.

High-Hanging Fruit: Build Something Great by Going Where No One Else Will của Mark Rampolla

High-Hanging Fruit: Build Something Great by Going Where No One Else Will của Mark Rampolla khuyến khích chúng ta đạt được những nỗ lực cao hơn trong cuộc sống.

Đặc biệt đối với đối tượng là những ai kinh doanh, muốn đạt được nhiều thành công và để lại dấu ấn trên thế giới thì đây chính là một trong những cuốn sách bạn nên "gối đầu giường".

Trong cuốn tiểu thuyết này, người đọc được khuyến khích tìm cách sắp xếp niềm đam mê, mục đích và tính toàn vẹn để đạt được thành công. Những bài học mang lại lợi ích cho bất kỳ ai trong bất kỳ lĩnh vực công việc nào. Hơn nữa cuốn sách còn khuyến khích mỗi người đứng lên đấu tranh vì niềm tin và những gì quan trọng đối với mình.

Nhìn chung, Rampolla muốn mỗi chúng ta giữ đúng giá trị cốt lõi của bản thân và thúc đẩy những thay đổi đáng kể trong các lĩnh vực của cuộc sống mà chúng ta đam mê để vươn tới thành công.