Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngày 24/10 tới đây CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán SCR) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 22,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7%. Tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 7 cổ phiếu mới.



Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 220 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Hiện tại Địa ốc Sài Gòn Thương Tín có vốn điều lệ trên 3.170 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành công ty tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 3.392 tỷ đồng.

Trước đó, ngay đầu tháng 10/2018 Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã quyết định lùi thời gian phát hành 212 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 67% nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân hoãn việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu do tình hình thế giới đang xuất hiện một số vấn đề bất ổn khả năng kéo dài có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của TTC Land nói riêng, do đó Công ty chính thức lùi thời gian phát hành so với dự kiến.