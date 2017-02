Diamond Island được vinh danh tại giải thưởng “Best of the best” 2016 của Robb Report

Giải thưởng danh giá này do tạp chí Robb Report trao tặng cho các quán quân tại khách sạn The Reverie Saigon vào đầu năm 2017 nhằm tôn vinh những thương hiệu nổi tiếng và được ưa thích tại Việt Nam. Đây là kết quả vô cùng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng của dự án “Diamond Island – Đảo duy nhất trong lòng thành phố” nhằm mang lại một nơi sống lý tưởng và những giá trị sống đẳng cấp dành cho khách hàng tại Việt Nam.

Vượt qua nhiều dự án bất động sản danh tiếng khác cùng phân khúc cao cấp để xứng đáng cho giải thưởng “Không gian sống xanh và biệt lập của năm”, Diamond Island đã chinh phục hội đồng thẩm định giải thưởng, các khách hàng, nhà đầu tư cũng như độc giả của Robb Report khi xuất sắc đáp ứng tất cả các tiêu chí khắc khe như: dự án thuộc phân khúc cao cấp, đảm bảo mật độ xanh từ 60% trở lên, dự án thuộc tập doàn đầu tư có tên tuổi trên thị trường, vị trí chiến lược đắc địa, các thiết kế hiện đại nhưng vẫn đảm bảo gần gũi với thiên nhiên và mang lại chuẩn mực cao nhất về an ninh cho tất cả cư dân.

Giải thưởng Best of the Best 2016 cho hạng mục “Không gian sống xanh và biệt lập của năm”.