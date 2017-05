DIC Corp (DIG): Ghi nhận khoản lỗ lớn từ các công ty con, quý 1 bất ngờ báo lỗ 15 tỷ đồng

Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển (DIC Corp – mã chứng khoán DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2017.

Doanh thu thuần trong quý đạt 248,91 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ, trong khi đó giá vốn giảm mạnh hơn, nên lợi nhuận gộp cả quý đạt 38,61 tỷ đồng, giảm 10% so với lợi nhuận gộp đạt được quý 1 năm ngoái. Trong đó, riêng doanh thu kinh doanh bất động sản đạt hơn 93 tỷ đồng, tăng gần 30 tỷ đồng so với cùng kỳ nhưng doanh thu từ xây lắp lại giảm mạnh hơn 60 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt hơn 5,27 tỷ đồng, tăng được 1,4 tỷ đồng; chi phí tài chính lại giảm được hơn 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đáng chú ý, quý 1 vừa qua, DIC Corp nhận về 14,8 tỷ đồng lỗ từ các công ty con và công ty liên kết, trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 1,06 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng không có nhiều biến động, nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ, song chi phí quản lý doanh nghiệp hơn đạt 24,76 tỷ đồng, lại tăng mạnh 48% so với cùng kỳ.

Kết quả, quý 1/2017 DIC Corp lỗ hơn 15,46 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 10,5 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý còn 3.031 tỷ đồng, tăng 180 tỷ đồng so với đầu năm, đây chủ yếu tăng phần chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Tổng cộng tài sản đạt 6.107 tỷ đồng, tăng 230 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả 3.322 tỷ đồng, tăng 245 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 44 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 130 tỷ đồng.

Năm 2017, DIC Corp đặt mục tiêu đạt 1.406 tỷ đồng doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 128 tỷ đồng. Với kết quả đạt được quý 1 vừa qua, DIC Corp còn cách rất xa mục tiêu đặt ra cho cả năm.

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ/DIG