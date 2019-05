Dịch vụ 2 giờ - xu hướng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt

Tại sao "Dịch vụ 2h" lại thu hút các thương hiệu lớn như vậy?



Đặt hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi đang là xu thế mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam, với mong muốn được các dịch vụ tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Nắm bắt được xu thế này các công ty thương mại điện tử đang tạo ra một cuộc đua, một thị trường cạnh tranh khốc liệt từ chất lượng sản phẩm, giá cả đến tốc độ giao hàng.

Vì vậy đặt hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi và nhanh chóng đang là xu hướng phát triển của các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Nó được xem là một mục tiêu phát triển và là một thế mạnh để cạnh tranh với các đối thủ.

Chúng ta có thể điểm qua một số ông lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử như TiKi, lazada, thế giới di động... Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp đặt hàng trực tuyến, giao hàng nhanh hiện nay đang áp dụng đối với các sản phẩm có sẵn, được sản xuất hàng loạt và được lưu kho chờ được vận chuyển tới tay người tiêu dùng. Trong khoảng thời gian 2 giờ, từ khi nhận đơn hàng, soạn hàng, đóng gói và giao hàng tới tay khách hàng là một thử thách nhưng nhiều doanh nghiệp đã và đang áp dụng.

Nhiều người đặt câu hỏi "Có thể áp dụng dịch vụ giao hàng 2 giờ cho sản phẩm chưa có sẵn cần được sản xuất qua nhiều công đoạn và gia công được hay không?", Hay câu hỏi " Đã có Doanh nghiệp nào áp dụng ý tưởng này chưa?"

Dịch vụ PrintNow là gì?

Dịch vụ PrintNow "in và giao 2 giờ" của công ty TNHH MTV Thế Giới In Ấn là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng thành công dịch vụ in và giao hàng 2 giờ ở thời điểm hiện nay. Sản phẩm vừa được in, sản xuất gia công và giao sản phẩm đến tay người dùng chỉ trong 2 giờ là một thử thách lớn và khó khăn. Nó càng khó khăn hơn đối với các sản phẩm in ấn do mức độ phức tạp của sản phẩm và chất lượng sản phẩm như: chất lượng bản in, màu sắc và gia công đa dạng.

Tuy nhiên với mong muốn đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giao hàng nhanh, chất lượng dịch vụ,… Công ty TNHH MTV Thế Giới In Ấn tự xây dựng cho riêng mình một hệ thống quản lý thông suốt từ khâu tiếp nhận đơn hàng, xử lý file in, in gia công và giao hàng. Việc đặt hàng in trực tuyến qua trang thương mại điện tử thegioiinan.com trở nên dễ dàng cho người sử dụng.

Hiện nay, Thế giới in ấn đang cung cấp dịch vụ in ấn đủ các loại sản phẩm như các ấn phẩm văn phòng, ấn phẩm tiếp thị... với tổng số đơn hàng lên tới 1.500 đơn hàng mỗi tháng.

Nói tới PrintNow, nhiều người đã cảm nhận ngay được một dịch vụ in ấn nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu bức thiết và chất lượng sản phẩm tin cậy khi đi kèm với chính sách 5 ngày đổi trả.

Dịch vụ PrintNow có nhận được phản hồi tốt không?

Mình có đặt in poster gấp cho sự kiện công ty, tuy thời gian ngắn nhưng sản phẩm ra chất lượng rất tốt. Giao hàng đúng giờ nhanh chóng và liên lạc rất nhanh. Hệ thống quản lý đơn hàng của khách khá tốt, mình theo dõi được đơn hàng bất kỳ lúc nào, biết sản phẩm mình đã được hoàn thành đến đâu. (Đánh giá từ anh Khoa Trần - Nhân viên văn phòng).

Với thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh, mưa gió thất thường thế này mà lại cần in gấp thì bạn chỉ cần ở nhà hay văn phòng đặt hàng thôi, việc in và giao cứ để Thế Giới In Ấn lo nhé.

Với dịch vụ "Giao hàng nhanh – 2 giờ" Khách hàng có thể hoàn toàn chủ động được thời gian của mình. Các nhu cầu về sản phẩm in ấn sẽ được đáp ứng nhanh chóng, kịp thời. Còn chần chừ gì nữa mà không nhấc máy gọi ngay tới hotline miễn phí 1900 0305 để có những trải nghiệm thú vị từ dịch vụ tuyệt hảo này.

