Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) tiếp đà suy giảm lợi nhuận trong quý 3

Chiều ngày 27/10, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 với kết quả không ngoài các dự báo trước đó là kém khả quan so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của PVS trong quý III đạt mức 3.185 tỷ đồng, giảm 33,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016 và không chênh lệch đáng kể so với giá vốn. Theo đó, lợi nhuận gộp đã giảm gần 50% so với cùng kỳ xuống mức 99 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm 1 điểm phần trăm xuống còn 3,1%.

Trong kỳ, PVS ghi nhận khoản lãi tài chính tăng nhẹ lên mức 63 tỷ đồng, tăng so với mức 44,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù vậy, với các chi phí còn lại không nhiều thay đổi so với cùng kỳ dẫn đến mức lãi thuần chỉ đạt 46 tỷ đồng, giảm đến 65% so với cùng kỳ 2016.

Nhờ khoản hoàn nhập dự phòng các dự án thu về trong kỳ này đạt 80 tỷ đồng, PVS ghi nhận mức lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 111 tỷ đồng, chỉ còn giảm 11,2% so với cùng kỳ 2016.

Tính chung 9 tháng, doanh số của PVS giảm 22% xuống mức 10.917 tỷ đồng Dù vậy, PVS vẫn cho thấy điểm tích cực sau 9 tháng là lãi gộp không suy giảm thậm chí tăng nhẹ so với cùng kỳ, tỷ lệ biên lãi gộp cải thiện đáng kể lên 7,3% so với 5,5% cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, hoạt động liên doanh liên kết giảm gần 12% xuống còn 443 tỷ đồng là tín hiệu xấu dẫn đến lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận mức 676 tỷ đồng, giảm 140 tỷ, tương đương mức giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

PVS trong năm nay đã rất thận trọng khi xây dựng kế hoạch kinh doanh trên kịch bản giá dầu bình quân 50 USD/thùng. Do vậy, PVS đã vượt 27,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm đã được ĐHĐCĐ thông qua chỉ sau 9 tháng.

Tính đến 30/9, PVS có tổng tài sản 24.220 tỷ đồng, giảm 5,2% so với con số đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu giảm 1.661 tỷ đồng xuống còn 4.464 tỷ; hàng tồn kho cũng được giảm gần 500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm nay.

Dù kinh doanh suy giảm, PVS vẫn đang cho thấy một nền tảng tài chính khá vững chắc với tổng lượng tiền mặt và tiền gởi tại các NH đạt 7.761 tỷ đồng, tăng 966 tỷ đồng so với đầu năm.

Hiện PVS đang có 12.223 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm ½ tổng tài sản. Trong đó, nợ vay tài chính chỉ ở mức 1.255 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất PVS quý III