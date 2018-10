Điểm danh 10 “trùm” tài chính Mỹ giàu nhất

Tạp chí Forbes mới đây công bố danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ, với nhiều gương mặt trong lĩnh vực tài chính.

Dưới đây là 10 nhân vật giàu nhất ngành tài chính Mỹ theo xếp hạng của Forbes, được trang Business Insider điểm qua:

10. Philip Anschutz

Giá trị tài sản ròng: 11,3 tỷ USD

Tuổi: 78

Hoạt động trong lĩnh vực: Đầu tư đa lĩnh vực

Nguồn gốc tài sản: Tự gây dựng

Tỷ phú kín tiếng Philip Anschutz đã gây dựng lên một khối tài sản lớn dựa trên các khoản đầu tư vào các lĩnh vực dầu lửa, đường sắt, bất động sản, thể thao và giải trí. Ông hiện đang nỗ lực xây dựng trang trại điện gió lớn nhất thế giới ở bang Wyoming.

9. David Tepper

Giá trị tài sản ròng: 11,6 tỷ USD

Tuổi: 61

Hoạt động trong lĩnh vực: Quỹ đầu cơ

Nguồn gốc tài sản: Tự gây dựng thông qua công ty Appaloosa Management

David Tepper sáng lập công ty quản lý quỹ đầu cơ Appaloosa Management vào năm 1993, và hiện công ty này đang quản lý lượng tài sản 15 tỷ USD.

8. Steve Cohen

Giá trị tài sản ròng: 13 tỷ USD

Tuổi: 62

Hoạt động trong lĩnh vực: Quỹ đầu cơ

Nguồn gốc tài sản: Tự gây dựng thông qua Point72 Asset Management

Steve Cohen đã có nhiều năm điều hành SAC Capital, một trong những quỹ đầu cơ thành công nhất từ trước đến nay. Ông buộc phải đóng cửa SAC sau khi quỹ này thừa nhận những cáo buộc giao dịch nội gián. Sau đó, Cohen mở quỹ Point72 Asset Management, ban đầu là một quỹ gia đình, nhưng đã bắt đầu nhận vốn bên ngoài vào năm 2018. Ông hiện quản lý lượng tài sản 13 tỷ USD.

7. Steve Schwartzman

Giá trị tài sản ròng: 13,8 tỷ USD

Tuổi: 71

Hoạt động trong lĩnh vực: Đầu tư

Nguồn gốc tài sản: Tự gây dựng thông qua Blackstone Group

Là con trai của một chủ tiệm hàng khô, Steve Schwartzman lập nên Blackstone vào năm 1985 cùng với Pete Peterson. Quỹ này hiện là công ty đầu tư cổ phần tư nhân lớn nhất thế giới, quản lý lượng tài sản 439 tỷ USD. Năm ngoái, Schwarzman nhận gói lương thưởng 786 triệu USD, trở thành nhà điều hành được trả cao nhất trong lĩnh vực đầu tư cổ phần tư nhân.

6. Carl Icahn

Giá trị tài sản ròng: 16,3 tỷ USD

Tuổi: 82

Hoạt động trong lĩnh vực: Đầu tư

Nguồn gốc tài sản: Tự gây dựng thông qua Icahn Enterprises

Từ khi thành lập công ty đầu tư Icahn Enterprises vào năm 1968, Carl Icahn đã trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành tài chính. Ông đã đầu tư vào hàng loạt công ty lớn như RJR Nabisco, Philips Petroleum, Viacom, Marvel, Time Warner, Netflix, và Herbalife. Hiện ông đang quản lý lượng tài sản khoảng 8 tỷ USD.

5. Abigail Johnson

Giá trị tài sản ròng: 17,3 tỷ USD

Tuổi: 65

Hoạt động trong lĩnh vực: Quản lý tiền

Nguồn gốc tài sản: Thừa kế Fidelity Investments

Abigail Johnson đã giữ vai trò Giám đốc điều hành (CEO) quỹ đầu tư tương hỗ (mutual fund) khổng lồ Fidelity Investments từ năm 2014, khi bà thừa kế công ty này từ người cha thân sinh Ned Johnson III. Ông nội bà là người sáng lập Fidelity vào năm 1946. Bà hiện nắm cổ phần 24,5% của Fidelity - công ty hiện quản lý khoảng 2,5 nghìn tỷ USD.

4. Ray Dalio

Giá trị tài sản ròng: 18,1 tỷ USD

Tuổi: 69

Hoạt động trong lĩnh vực: Quỹ đầu cơ

Nguồn gốc tài sản: Tự gây dựng thông qua Bridgewater Associates

Quỹ đầu cơ Bridgewater Associates của Ray Dalio chính là quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới, quản lý một danh mục khoảng 160 tỷ USD vốn đầu tư trên toàn cầu. Sau khi đã gặt hái thành công lớn trong lĩnh vực tài chính, Dalio gần đây tập trung nhiều hơn vào các hoạt động từ thiện và đưa ra những lời khuyên về đầu tư.

3. James Simons

Giá trị tài sản ròng: 20 tỷ USD

Tuổi: 80

Hoạt động trong lĩnh vực: Quỹ đầu cơ

Nguồn gốc tài sản: Tự gây dựng thông qua Renaissance Technologies

Trước khi tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực quỹ đầu cơ bằng cách tiếp cận dựa trên toán học, James Simons - người được mệnh danh là "vua lượng tử"- từng làm trong Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông bị sa thải sau khi lên báo chỉ trích cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Vào năm 1978, ông mở một công ty giao dịnh định lượng hiện có tên là Renaissance Technologies, với lượng tài sản quản lý là hơn 57 tỷ USD. Đến nay, ông đã chi hơn 2,7 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện.

2. Thomas Peterffy

Giá trị tài sản ròng: 20,2 tỷ USD

Tuổi: 74

Hoạt động trong lĩnh vực: Môi giới chiết khấu

Nguồn gốc tài sản: Tự gây dựng thông qua Founded Interactive Brokers

Thomas Peterffy được coi là cha đẻ của giao dịch chứng khoán hiện đại, đồng thời là người sáng lập công ty giao dịch chứng khoán chiết khấu Interactive Brokers vào năm 1993. Ông đã đưa công ty này lên sàn chứng khoán vào năm 2007 nhưng vẫn nắm cổ phần đa số.

Là một người nhập cư vào Mỹ từ Hungary vào năm 1965 trong tình trạng không tiền bạc và không biết nói tiếng Anh. Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một kỹ sư phần mềm, sau đó mua một chỗ ngồi tại Sở giao dịch chứng khoán Mỹ để giao dịch quyền chọn vào thập niên 1970. Ông đã chế tạo một chiếc máy tính cầm tay để giao dịch cổ phiếu, và đó chính là lần đầu tiên máy tính cầm tay được dùng trong giao dịch.

1. Warren Buffett

Giá trị tài sản ròng: 88,3 tỷ USD

Tuổi: 88

Hoạt động trong lĩnh vực: Đầu tư đa lĩnh vực

Nguồn gốc tài sản: Tự gây dựng thông qua Berkshire Hathaway

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett bắt đầu sự nghiệp lừng lẫy của mình từ lúc còn rất trẻ. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã có những khoản đầu tư lâu dài vào những doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ như Coca-Cola, American Express, Geico, Fruit of the Loom, Dairy Queen, và General Motors. Hầu như tất cả những công ty được ông rót vốn đều chứng tỏ là những "cỗ máy in tiền" lâu dài.

Nổi tiếng với lối sống giản dị, Buffett là chủ nhân của khối tài sản 88 tỷ USD, cho dù ông đã chi 31,5 tỷ USD để làm từ thiện.