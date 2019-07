Điểm danh các “toạ độ” không thể bỏ lỡ khi tới Lệ Giang Cổ Trấn, chỗ nào cũng đẹp như một thước phim cổ trang

Có câu nói rằng là nếu bạn thích nét cổ kính ở Hội An thì sẽ mê sự trầm mặc, yên bình của Phượng Hoàng Cổ Trấn và rồi sẽ phát cuồng với Lệ Giang. Mình đọc ở đâu đó nói rằng "Nếu người Hồi Giáo coi Thánh địa Mecca là nơi nhất định phải đến một lần trong đời thì những người Trung Quốc cũng coi Lệ Giang như vậy".



Cùng theo chân cậu bạn Tô Thái Hùng khám phá mọi ngóc ngách không thể bỏ qua khi tới với Lệ Giang, Vân Nam, Trung Quốc nhé. Bảo đảm bạn sẽ bỏ túi được một loạt những tips và địa điểm hay ho mà không phải ai cũng biết đâu!

1. Đại Nghiên cổ trấn (大研古镇)

Thành cổ Lệ Giang bắt đầu được xây dựng vào cuối thời nhà Tống đầu thời nhà Nguyên (cuối thế kỷ thứ 3). Các phố xá trong thành cổ Lệ Giang đều giáp núi gần sông, dải đá màu đỏ, mùa mưa không ̣lầy lội, mùa khô không bụi bặm, những hoa văn trên mặt đá nền đường trông tự nhiên và thanh nhã, rất hài hòa với môi trường của cả thành cổ này. Phố Tứ phương ở trung tâm thành cổ là phố cổ tiêu biểu của thành cổ Lệ Giang.

Ngắm ngọn núi Ngọc Long Tuyết Sơn từ Đại Nghiên Cổ Trấn

Phố xá trong thành Lệ Giang gắn liền với sông núi, hoa cỏ miên man nâng bước chân du khách. Những hoa văn trên nền gạch, một cách tự nhiên hòa hợp cùng với môi trường của thành phố này. Ở đây, dường như mọi thứ cứ hòa quyện vào nhau, không một chút sắp đặt, như tự bản thân chúng từ khi xuất hiện đã như vậy. Dẫu cho kiến trúc có mang dậm sự cổ kính, thì vẫn đầy ắp sự tươi mát của thiên nhiên và hoa cỏ khắp nơi.

2. Quảng trường Ngọc Hà (玉河广场 – Yuhe Square)

Đây là một trong những cửa chính để vào khu cổ thành Lệ Giang, quảng trường rộng với điểm nhấn là cặp bánh xe nước cổ cùng với giàn chuông bằng gỗ để các bạn có thể treo những chiếc chuông với nhưng thông điệp riêng của bạn lên đó. Ngọc Hà cũng chính là tên con sông trong thành cổ, chảy thẳng tới hồ nước trong công viên Hắc Long Đàm.

Nên ra đây và sáng sớm lúc tầm 7h chụp ảnh cho đỡ đông nhé!

3. Đường Tứ Phương (四方街)

Được xây dựng từ đời nhà Thanh, do Thổ ty trong vùng đặt tên (lấy ý từ cụm từ Quyền Trấn Tứ Phương). Đây là trung tâm của thành cổ Lệ Giang, theo một vài cách lý giải khác thì thành cổ Lệ Giang hiện nay được phát triển theo 4 hướng lấy đường này làm trung tâm.

4. Mộc Phủ (木府)

Mộc Phủ cũng nằm trong khu phố cổ Mộc phủ tức dinh thự của các thủ lĩnh thế tập họ Mộc (người Lệ Giang gọi là Thổ Ty) từ thời Nguyên kéo dài đến thời nhà Thanh (1253-1728). Nếu ai là fan của Kim Dung thì chắc chắn sẽ biết tới Quận Chúa Mộc Kiến Bình trong truyện Lộc Đỉnh Ký đúng không?

Buổi chiều thì có thể lên Vạn Cổ Lầu ngắm toàn cảnh Lệ Giang hoặc ngồi uống cà phê ở quán cao nhất mà không cần vào Vạn Cổ Lầu làm gì cho tốn 60 tệ vẫn thấy Lệ Giang đẹp ngất ngây.

5. Treo chuông gió ở Lệ Giang

Người Lệ Giang có tục lệ treo chuông gió cầu điều ước. Đó là những chiếc chuông đồng nhỏ xíu đính kèm một miếng gỗ. Người ta có thể mua nó trong bất kỳ quầy hàng lưu niệm nào ở phố cổ hoặc tại các điểm du lịch rồi viết điều ước lên miếng gỗ và treo lên, không phải treo ở cửa sổ trong nhà bạn mà treo lại Lệ Giang.

Nhớ chụp những kiểu ảnh check in thật xịn xò ở đây nhé

6. Ngọc Long Tuyết Sơn (玉龙雪山)



Mình book tour tại homestay hết 450 tệ/người, tour đi 1 ngày đã bao gồm bữa trưa và mọi chi phí. Chỗ này thì "highly recommend" nên đi và cần đi vì nó quá hùng vĩ luôn ấy, đẹp mê mẩn, chụp ảnh sống ảo thì xuất sắc khỏi bàn rồi.

Ngọc Long Tuyết Sơn tuyết phủ quanh năm

Núi tuyết Ngọc Long là một khối núi gần Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Đỉnh cao nhất của nó được đặt tên Phiến Tử Đẩu (扇子陡, Shanzidou).13 ngọn núi này trông giống một con rồng ngọc trên núi nên gọi là “Ngọc Long”. Đây là ngọn núi thứ 71 trong những ngọn núi cao nhất thế giới.

Sau khi lên đỉnh núi Ngọc Long thì tour sẽ đưa bạn đến Thung lũng Lam Nguyệt (蓝月谷) Nằm trong khu thắng cảnh của Ngọc Long Tuyết Sơn ngay dưới chân núi Ngọc Long. Thung lũng có tên là Lam Nguyệt bởi vì ngày nắng nước màu xanh (do trong nước có đồng, không uống được. Trời mưa to thì nước hồ sẽ mất màu xanh, chuyển thành màu trắng do dưới đáy hồ có nhiều cát trắng) và khi nhìn từ trên cao xuống thì toàn bộ thung lũng có hình giống trăng khuyết.

Nước trong hồ xanh vô cùng luôn

7. Thúc Hà Cổ Trấn – Bạch Sa Cổ Trấn

Trấn cổ Thúc Hà (thuộc Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) cách cổ thành Lệ Giang khoảng 4 km. Thúc Hà và Bạch Sa là nơi cư trú sớm nhất của cộng đồng người Nạp Tây. Hai địa danh này cùng với trấn cổ Đại Nghiên đều được liệt vào danh sách "Di sản văn hoá thế giới".

Gọi Thúc Hà cổ trấn là chốn tiên cảnh hoàn toàn không ngoa với vẻ đẹp mộng ảo của nơi đây. Đến Lệ Giang du lịch, đừng quên ghé thăm và khám phá Thúc Hà cổ trấn nhé!

8. Công Viên Hắc Đàm Long



Công viên Hắc Long Đàm là công viên nổi tiếng có Hồ Hắc Long nằm ở chân núi Long Tuyền, thuộc khu phố Cổ Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Công viên được xây dựng vào năm 1737 trong triều đại nhà Thanh và được dùng để làm nơi cho vua chúa ngắm nhìn cảnh quan ngoạn mục của ngọn núi cao nhất vùng mang tên Tuyết Ngọc Long.

Công viên Hắc Long Đàm cũng đồng thời là địa điểm của Viện nghiên cứu Văn hóa Đông Ba và Bảo tàng Văn hóa Đông Ba.

Trên đây là một số địa điểm mà cậu bạn Tô Thái Hùng nghĩ ai ai cũng nên đến khi đặt chân đến Thành Cổ Lệ Giang nhé. Tự mình trải nghiệm cảm giác lững thững bước những bước ngắm hoàng hôn, và bạn sẽ lạc mất mấy nhịp trái tim khi đến nơi này như mình đó. Một địa điểm chắc chắn nên đến một lần trong đời nha!