Điểm danh “dàn sao nhí” tỏa sáng tại Apollo English Gala 2017

Nhóm nhạc Teen P336 đến từ Apollo Phú Mỹ Hưng

P336 được ra đời vào 6/2016 và hiện có 10 thành viên gồm 6 nữ và 4 nam đều trong độ tuổi teen từ 12 – 18. Mục tiêu của nhóm là phấn đấu trở thành nhóm nhạc teen “Idol quốc dân” như cách gọi vui đang thịnh hành trong ngôn ngữ của những người trẻ. Nhóm đang hướng đến việc hoàn thiện các kỹ năng tiếng Anh để có thể mang hình ảnh của giới trẻ Việt Nam năng động ra thế giới.

Theo ông Peter Waters – giám đốc đào tạo Apollo English khu vực miền Nam: “Các em đã có thể tự tin trình diễn các bài hát tiếng Anh chuyên nghiệp, thậm chí là rap và sáng tác nhạc bằng tiếng Anh. Tôi và đội ngũ giáo viên Apollo English vô cùng tự hào về diều đó”.

Người mẫu nhí Đào Ngọc Bảo Hân đến từ Apollo Phố Huế

Được công chúng biết đến với vai trò người mẫu nhí , từng tham gia một số bộ phim truyền hình cũng như TVC quảng cáo, Đào Ngọc Bảo Hân luôn để lại dấu ấn bởi vẻ đẹp thiên thần cùng đôi mắt trong veo, hồn nhiên. Ngay từ bé Bảo Hân đã rất yêu thích các show diễn thời trang, các thước phim quảng cáo và đặc biệt thích học tiếng Anh.

Người mẫu nhí được khán giả yêu mến bởi những tài năng đặc biệt bên cạnh thành tích học tập xuất sắc và khả năng sử dụng tiếng Anh tự tin.

Hân Hân bật mí, bí quyết giỏi ngoại ngữ của em là nhờ thường xem truyện tranh và những vở kịch nước ngoài và lịch học 1 tuần 2 buổi tại Apollo English Phố Huế. Tại Apollo, Bảo Hân cũng được các giáo viên nước ngoài dành nhiều lời khen ngợi vì sự tự tin trong giao tiếp.

Chu Tuấn Ngọc – Hot boy gây sốt Giọng hát Việt nhí đến từ Apollo Phạm Ngọc Thạch

Tự tin với chất giọng cao và sáng, Chu Tuấn Ngọc lần lượt gây bất ngờ tại The voice Kids 2016 và sắp tới là Gương mặt thân quen.

“Hotboy” nhí được đánh giá là có khả năng hát tiếng Anh cực đỉnh nhờ quãng giọng khỏe và phát âm tiếng Anh siêu chuẩn. Tại Apollo English Gala 2017, với tiết mục “Can you feel the love tonight” đầy tự tin, Tuấn Ngọc nhận được “nghìn like” từ các thầy cô giáo nước ngoài và các bạn học viên tại Apollo The Garden và sắp tới là Apollo Phạm Ngọc Thạch nơi em theo học





Ngoài ra Apollo English Gala 2017 còn có sự tham gia của rất nhiều các học viên xuất sắc của Apollo English như “You raise me up” trình diễn bởi Nguyên Hào (Apollo Điện Biên Phủ), tiết mục nhảy sôi động không thua kém các vũ công chuyên nghiệp của Cindy Hữu Trân (Apollo Phú Mỹ Hưng).

Tất cả đã làm nên những chuỗi Apollo English Gala xuyên suốt nam bắc tràn đầy hứng khởi. Apollo Gala là có cơ hội để các em học viên nhìn lại mùa hè bổ ích đã qua, giúp các em thêm tự tin bứt phá giới hạn bản thân để có thể đạt được những kết quả vượt trội đầu năm học.

Đại diện Apollo English cùng học viên điểm chỉ vào tấm bảng cam kết bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp các em có được tư duy của một Công dân Toàn cầu ngay từ khi còn nhỏ.

