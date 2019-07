Điểm mặt, chỉ tên hàng loạt dự án BĐS sai phạm ở Bình Dương

Mạnh tay với các chủ đầu tư BĐS sai phạm, dự án 'ma'

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp để xử lý, chấn chỉnh nhằm ổn định tình hình thị trường BĐS trên địa bàn.

Động thái này được thực hiện khi thời gian qua, thực trạng một số dự án BĐS chậm triển khai, việc thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà, đất khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, cơ sở pháp lý, gây ảnh hưởng tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản ở tỉnh này. Đồng thời, lĩnh vực này cũng gây nhiều bức xúc trong dư luận vì những hệ lụy từ các sai phạm gây ra.

Dự án KĐT Đông Bình Dương.

Trên tình thần đó, người đứng đầu UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra tiến độ các dự án, đặc biệt đối với các dự án chậm triển khai. Trong trường hợp chủ đầu tư không tiếp tục triển khai, UBND tỉnh sẽ thu hồi chủ trương đầu tư, tránh kéo dài, gây bức xức cho người dân trong khu vực dự án.

Tăng cường các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường BĐS, trong đó, nâng cao tính minh bạch thông tin thị trường, nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá BĐS để thu lợi bất chính. Xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm trong kinh doanh bất động sản như huy động vốn khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật kinh doanh BĐS; tình trạng phân lô, bán nền trái quy định; đưa thông tin về quy hoạch, thông tin dự án và giá sai sự thật.

UBND tỉnh Bình Dương vừa có công văn gửi đến các đơn vị liên quan đề nghị xử lý nghiêm sai phạm trong lĩnh vực đất đai tại dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thuận Lợi (gọi tắt là Công ty Thuận Lợi) làm chủ đầu tư. Đồng thời, ra quyết định thu hồi hơn 7.000m2 đất công mà doanh nghiệp này tự ý phân lô bán nền sau khi báo Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh.

Điểm mặt, chỉ tên các dự án vi phạm

Theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong, trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có nhiều dự án BĐS có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực đất đai chưa được cơ quan chức năng xử lý triệt để. Hầu hết các dự án được đầu tư tại Bình Dương đều trong tình trạng “gặt lúa non”. Có những dự án lách luật trong các giao dịch mua bán, số khác lại cố tình làm trái quy định miễn là bán được sản phẩm. Dù vậy, cơ quan chức năng liên quan lại tỏ ra thờ ơ, không xử lý dứt điểm khiến các dự án vẫn cứ tiếp tục tái phạm lỗi cũ.

Có thể kể đến như: dự án chung cư Võ Minh Đức (tên thương mại: Central Residence Bình Dương) trên đường 30/4 thuộc phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Dự án này dù đang vướng các thủ tục pháp lý và chưa giải quyết đền bù cho người dân nhưng đã rao bán tràn lan từ giữa năm 2018 đến nay. Trong khi, cơ quan chức năng liên quan ngó lơ khiến người dân địa phương có quyền lợi liên quan bức xúc.

Hay là Dự án Khu dân cư Nam Long TAT tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương với diện tích 23ha, quy mô 1.300 nền đất hiện đang được chào mời khá rầm rộ bằng nhiều hình thức. Theo tìm hiểu, dự án này do Công ty CP Lộc Đại Phát làm chủ đầu tư và Công ty CP TM DV XD PT Địa ốc Đất Vàng (Công ty Đất Vàng, có địa chỉ tại số 02 Đường D11, KDT Chánh Nghĩa, P.Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương) làm đơn vị phân phối.

Dự án này dù đang trong quá trình san lập mặt bằng, cỏ dại mọc đầy nhưng đã rao bán và nhận tiền đặt cọc của nhiều khách hàng.

Trong khi đó, tại TX. Dĩ An cũng có dự án BĐS làm trái quy định tương tự là Dự án KĐT Đông Bình Dương tọa lạc tại phường Tân Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương có tổng diện tích 126 ha, do Công ty TNHH Phát triển Đông Bình Dương làm chủ đầu tư.

Mặc dù, UBND TX Dĩ An mới phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tuy nhiên, chủ đầu tư có dấu hiệu liên kết với Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng HHA tiến hành thu tiền của khách hàng thông qua hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư KĐT Đông Bình Dương.

Thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư KĐT Đông Bình Dương và các phiếu thu của Công ty HHA thể hiện, đơn vị này đã thu tiền của khách hàng lên tới 70% giá trị lô đất.

Mới đây nhất, Dự án Phúc An Garden tọa lạc tại xã Trừ Văn Thố , huyện Bàu Bàng, Bình Dương với diện tích gần 289.519m2 do Công ty Trần Anh làm chủ đầu tư. Theo thông tin chủ đầu tư đưa ra, dự án được phân 1.600 nền đất và nhà phố. Dù chưa đủ pháp lý nhưng hiện nay Trần Anh đã mở bán và nhận đặt cọc từ khách hàng.