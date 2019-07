Diễn biến bất ngờ của thị trường condotel Việt Nam 7 tháng đầu năm 2019

Như vậy để thấy, nguồn cung condotel nửa đầu năm 2019 đã có cải thiện rõ nét so với năm 2018. Năm 2018 là năm thị trường nghỉ dưỡng chứng kiến sự sụt giảm cả về nguồn cung lẫn giao dịch của condotel. Trong đó, nguồn cung mở bán phân bổ ở nhiều khu vực trên cả nước như Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Bình, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Định, Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu…. trong đó, Đà Nẵng và Quảng Ninh chiếm tỉ trọng nguồn cung cao lần lượt là 29,8% và 25,6%.

Trong khi đó, nửa đầu năm 2019, nguồn cung condotel chủ yếu có mặt tại 5 khu vực là Ninh Bình, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. Bình Thuận chiếm 50,8% tỉ trọng nguồn cung.

Theo các chuyên gia, dấu hiệu nguồn cung condotel cải thiện từ đầu năm 2019 là do tập trung một số dự án mới, quy mô lớn được triển khai tại Bình Thuận. Không chỉ nguồn cung, giao dịch cũng được cải thiện so với năm 2018.

Theo số liệu đưa ra, nguồn cung condotel nửa đầu năm 2019 có diện tích dưới 50m2 chiếm 5.865 căn; diện tích từ 50-79m2 chiếm hơn 2.000 căn; từ 70-100m2 có 964 căn. Trong khi diện tích từ 100-120m2 có khoảng 260 căn…

Theo báo cáo của DKRA Việt Nam, trong quý 2/2019, ghi nhận 3 dự án condotel mới mở bán, cung ứng ra thị trường 3,824 căn, bằng 218% so với Quý 1, 164% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 74%, bằng 217% so với quý 1/2019, đây là con số khả quan trong hơn 2 năm qua. Nguồn cung sơ cấp và tỷ lệ tiêu thụ tập trung chủ yếu ở Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Theo đơn vị này, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc và Bình Thuận vẫn là thị trường quen thuộc của phân khúc BĐS nghỉ dưỡng. Được tiếp đà từ quý 2/2019, trong 6 tháng tới đây, nguồn cung biệt thự biển và condotel có nhiều dấu hiệu tăng.

“Mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp (Intergrated Resort) nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng, trong đó loại hình nhà phố/shophouse được thị trường đón nhận khá tốt”, đại diện đơn vị này nhấn mạnh.