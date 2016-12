Diễn biến mới quanh vụ ngừng thông quan xe BMW vì sai phạm

Trong công văn gửi báo Lao Động chiều 26.12, Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 14.12.2016, tổng cục đã thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính ra quyết định về việc ông Dương Phú Đông - Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan không điều hành cục này trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 14.12 để tập trung kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thi hành nhiệm vụ công vụ kiểm tra sau thông quan tại Cty CP ôtô Âu Châu - nhà phân phối xe BMW tại Việt Nam.

Những vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân có liên quan đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, làm rõ.

Cùng ngày trao đổi với báo Lao Động, ông Dương Phú Đông thừa nhận đang bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra xác minh. Tuy nhiên, ông Đông cho biết, ông đã tạm dừng công việc hằng ngày để tập trung giải trình hỗ trợ công tác điều tra được 13 ngày và trước đó đã có 8 cán bộ của Cục Kiểm tra sau thông quan tạm dừng công việc để giải trình. Ông Đông khẳng định, ông không có sai phạm gì và đây chỉ là tạm dừng công việc để hỗ trợ công tác điều tra và những người bị tạm đình chỉ trước đó cũng được xác định là “không có vấn đề gì”.

Trong khi đó, nhà phân phối xe BMW cho biết, đã có công văn giải trình gửi Bộ Tài chính về các nghi vấn của bộ đồng thời gửi thư kiến nghị đến Thủ tướng, lãnh đạo Thành ủy và UBND TPHCM, các đại sứ quán hỗ trợ can thiệp để bộ này không hình sự hóa các vấn đề kinh tế, hành chính.

Công ty này cũng cho hay, Tập đoàn BMW đã trao đổi và gửi thư điện tử xác nhận về việc không cung cấp C/O cho EAC bấy lâu nay do không có yêu cầu của hải quan và đã sắp xếp cung cấp C/O cho EAC từ nay trở đi theo yêu cầu và quy định mới. Tập đoàn BMW sẽ có buổi làm việc với Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giữa tháng 1.2017 và đề nghị cho thông quan các xe đang nằm ngoài cảng để giải phóng kho bãi và cho công ty này nhập xe vào.

Nhà phân phối xe BMW cũng cho hay đã nhận được C/O cho các xe đang nằm ngoài cảng đã đóng đầy đủ thuế từ cuối tháng 11.2016 và đã xuất trình C/O cho hải quan cảng vào ngày 23.12 ngay khi nhận được từ Tập đoàn BMW.

Trước đó, Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Hải quan dừng thông quan toàn bộ lô xe ôtô nhập khẩu BMV của công ty trên và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố vụ án lừa đảo khách hàng, làm giả giấy tờ xuất nhập khẩu, nhập ôtô không có xuất xứ nguồn gốc chính hãng của Cty này.

Theo kết luận của Bộ Tài chính, các sai phạm của Euro Auto là tự ý tiêu thụ hàng hóa (lô hàng ôtô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan hải quan địa phương cho thông quan trong thời gian được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định và sử dụng tài liệu làm giả như: Hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại... để nhập khẩu lô xe BMW về Việt Nam.

Theo Khánh Hòa

Lao động