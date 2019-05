Diễn biến thị trường bất động sản Thái nguyên quý II/2019

Thị trường giao dịch bất động sản Thái Nguyên nửa đầu năm 2019

Thái Nguyên luôn được coi là khu vực tiềm năng của thị trường đất nền phía Bắc, nhất là từ năm 2017 trở khi Samsung đầu tư mạnh vào khu vực này. Điều này kéo theo nhu cầu về nhà ở tăng lên nhanh chóng, cũng như nhu cầu đầu tư vào các dự án nơi đây cũng phát triển rầm rộ. Thái Nguyên còn là tỉnh có rất nhiều các khu công nghiệp đang phát triển trở thành tiềm năng lớn cho giới đầu tư bất động sản, thậm chí một số dự án đất nền tại Thái Nguyên tiếp tục tăng cao trong nửa đầu năm 2019 thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư đặc biệt như dự án Vinaconex 3 – Phổ Yên Residence, đã cho thấy thị trường bất động sản Thái Nguyên đang là một thị trường bất động sản màu mỡ, luôn sôi động hơn các tỉnh thành khác.

Sự chuyển dịch kinh tế - Thái Nguyên sẽ là trọng điểm thu hút các nhà đầu tư.

Các chuyên gia bất động sản nhận định sự cạnh tranh thương mại giữa một số nước trong khu vực và trên thế giới đã ảnh hưởng tích cực đến kinh tế Việt Nam đặc biệt là thi trường sắt thép và bất động sản. Đó là lý do các nhà đầu tư bất động sản đã sớm nắm bắt và đón đầu cơ hội này đã đồng loạt "bung" ra rất nhiều dự án được đánh giá có tiềm năng lớn và giới đầu tư bất động sản đặc biệt quan tâm. Với lợi thế gần Trung Quốc một số tỉnh được nhận định là sẽ thu hút mạnh mẽ sự chuyển dịch kinh tế như: Lạng Sơn, Bắc Giang, đặc biệt nhất là Thái Nguyên vì luôn được coi là cái nôi của khu công nghiệp phía Bắc. Kể từ khi khu công nghiệp Samsung được thành lập năm 2013 thì từ năm 2016 trở đi thị trường bất động sản Thái Nguyên luôn nhận đc sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư, tạo được sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản trong khu vực, giá nhà cửa đất đai tăng lên vùn vụt nhất là những dự án xung quanh khu công nghiệp Samsung mà đất nền Phổ Yên là vị trí có lợi thế mạnh. Thái Nguyên sẽ là khu vực trọng điểm trong việc chuyển dịch kinh tế của các nhà đầu tư nước ngoài

Sự phát triển của thị trường BĐS Thái Nguyên

Phổ yên – thị trường đất nền thu hút giới đầu tư

Có rất nhiều lý do cho thấy thi trường bất động sản Phổ Yên – Thái Nguyên đang thu hút giới đầu tư bất động sản năm 2019 đặc biệt là trong quý II này. Phổ Yên đang gấp rút hoàn thiện những mục tiêu còn lại để sớm thúc đầy lên thành phố vào trước năm 2020. Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông đồng bộ bao gồm đường sắt, đường thủy, đường bộ (Đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường QL3) là nền tảng vững chắc thúc đẩy quá trình đô thị hóa của thị xã trở nên nhanh chóng hơn. Nằm tiếp giáp thủ đô HN (cách HN 60km), hứa hẹn là điểm đến tích cực cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì vậy, suốt từ năm 2017 đến nay thị trường bất động sản Phổ Yên luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư bất động sản. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất hạ tầng ngày một hiện đại, mạng lưới y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững, đã trở thành những điểm mạnh của Phổ Yên. Đó là lý do có rất nhiều các tập đoàn lớn đang định hướng đầu tư vào khu vực tiềm năng này.

Qua khảo sát, hiện tại Phổ Yên Residence – khu dân cư Vinaconex 3 đang là dự án trọng điểm có số lượng giao dịch dẫn đầu tại thị trường bất động sản Thái Nguyên. Phổ Yên Residence góp phần lớn đưa thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trước thời hạn. Với vị trí trung tâm thị xã Phổ Yên với quy mô 10ha được quy hoạch đồng bộ thành các lô đất nền nhà liền kề, đất nền biệt thự kết hợp với các khu tiện ích cộng đồng hứa hẹn sẽ làm thay đổi bộ mặt thị xã Phổ Yên trở nên sang trọng và hiện đại. Do đó, việc đầu tư vào dự án đất nền khu dân cư Phổ Yên Residence sẽ là kênh đầu tư an toàn, bền vững và sinh lời cao nhất cho các nhà đầu tư thời điểm 2019 này.

Phổ Yên – Một trung tâm kinh tế phát triển tiềm năng

• Thông tin chi tiết về dự án vui lòng liên hệ phòng kinh doanh

• Địa chỉ: Số 264 Phạm Văn Đồng – thị xã Phổ Yên – Thái Nguyên

• Website: http://www.phoyenresidence.net/

• Hotline: 0844.232.666 - 0934.33.55.44