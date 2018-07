Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2: Lãi lớn nhờ tỷ giá, lợi nhuận quý 2 đạt 269 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: Hose) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2018. Theo đó, sản lượng điện trong kỳ đạt 1.264 triệu KWh, tăng 12,9% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần trong kỳ của công ty đạt 2.008 tỷ đồng, tăng 13% so với với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá khí trong kỳ tăng mạnh hơn giá bán điện nên lợi nhuận gộp của công ty chỉ đạt 261 tỷ đồng, giảm 140 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 102 tỷ đồng, tăng 87 tỷ đồng so với Q2/2017 trong đó lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại đạt 66,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 128,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng giảm mạnh 147 tỷ đồng so với Q2/2017. Sau khi trừ các loại chi phí và thuế, NT2 ghi nhận mức LNST đạt 269 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, NT2 ghi nhận doanh thu đạt 4.030 tỷ đồng, LNST đạt 504 tỷ đồng. Trước đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 đạt 6.971 tỷ đồng, LNST dự báo ở mức 749 tỷ đồng. Như vậy, sau 2 quý đầu năm, công ty đã hoàn thành 58% doanh thu và 67% LNST theo kế hoạch năm 2018.

Tính đến hết ngày 30/6, tổng tài sản của công ty đạt mức 10.004 tỷ đồng, tăng nhẹ 36 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Nợ ngắn hạn của công ty tăng 1.900 so với đầu năm, trong đó đáng chú ý khoản phải nợ ngắn hạn khác tăng tới hơn 1.200 tỷ đồng và nợ phải trả người bán ngắn hạn của công ty tăng 631 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn của công ty đã giảm đc 540 tỷ đồng sau 2 quý đầu năm.