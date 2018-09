Điều chỉnh địa giới hành chính 6 xã để xây dựng sân bay 16 tỉ USD

Trong đó, 6 xã thuộc huyện Long Thành gồm: Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn sẽ được điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Liên quan đến điều chỉnh địa giới hành chính các xã trên, HĐND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, để thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành – công trình quan trọng quốc gia trên địa bàn tỉnh, cả hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quan điểm chỉ đạo của Trung ương: việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trong đó, cần chú trọng công tác đầu tư xây dựng các khu tái định cư; hỗ trợ cho người lao động nông nghiệp sau khi bị thu hồi đất chuyển sang làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp không chỉ trong phạm vi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành mà cả các dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Được biết, dự án sân bay quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư 336.630 tỉ đồng (tương đương 16 tỉ USD), được thiết kế đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO).



Để thực hiện dự án này, sẽ phải di dời khoảng 5.500 ha đất nằm trên địa bàn của 6 xã của huyện Long Thành gồm: Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Long An và Long Phước.

Khi thực hiện dự án, xã Suối Trầu nằm trọn hoàn toàn trong dự án nên sẽ bị giải thể trắng; các xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn bị mất một phần diện tích, do đó cần phải điều chỉnh lại địa giới hành chính một số xã cho phù hợp quy định.

Theo quy hoạch, Sân bay Long Thành nằm trên địa bàn 6 xã: Bình Sơn gần 2.000 ha, Suối Trầu trên 1.350 ha, Cẩm Đường trên 500 ha, Bàu Cạn gần 160 ha, Long An gần 660 ha và Long Phước trên 300 ha.

Ông Ngô Thế Ân, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, cho rằng ngoài chuẩn bị kỹ về bố trí tái định cư, chuyển đổi công việc cho người dân thì một việc hết sức quan trọng là công tác tuyên truyền cho dân hiểu về các chính sách. Đây là việc cần thực hiện sớm.

Theo kế hoạch, trong năm 2018 phần lớn công việc tập trung vào xây dựng 2 khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và phân khu III Bình Sơn. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, do các gói thầu chủ yếu được thực hiện theo đúng quy định thông thường nên xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật xong toàn bộ phải kéo dài đến năm 2019.

Theo tính toán của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, với khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích hơn 282 ha, nếu dự án được Chính phủ phê duyệt sớm sẽ phấn đấu thi công vào tháng 7 năm nay, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và giao đất cho dân vào tháng 12 tới.

Riêng phân khu III khu tái định cư Bình Sơn phải đến đầu năm 2019 mới có thể triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật và dự kiến hoàn thiện vào khoảng tháng 6-2019. Như vậy, đến khoảng tháng 7-2019 sẽ giao được đất cho dân xây dựng nhà ở khu vực này.

Một hạng mục khác cũng cần đẩy tiến độ nhanh không kém 2 khu tái định cư là xây dựng khu nghĩa trang. Khu nghĩa trang có quy mô 20ha được xây dựng tại xã Bình An (huyện Long Thành) cũng cần triển khai ngay để đáp ứng nhu cầu chôn cất và cải táng di dời hơn 2 ngàn ngôi mộ trong vùng dự án. Cũng theo tính toán của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, thời gian hoàn thành công trình này vào khoảng tháng 3-2019.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, những công trình này nếu không được thực hiện nhanh, đảm bảo thời gian sẽ ảnh hưởng toàn bộ đến phần công việc giải phóng mặt bằng sân bay sau này.