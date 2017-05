Điều chỉnh giá đất hàng loạt dự án tại Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp

Cụ thể, UBND TP.HCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm đường Dương Công Khi, huyện Hốc Môn để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án xây dựng trường Tiểu học Ngã Ba Giồng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn là 11.438.

Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong dự án này, hệ số điều chỉnh là 3.5.

Đồng thời, thành phố cũng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm đường Dương Công Khi để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án xây dựng trường Tiểu học Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn là 9.892. Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong dự án này, hệ số điều chỉnh là 3.25.

UBND TP.HCM cũng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở đường Ngô Tri Hòa, Củ Chi để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án đầu tư xây dựng nhà tạm giữ của Công an huyện Củ Chi, thuộc xã Tân Thông Hội và xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi là 3.247 và đất nông nghiệp từ 6.923 đến 7.526.

Song song đó, UBND TP.HCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án xây dựng Hệ thống Thủy lợi ven Sông Sài Gòn đoạn từ rạch Láng The đến Sông Lu (hạng mục đê bao) tại xã Trung An và xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất ở đường Sông Lu là 5.196 (vị trí 1) và 5.357 (vị trí 3); đường Trung An (đoạn từ Cầu Rạch kè đến giáp Sông Sài Gòn) là 5.435 (vị trí 3) và 4.852 (vị trí 4); đường Bốn Phú (Trung An) - Huỳnh Thị Bẳng (Phú Hòa Đông) là 5.872 (vị trí 1) và 4.872 (vị trí 3); đối với đất nông nghiệp từ 3.331 đến 3.678.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Sơn đến rạch Cầu Đen thuộc xã An Nhơn Tây, xã Nhuận Đức và xã An Phú, huyện Củ Chi. Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất ở đường Tỉnh lộ 15 (đoạn Cầu Bến Súc đến đường Nguyễn Thị Nê) và đường Cây Gõ từ 5.234 đến 5.665; đối với đất nông nghiệp là từ 3.331 đến 3.678.

Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong các dự án này, hệ số điều chỉnh là 2.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ của dự án đầu tư sửa chữa đường Lê Đức Thọ (đoạn từ cầu Trường Đai đến cầu Cụt) quận Gò Vấp là 4.437.

Nguyên Minh

Theo Trí thức trẻ