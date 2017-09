Điều động Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy về lại Công an tỉnh

Báo Đồng Nai dẫn thông tin từ ông Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, Tỉnh ủy Đồng Nai đã có Quyết định 898, ngày 28/8/2017 về việc điều động cán bộ đối với ông Nguyễn Văn Đấu, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo đó, từ ngày 1/9/2017, ông Nguyễn Văn Đấu không còn giữ chức vụ Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cán bộ biệt phái của Công an tỉnh); ông Đấu đến nhận công tác mới tại Công an tỉnh, nhiệm vụ cụ thể do Ban giám đốc Công an tỉnh phân công.

Trước khi làm Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Đấu làm Trưởng Công an huyện Thống Nhất.

Vừa qua, báo chí đã thông tin ông Nguyễn Văn Đấu có liên quan trong vụ việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp tại huyện Thống Nhất, gây dư luận không tốt trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Đồng thời, còn có một số nội dung khác thuộc về tiêu chuẩn cán bộ.

Xét thấy ông Nguyễn Văn Đấu không phù hợp nhiệm vụ Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy nên Tỉnh ủy đã điều động ông Đấu trở lại ngành công an.

Khu biệt thự xây không phép của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu. Ảnh báo Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc báo Thanh Niên đưa tin , tại khu đất có diện tích hơn 2.300 m2 (thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) do ông Nguyễn Văn Đấu và bà Trần Thị Dược Lan (vợ ông Đấu) đứng tên có xây dựng khu biệt thự gồm một căn nhà lớn chính giữa, hai bên là hai nhà nghỉ mát bằng gỗ, lợp ngói; xung quanh khu biệt thự được bao bọc bằng bức tường cao khoảng 2 m.

Công trình này xây dựng trên đất nông nghiệp, không có quy hoạch khu dân cư.

Tại buổi họp báo thông báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017 tổ chức vào chiều ngày 9/8, bà Lê Thị Kim Trinh, Chánh Văn phòng UBND huyện Thống Nhất cho biết, khu đất trên ông Đấu đã sang nhượng lại cho con rể và con rể ông Đấu là người đã xây dựng công trình trên.

Cũng theo bà Trinh, sau khi nộp phạt vi phạm hành chính về hành vi xây dựng trái phép số tiền gần 23 triệu đồng, con rể ông Đấu đã có đơn xin cho tồn tại công trình này vì thiếu chỗ ở, cam kết đến khi nào nhà nước có nhu cầu lấy đất xây dựng công trình công cộng thì tự nguyện phá bỏ không yêu cầu bồi thường. UBND huyện Thống Nhất đã đồng ý với đề nghị này.

Đến ngày 11/8, trao đổi với báo chí, bà Bùi Thị Bích Thủy, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất, khẳng định sẽ xem xét lại việc xử lý. Quan điểm của huyện ủy là xử lý đúng theo quy định pháp luật, nếu công trình xây dựng trái phép thì xử phạt hành chính và buộc phải tháo, khôi phục lại hiện trạng.