Điều gì đang chờ bạn trong không gian bia triệu đô tại Đà Nẵng?

Giờ G diễn ra hoạt động này đang đến rất gần. Bạn có tò mò Beer club độc nhất vô nhị Đà Nẵng này có gì đáng chú ý đến vậy?

Cảm nhận thành phố với góc nhìn paronama độc đáo

Kool Klub tọa lạc ngay vị trí trung tâm của đường Nguyễn Văn Linh, con phố huyết mạch của Đà Nẵng. Tuyến đường này nối liền sân bay lên chân Cầu Rồng, nơi bạn có thể ôm trọn vào lòng toàn cảnh nhịp sống hiện đại, trẻ trung của thành phố.

Với thiết kế sáng tạo gồm nhiều không gian bao kính độc đáo, ngồi trong Kool Klub, rất dễ dàng để bạn phóng tầm mắt và mãn nhãn cảm nhận Đà Nẵng với góc nhìn panorama rộng ngút ngàn. Không gian thoáng đãng, bao la như không có giới hạn, không bị bó hẹp bởi những bức vách, tường xung quanh nữa.

Uống beer trong không gian container “đắt giá” triệu đô

Không gian beer này được xây dựng với một khối “tài sản” khổng lồ lên đến 98 tấn thép, 10 container, 66 thùng phuy trong vỏn vẹn 90 ngày xây dựng. Lấy ý tưởng chủ đạo từ hình khối của những chiếc container, Kool Klub đem đến cho mỗi người một cảm nhận khác nhau.

Không chỉ là vẻ ngoài bề thế, bụi bặm, ở Kool Klub còn toát ra vẻ sang trọng, thượng lưu, nhờ lối bài trí theo phong cách khoáng đạt, tự do. Đồng thời nó cũng không kém phần chất chơi, sành sỏi.

Đặc biệt hơn cả là câu lạc bộ beer này, với thiết kế all in one, container trong container, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức bia trong không gian riêng tư nhưng lại không hề bị tách biệt với không khí chung đầy náo nhiệt. Chúng tôi gọi đó là hòa quyện nhưng không hòa tan, mà ngược lại, rất độc, lạ và luôn luôn khác biệt.

Nội thất trong Kool cũng được lựa chọn, bài trí kì công và tỉ mỉ. Vẫn giữ nguyên ý tưởng sử dụng những vật liệu thô như thùng phi, ống tuýp nhưng với sự tinh tế, khéo léo trong bố cục và màu sắc, Kool Klub được xem là một không gian vừa đủ sáng tạo, giúp cho bạn nhanh chóng tìm ra nguồn cảm hứng mới; vừa đủ đặc biệt, giúp đậm sâu dấu ấn cho những cuộc gặp gỡ của mình.

Một điểm nữa khiến cho nhà hàng này được đánh giá rất cao là bạn có thể thể thỏa sức thưởng thức các loại bia tươi hảo hạng, nổi tiếng đến từ các quốc gia. Cùng với đó là hệ thống ướp lạnh ngầm được dày công chuẩn bị. Nhờ đó, mỗi ly bia được đảm bảo vẹn nguyên hương vị, không bị làm loãng bởi đá như các beer club khác hiện nay.

Thưởng thức ẩm thực đẳng cấp từ đầu bếp của sao Hollywood

Một trong những “đặc sản” chỉ có tại Kool Klub, ngoài bia tươi hảo hạng còn là những món ăn do siêu đầu bếp Jack Lee chế biến. Anh từng là đầu bếp của các siêu sao Hollywood nổi tiếng hàng đầu thế giới như Angelina Jolie, Stephen Baldwin, Charlize Theron hay cả Steve Jobs…

Jack Lee sẽ mang đến cho thực khách những trải nghiệm đặc biệt về ẩm thực, nơi có những món ăn độc đáo, là sự kết hợp giữa phong vị tinh tế, hiện đại của cả Á và Âu. Những món ăn này không bị giới hạn, gò bó theo một phong cách nào chung mà được biến hóa đủ mọi tầng vị khác nhau, đem lại cảm giác sống động nơi đầu lưỡi. Đặc biệt, chúng được chế biến sao cho thích hợp nhất khi dùng cùng với bia, để dù là uống hay ăn, mọi khoảnh khắc đều phải tột cùng trọn vẹn.

“Đóng băng” mọi căng thẳng, lo âu, thoải mái phấn khích và “lên đỉnh” cảm xúc

Rất nhiều người, khi nghe đến Kool Klub và thiết kế container, đã cảm thấy có chút gì đó bất đồng ở đây. Khi mà container gợi nhớ tới một không gian bó hẹp, bí bách và nóng nực. Trong khi đó, cái tên Kool lại hàm ý về sự mát lạnh, sảng khoái.

Sự thật là ở đây, thứ bạn nhận được không phải chỉ có những ly bia nghi ngút khói băng mà còn là một không gian mát lạnh tột độ. Nơi mà chỉ cần vừa bước vào, bạn đã có cảm giác mọi căng thẳng, phiền lo bị chặn lại.

Bao trùm bạn là sự phấn khích, thư giãn khi được thỏa sức tận hưởng sự sôi động, náo nhiệt, sảng khoái mà không vướng bận bất kỳ sự chi phối nào. Nhấp một ngụm bia, thấy đã, ngụm thứ hai, cực đã, đến ngụm thứ ba, bạn đã chạm đỉnh cảm xúc rồi. Từ đó tự F5 lại bản thân, tự hồi sinh, dồi dào và mới mẻ.

Nếu thắc mắc vì sao Kool Klub có thể làm những như vậy, hãy đến đây và tự tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng nhất cho mình.