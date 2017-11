Điều gì khiến PYN Elite chỉ rót vốn vào Việt Nam?

Việc PYN Elite Fund dồn hết 96% tài sản vào thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam; đồng thời chỉ để lại quỹ tiền mặt rất thấp là 4% đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: thị trường Việt Nam có gì hấp dẫn để Quỹ này tập trung rót vốn vào?

PYN Elite dồn 96% tài sản vào Việt Nam.

VNIndex đang thấp hơn chỉ số chứng khoán Châu Á

Theo PYN Elite, trong giai đoạn 2008 – 2012, thị trường chứng khoán Việt Nam đã underperforming so với các chỉ số chứng khoán châu Á. Do đó, Quỹ này xác định rằng Việt Nam là thị trường trọng tâm cho giai đoạn 2013-2022.

Diễn biến VNIndex so với MSCI châu Á và SET Index, giai đoạn 2008-2017.

Tại sự kiện Gateway to Vietnam 2017, ông Petri Deryng, chủ tịch quỹ PYN Elite có chia sẻ rằng lợi nhuận kỳ vọng cho cả thị trường trong năm nay sẽ vào khoảng 22 – 23%. Không những thế, chỉ số P/B (price to book) và P/E (price to earnings) của Việt Nam cũng ở mức thấp hơn so với các thị trường mới nổi khác.

P/B Việt Nam so với các quốc gia khác, giai đoạn 2008-10/2017 .

P/E Việt Nam so với các quốc gia khác, giai đoạn 2008-10/2017 .

Báo cáo của PYN Elite còn cho thấy rằng giá trị giao dịch bình quân ngày trong những năm tới sẽ tăng mạnh. Về lộ trình phát triển TTCK, trong năm 2015, đã có 123 doanh nghiệp thực hiện tăng tỷ trọng sở hữu nước ngoài (FOL); từ năm 2016 đến nay có thêm 13 công ty nới room ngoại và 25 công ty khác cũng đang chuẩn bị nới room.

Giá trị giao dịch bình quân ngày và quá trình hiện đại hóa TTCK Việt Nam giai đoạn tới.

Trong năm 2017, hai sản phẩm phái sinh sẽ được giới thiệu là hợp đồng chỉ số tương lai và chứng quyền có đảm bảo. Năm 2018 sẽ giới thiệu thêm Intraday trading và việc nâng hạng thị trường Việt Nam từ cận biên lên mới nổi được dự báo sẽ thực hiện sớm nhất từ 2020 trở đi.

Thanh khoản của TTCK Việt Nam được dự báo sẽ gia tăng trong những năm tới. Trong giai đoạn 2013-2015, PYN Elite chiếm phần lớn trong giá trị mua ròng của khối ngoại tại Việt Nam; đặc biệt là 2015, PYN Elite chiếm đến 52,2% tổng mua ròng của khối ngoại.

PYN Elite mua ròng mạnh trong giai đoạn VNIndex ở mức thấp.

Ông Petri Deryng cũng từng nhận định rằng Việt Nam có thể đạt được 1.500 điểm trong 3 năm tới. Cho tới nay vẫn chưa có khoảnh khắc nào gọi là “bùng nổ” nhưng trong 3 năm tới chắc chắn sẽ có thời điểm như vậy khi nhà đầu tư tiếp tục mua vào và đẩy giá cổ phiếu lên.

PYN Elite hiệu quả ra sao?

Không phải lúc nào cũng thành công nhưng PYN Elite vẫn cho thấy một tỷ suất sinh lợi hằng năm rất cao lên đến 20,2%/năm. Tỷ suất sinh lợi lũy kế đến nay đã là 3.050%.

Tỷ suất sinh lợi của PYN Elite từ năm 1999 đến nay.

Theo bảng xếp hạng của Morningstar.fi vào 13/10/2017, PYN Elite càng cho thấy hiệu quả của mình khi đứng ở vị trí thứ 3 trong tổng số 19.916 quỹ được khảo sát về tỷ suất sinh lợi bình quân năm trong vòng 10 năm qua.

PYN Elite xếp hạng 3 với tỷ suất bình quân 16,25%/năm trong 10 năm qua.

Về top 10 khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite, theo Bloomberg, nhóm này chiếm đến 59,35% giá trị của Quỹ, tương đương với giá trị khoảng 245,6 triệu EUR, tính đến 15/11/2017. Trong đó, MWG là khoản đầu tư lớn nhất với 18,89%, xếp sau là HBC với 8,32% và CII chiếm 7,01%.

Top 10 trong danh mục của PYN Elite tính đến 15/11/2017.

PYN Elite Fund (non-UCITS) được quản lý bởi PYN Fund Management Ltd và bắt đầu hoạt động vào 01/02/1999. PYN Elite là một quỹ đầu tư rủi ro cao, hoạt động đầu tư chủ yếu tại khu vực Đông Nam Á. Phạm vi hoạt động của Quỹ là toàn thế giới, tuy nhiên Quỹ chỉ thực hiện đầu tư tối đa vào 3 quốc gia trong 1 thời điểm nhất định.

Theo thống kê của Bloombeerg, tổng tài sản của PYN Elitetính đến 15/11/2017 là 413,8 triệu EUR.