Điều gì khiến Văn Phú Invest (VPI) trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn ngoại?

Niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) từ cuối năm 2017 với giá khởi điểm 27.600 đồng, Văn Phú Invest (VPI) mau chóng trở thành một trong những cổ phiếu đáng chú ý trên TTCK Việt Nam với mức tăng trưởng vượt trội so với thị trường chung.



Tính tới hết phiên giao dịch 16/5, tức gần 6 tháng sau khi lên sàn, thị giá VPI đã lên gần 44.000 đồng/cp, tương ứng mức tăng 60%. Cần lưu ý, cũng trong giai đoạn này VPI đã trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%.

Diễn biến cổ phiếu VPI kể từ khi niêm yết tới nay

Không chỉ tăng mạnh về thị giá cổ phiếu, cổ phiếu VPI cũng nhận được sự tham gia từ nhiều tổ chức nước ngoài và tỷ lệ sở hữu của khối ngoại hiện đã lên xấp xỉ 10%, tương ứng 16 triệu cổ phiếu.

Trong cơ cấu cổ đông của VPI đã xuất hiện tên của 4 quỹ ngoại nổi tiếng bao gồm Dragon Capital, APS, Vietnam Holdings và Morgan Stanley. Theo báo cáo của các quỹ, Dragon Capital hiện nắm giữ gần 5% cổ phần, Vietnam Holdings nắm khoảng 4% và quỹ APS nắm khoảng 1% cổ phần VPI. Trong đó, khoản đầu tư vào VPI của Vietnam Holdings nằm trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ.

Không dừng lại, mới đây MSCI cũng đã thêm VPI cùng với 4 cổ phiếu Việt Nam khác gồm CII, HCM, PAN, GEX vào rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Index trong đợt công bố danh mục lần thứ 2 năm 2018. Việc lọt rổ chỉ số của MSCI cho thấy mức độ tín nhiệm của các tổ chức quốc tế tới VPI và điều này sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài dễ tiếp cận hơn với doanh nghiệp.

Hấp dẫn với quỹ đất sạch tại nhiều vị trí đắc địa

Lý giải cho việc được nhiều quỹ ngoại quan tâm, giới đầu tư cho rằng Văn Phú Invest hấp dẫn ở việc sở hữu quỹ đất lớn tại vị trí đẹp trung tâm Hà Nội, Hồ Chí Minh với tổng quỹ đất đang phát triển lên tới khoảng 234 ha. Ngoài ra cơ cấu tài chính của công ty rất lành mạnh, tỷ lệ vay nợ ít nên còn rất nhiều tiềm năng để tăng trưởng.

Văn Phú Invest đặt kế hoạch sẽ hoàn tất thủ tục chuyển niêm yết sang Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vào đầu tháng 6/2018. Về kế hoạch kinh doanh, Văn Phú Invest mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 2.334 tỷ đồng, gấp 2,7 lần; Lợi nhuận sau thuế gần 604 tỷ đồng – tăng 44% so với năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty Văn Phú Invest đạt 573 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến ở mức 16%. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2018 ước đạt 3.775 đồng/cổ phiếu, đây là mức hấp dẫn so với mặt bằng chung của các công ty niêm yết hiện nay.

Trong năm 2018, Văn Phú Invest sẽ triển khai các dự án nổi bật như The Terra - Hào Nam, Grandeur Palace - Giảng Võ, The Terra - An Hưng, Grandeur Palace – Phạm Hùng và đây là những dự án đem lại nguồn thu lớn cho công ty.

Trong báo cáo được công bố, CTCK Bảo Việt (BVSC) đánh giá Văn Phú Invest có lợi thế trong triển khai các dự án bất động sản nhờ chi phí đất rẻ thông qua hoạt động BT đổi hạ tầng lấy đất. Các dự án của doanh nghiệp đều ở những vị trí rất đẹp và có nhiều tiềm năng phát triển.