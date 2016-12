Định hướng phát triển Vùng TP HCM: Cơ hội hấp dẫn cho bất động sản

Tại sao đất Cần Giuộc tăng giá?

Theo Đồ án Quy hoạch Vùng 2020-2050, Vùng TP HCM sẽ là vùng đô thị lớn, động lực phát triển kinh tế hàng đầu của quốc gia, là đô thị có vai trò vị thế chiến lược quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Vùng TP HCM sẽ bao gồm toàn bộ 8 tỉnh, thành phố của vùng kinh tế trọng điểm phía nam gồm: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang với TP HCM là hạt nhân. Theo đó, những hạng mục hạ tầng giao thông quan trọng như các tuyến vành đai và đường xuyên tâm kết nối từ trung tâm thành phố tới các tuyến quốc lộ, cũng như những tuyến kết nối giữa các tỉnh, thành sẽ dần được hình thành.

Là một trong 7 thành phố vệ tinh của vùng, hiện nhiều tuyến dự án đường cao tốc lớn kết nối Long An với nhiều tỉnh thành khác đã được phê duyệt, hoàn tất mang đến những cơ hội lớn về phát triển kinh tế cho địa phương và khiến giá bất động sản tăng mạnh trong thời gian qua.

Hồi cuối năm 2014, tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành - dự án trọng điểm Quốc gia và là đường bộ cao tốc lớn nhất miền Nam đi qua địa bàn TP HCM, Long An và Đồng Nai đã chính thức được khởi công. Dự án đi qua Bến Lức, huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An, huyện Bình Chánh, Cần Giờ của TP HCM và huyện Nhơn Trạch, Long Thành của Đồng Nai.

Tuyến cao tốc này sẽ giúp giao thông liên vùng miền Tây và vùng Đông Nam Bộ không cần quá cảnh qua TP HCM, nối trực tiếp với mạng lưới cao tốc - quốc lộ, hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải, Sao Mai Bến Đình và với sân bay quốc tế Long Thành, dự án rút ngắn thời gian đi từ tỉnh Long An đến TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến giá bât động sản tại huyện Cần Giuộc tăng giá mạnh trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, Long An cũng là địa phương có nhiều chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng khi tới 46% vốn đầu tư của tỉnh được đầu tư vào hạ tầng giao thông với hàng loạt dự án lớn khác như cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, vành đai 3, vành đai 4… đã và đang được triển khai.

Cơ hội hấp dẫn cho bất động sản

Theo Đồ án Quy hoạch Vùng 2020-2050, trong tương lai huyện Cần Giuộc, Bên Lức (Long An) sẽ trở thành đô thị loại 3 nằm trong tổ hợp của Vùng TP HCM. Nắm bắt xu thế đó, rất nhiều dự án bất động sản vùng ven đã được triển khai tại TP HCM, phần lớn phát triển theo các trục đường giao thông trọng điểm.

Dự án Five Star Eco City Nằm ở vị trí đẹp tại huyện Cần Giuộc, TP Long An, trên trục đường Đinh Đức Thiện, ngay cửa ngõ phía Nam Sài Gòn. Đây cũng là trục nối quận Bình Chánh TP HCM và trục giao thông trung tâm kết nối đi các tỉnh ĐBSCL.

Chủ đầu tư Five Star EcoCity đã tiên phong mở bán các lô đất nền tại dự án có diện tích khác nhau với giá từ 9,9 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT) và nhiều ưu đãi hấp dẫn cho 50 khách hàng đầu tiên.

Chị Nguyễn Kim Dung ở Tp.Vũng Tàu - một trong những khách hàng nhạy bén đã nhanh tay mua nhà tại dự án Five Star Eco City nhận định: “Vị trí dự án quá lý tưởng khi khoảng cách từ dự án đến cao tốc Bến Lức – Long Thành chỉ 300m, không những thuận tiện khi di chuyển vào trung tâm TP HCM mà từ Long An đến Vũng Tàu cũng chỉ mất 60 phút, di chuyển tới sân bay quốc tế Long Thành khá thuận tiện”.

Ngoài ra, theo chị Dung, tuyến đường Đinh Đức Thiện được quy hoạch rộng tới 40m. Cùng với đó khi Bến xe miền Tây dời về Khu E Phú Mỹ Hưng, tuyến đường Đinh Đức Thiện sẽ trở thành một tuyến giao thông rất quan trọng, mở ra cơ hội đưa bất động sản tại đây tăng giá trong tương lai.

Do vậy, chị đã quyết định xuống tiền mua cho gia đình mình căn nhà phố thương mại trong dự án và được tham gia chương trình ”rút thăm trúng thưởng” do tập đoàn quốc tế Năm Sao tổ chức. Thật may mắn, chị đã trúng giải thưởng đặc biệt là chiếc xe Mercedes E200.

Dự án Five Star Eco City là vùng đất vượng khí với nhiều mảng xanh, môi trường sinh thái hoàn hảo và được đầu tư đầy đủ các tiện ích châu Âu đẳng cấp, đây là dự án sinh thái lớn khu Nam Sài Gòn, hứa hẹn trong tương lai sẽ hình thành một cộng đồng sống văn minh, đẳng cấp và được kỳ vọng trở thành Khu đô thị Phú Mỹ Hưng 2.

Five Star Eco City vừa là lựa chọn tối ưu với những người muốn sở hữu ngôi nhà thứ 2 cho những kỳ nghỉ cuối tuần, vừa thích hợp cho đầu tư và mua ở bởi giá trị tài sản sẽ ngày càng gia tăng cùng với sự hình thành và phát triển của Vùng TP HCM trong tương lai.

