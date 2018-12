DN lắp ráp ô tô xe máy là ngành khát nhân sự nhất dịp cuối năm

Theo bà Lê Thị Kim, Giám đốc Dịch vụ Khoán việc và Cho thuê lại lao động miền Bắc, ManpowerGroup Việt Nam (ManpowerGroup là đơn vị cung cấp giải pháp nhân sự của Mỹ), thị trường lao động giản đơn ở khu vực miền Bắc trở nên khá nhộn nhịp vào dịp cuối năm với dự kiến tuyển dụng tăng mạnh tại các doanh nghiệp sản xuất thuộc ngành điện tử (điện thoại di động), tiếp theo đó là các doanh nghiệp lắp ráp ô tô xe máy, bất động sản và sản xuất thực phẩm phục vụ nhu cầu lễ hội. Mỗi tháng, các doanh nghiệp dự kiến tăng khoảng 100 nhân công làm việc tại nhà máy.

Cũng theo khảo sát của ManpowerGroup Việt Nam, khu vực phía Nam, nhu cầu tuyển dụng đang vào mua cao điểm vì đây là dịp các công ty tung ra các chương trình khuyến mại, hay gia tăng sản xuất cho kịp tiến độ cam kết với khách hàng.

Các công ty tập trung vào lực lượng lao động phổ thông, không cần tay nghề hay kinh nghiệm. Các địa điểm có nhu cầu lớn bao gồm TPHCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Vinh, Bình Dương, Cần Thơ, với số lượng lên trên 1.000 nhân lực.

Nhu cầu tuyển dụng lao động tại Việt Nam sôi động dịp cuối năm (Ảnh minh họa) - Ảnh: L.T

Trên toàn cầu, theo khảo sát của ManpowerGroup về xu hướng tuyển dụng lao động trong quý 4.2018, dựa trên kết quả khảo sát hàng quý với 59.000 doanh nghiệp thuộc 44 quốc gia và lãnh thổ, đơn vị này nhận thấy:

Trong quý 4, có đến 50% doanh nghiệp có triển vọng tuyển dụng tăng, 32% dự đoán sẽ giảm và 18% dự kiến không thay đổi số nhân sự.

Nhìn chung, kế hoạch tuyển dụng trên toàn thế giới đang phát triển theo hướng tích cực. Tuy nhiên, các vị trí mới đang dần xuất hiện trong các ngành từ sản xuất đến dịch vụ, đòi hỏi người lao động phải có những kỹ năng mới. Điều này dẫn đến sự bất tương xứng giữa cung và cầu, tạo ra một thị trường ngày càng khan hiếm nhân lực.

Tại châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản và Đài Loan là hai quốc gia có xu hướng tuyển dụng tăng cao nhất với tỷ lệ lần lượt là 26% và 21%. Mức tuyển dụng trong ngành sản xuất tăng cao tại Nhật do lượng xuất khẩu tại nước này tăng cao. Trong khi đó, mức tuyển dụng tại Đài Loan tăng ở lĩnh vực dịch vụ.

Bên cạnh đó, tình hình thương mại thế giới bất ổn do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã tác động đến kế hoạch tuyển dụng của Trung Quốc, với tỷ lệ tuyển dụng giảm 4% so với quý trước, nhưng vẫn ở mức tích cực (tăng 6%). Trong đó, ngành khai khoáng và xây dựng được dự đoán triển vọng tuyển dụng sẽ ở mức thấp nhất so với các ngành khác.