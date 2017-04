DN vừa và nhỏ trước sức ép cạnh tranh

Những thách thức lớn

DNNVV được coi là một trong 4 động lực tăng trưởng và là trụ cột của nền kinh tế. Hiện nước ta đang có khoảng 500.000 DNNVV đóng góp hơn 40% GDP, 30% thu ngân sách và 30% sản lượng công nghiệp. Khu vực này đang giải quyết khoảng 80% lao động.

Tuy nhiên, hiện số vốn hoạt động của các DN này chỉ khoảng 120 tỷ USD, chỉ chiếm 30% tổng vốn hoạt động của các DN, kèm theo đó thách thức lớn nhất hiện nay là làm thế nào để các DNNVV nâng cao năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh và xác định được hướng đi đúng khi tham gia “sân chơi” toàn cầu hóa.

Đặc biệt, trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã thành lập với thị trường 600 triệu dân và cộng đồng doanh nghiệp lớn. Đồng thời cộng hưởng từ tác động của các FTA song phương và đa phương như: FTA Việt Nam - Hàn Quốc, FTA Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu, FTA Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) kéo theo áp lực cạnh tranh của nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt đối với các DNNVV cũng tăng lên.

Đâu là giải pháp?

Hiện do khó khăn về tài chính, đa số DNNVV có quy mô sản xuất nhỏ, sản xuất gia công; một số ít DNNVV thì chọn thị trường ngách để tránh “đối đầu” DN lớn, song vẫn khó chen chân vào các chuỗi phân phối lớn.

Điển hình như Công ty Sữa Farm Milk (Cần Thơ), được thừa hưởng được quy trình chăn nuôi và dây chuyền sản xuất sữa của Mỹ, cho ra sản phẩm sữa thanh trùng từ bò sữa 100%, không bỏ thêm bất cứ vitamin, khoáng chất nhân tạo hoặc chất bảo quản. Với quyết định chọn phân khúc khách hàng ngách, Farm Milk tập trung phục vụ những người trẻ có kiến thức, quan tâm đến sức khoẻ; những người sẵn sàng bỏ chi phí cao hơn để có những sản phẩm tốt, chất lượng.

Ông Nguyễn Duy Thông - Giám đốc Công ty Sữa Farm Milk cho biết, mặc dù đã đáp ứng được nhu cầu đối tượng khách hàng mục tiêu với việc xuất hiện ở hầu hết các hệ thống cửa hàng tiện lợi phổ biến, tuy nhiên khi mở rộng thị trường, phân khúc khách hàng, đặc biệt là chen chân vào những kênh phân phối rộng lớn hơn như siêu thị thì Farm Milk lại phải đối mặt với các DN lớn cùng ngành ngay trên chính sân nhà.

Đến tham quan mua sắm tại siêu thị Big C trong dịp Dịp Lễ 30/4 và 15 năm nay người tiêu dùng có cơ hội dùng thử các đặc sản từ khắp vùng miền cả nước.

Liên quan đến câu chuyện của Farm Milk, ông Lê Thành Trung, Giám đốc bộ phận Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Big C Việt Nam cho biết, một lần tình cờ ông đi mua sắm ở một cửa hàng tiện lợi Family Mart và thấy có chai sữa khá lạ mắt. Khi về đến công ty, ông yêu cầu nhân viên liên hệ với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm sữa này, thì được biết sản phẩm đã từng đề nghị đưa vào bán tại siêu thị Big C nhưng vẫn chưa được chấp thuận. Sốt ruột, ông Trung lấy điện thoại gọi điện mời nhà cung cấp lên họp bàn phương án hợp tác. Thế là câu chuyện “Đồng hành cùng thương hiệu Việt” giữa Farm Milk và Big C bắt đầu từ đó.

Thực ra, không chỉ Farm Milk mà thương hiệu của 18 DNNVV khác như Trà Hùng Thái (Thái Nguyên), Nước mắm Khải Hoàn (Phú Quốc), Cà phê Long Triều (Lâm Đồng), Nem chua Thanh Xuân (Đồng Tháp), Trà Cung Đình Đức Phương (Huế), Măng muối chua (Quảng Trị), Bánh pía Tân Huê Viên (Sóc Trăng), Chả mực Hạ Long (Quảng Ninh),… đã có mặt ở Big C tại một khu gian hàng riêng biệt "Đồng hành cùng thương hiệu Việt".

Vẫn theo ông Lê Thành Trung, Big C Việt Nam đã phát động chương trình “Đồng hành cùng thương hiệu Việt” từ tháng 10 năm 2016, nhằm tạo điều kiện cho các DNNVV Việt Nam mở rộng thị trường thông qua kênh bán lẻ hiện đại; từ đó làm bàn đạp phát triển thành thương hiệu Việt, đủ sức cạnh tranh với hàng hóa các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Tham gia chương trình, các DNNVV sẽ được Big C Việt Nam hỗ trợ tư vấn cải tiến mẫu mã, hỗ trợ đào tạo về thị trường bán lẻ, chia sẻ thông tin thị trường và thị hiếu khách hàng, về đóng gói, xây dựng thương hiệu,… Để tham gia chương trình, doanh nghiệp có thể liên hệ qua số điện thoại (08) 3995 8368, số nội bộ: 88245, 88248, 88251 hoặc gởi email đến hotronhacungcap@bigc-vietnam.com.

Dịp Lễ 30-4 và 1/5 năm nay Hệ thống siêu thị Big C lần đầu tiên áp dụng các chương trình khuyến mãi đặc biệt 67 sản phẩm đặc sản từ 19 nhà cung cấp địa phương tại khu gian hàng “Đồng hành cùng thương hiệu Việt”. Đến siêu thị Big C trong dịp này, người tiêu dùng có cơ hội dùng thử bánh chuối phồng Tư Bông (Đồng Tháp), Nem Thanh Xuân (Đồng Tháp), Trà Hùng Thái (Thái Nguyên), cá cơm Chín Tuy (Nha Trang), sữa bò nguyên chất Farm Milk (Cần Thơ)… cũng như cơ hội mua sắm nhiều “đặc sản” chất lượng cao từ khắp các vùng miền cả nước.

