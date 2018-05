Đọ siêu xe của Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin: Ai hơn ai?

Theo Newsweek, điểm chung đầu tiên có thể thấy giữa 2 vị Tổng thống trên phương diện xe cộ là họ đều đang dùng những chiếc xe hạng sang với đầy đủ các tính năng ưu việt.

Nga được cho là đã chi 192 triệu USD để nghiên cứu, phát triển mẫu limousine mới cho Tổng thống. Chiếc xe với tên gọi “Aurus" đã chính thức ra mắt vào lễ nhậm chức của ông Putin hôm 7/5. Chiếc xe chống đạn này được trang bị động cơ V12, ấn tượng hơn so với con số V8 của siêu xe Cadillac. Trong khi đó, Aurus, nặng 6 tấn, khiêm tốn hơn so với "Quái thú" Cadillac One 7,5 tấn của ông Trump.

Siêu xe Aurus của Tổng thống Putin.

Siêu xe của Tổng thống Putin có hình dạng tương tự với chiếc limousine cao cấp của nước Anh như Rolls Royce Phantom hay Rolls Royce Ghost. Tuy nhiên, trên thực tế, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xe và động cơ xe Nga đã liên hệ với các hàng xe hơi nổi tiếng của Đức là Porsche và Robert Bosch trong quá trình phát triển mẫu phương tiện di chuyển của ông Putin.

Dù được trang bị công nghệ phòng thủ tiên tiến và tích hợp các phương tiện liên lạc hiện đại, nhưng The Drive chỉ ra rằng chiếc Aurus của ông Putin vẫn không thể vượt mặt được chiếc "Quái thú" dù cũ nhưng vẫn rất mạnh mẽ của người đồng cấp Mỹ.

Chiếc quái thú Cadillac One mà ông Trump đang sử dụng được thừa hưởng lại từ Tổng thống Barack Obama là chiếc limousine được General Motors chế tạo gây ấn tượng với phần cửa ra vào được bọc thép dày 20,3cm và phần kính chống đạn dày 12,7 cm.

Quái thú phục vụ Tổng thống Trump.

Theo chuyên trang công nghệ CNET, "Quái thú" được trang bị vỏ ngoài 8 lớp, có độ dày khoảng 15cm gồm lớp phủ ngoài, lớp thép và titan, lớp chống đạn armormax, polyethylene, polycarbonate, nhôm, gốm và một tổ hợp các lớp vật liệu khác. Bên ngoài xe được bọc nhiều lớp titan và thép chống đạn có tác dụng làm bẹt đầu đạn, khiến tăng diện tích tiếp xúc, hỗ trợ các lớp bên trong chặn viên đạn lại.

Newsweek dẫn thông tin từ Fox News cho biết một phiên bản mới của Quái thú dành riêng Tổng thống Trump sẽ chính thức ra mắt trong mùa hè này. Đây là kết quả của bản hợp đồng có trị giá lên tới 15 triệu USD. Thông tin về chiếc xe này được bảo mật, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nó sẽ được trang bị các tính năng tiên tiến hơn so với "người tiền nhiệm".

Video: Quái thú của Tổng thống Trump có gì đặc biệt?

