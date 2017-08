Doanh nghiệp “chết yểu” đang giảm dần

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 8, nếu như mỗi ngày có hơn 400 doanh nghiệp ra đời thì cũng 70 doanh nghiệp khác chờ giải thể, ngừng hoạt động và 37 doanh nghiệp khác hoàn tất thủ tục giải thể.

60% doanh nghiệp phát sinh doanh thu sau 1 năm

Theo ông Bùi Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), sức sống của các doanh nghiệp mới thành lập đang cho thấy các nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, gỡ bỏ rào cản, giảm chi phí kinh doanh của Chính phủ đang tạo ra các giá trị thực cho nền kinh tế. Tỷ lệ doanh nghiệp phát sinh doanh thu sau 1-2 năm hoạt động đang là minh chứng rõ nét.

Ông Tuấn cho hay, tỷ lệ số doanh nghiệp rút khỏi thị trường trên số doanh nghiệp gia nhập thị trường có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2014 số doanh nghiệp ngừng hoạt động là 72,9%, năm 2015 là 61,2%, năm 2016 là 57,5%, năm 2017, tỷ lệ này là 56,6%. Đây là tỷ lệ khá khả quan nếu so sánh với thực tế diễn ra ở các nền kinh tế thuộc nhóm đứng đầu về mức độ thuận lợi của môi trường đầu tư kinh doanh trên thế giới.

Phó Cục trưởng Cục Đăng ký kinh doanh Bùi Anh Tuấn đưa ra ví dụ ở Hong Kong (Trung Quốc) – đứng thứ 4 về môi trường kinh doanh thuận lợi, theo đánh giá của Doing Business 2017, trong năm 2016 có 144.883 doanh nghiệp thành lập mới, 92.843 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tỷ lệ là 64,08%. Ở New Zealand - đứng đầu bảng trong Doing Business 2017, trong năm 2015 có 57.870 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 55.629 doanh nghiệp “báo tử”, tỷ lệ là 96,1%. Ở Anh - đứng thứ 7 trong Doing Business 2017, năm 2015, có 383.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 252.000 doanh nghiệp “chết”, tỷ lệ là 66%.