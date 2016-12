Doanh nghiệp chung tay hỗ trợ công nhân nuôi con nhỏ

Vừa qua, 17 trường mầm non tại Bình Dương nơi con công nhân đang theo học đã được tài trợ lắp đặt camera theo dõi miễn phí và trang bị bàn ghế mới chất lượng cao theo chương trình Mầm non Kết Nối Xanh.

Theo dự kiến của MobiFone, đơn vị tài trợ của chương trình, Mầm non Kết Nối Xanh sẽ hỗ trợ việc học tập của 6.000 con công nhân trong thời gian hai năm triển khai (đến cuối năm 2018). Chương trình kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng môi trường học tập cho các bé, đồng thời giúp công nhân có thể theo sát tình hình của con tại trường và yên tâm làm việc.

Hiện tại, MobiFone đang tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng ứng dụng Kidcam để theo dõi camera miễn phí. Được biết, đơn vị này còn hỗ trợ các gói cước 3G ưu đãi cho phụ huynh công nhân có con theo học tại 17 trường mầm non này.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, đại diện Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương đánh giá cao ý nghĩa của Mầm non Kết Nối Xanh đối với việc quản lý giảng dạy và chăm sóc trẻ mầm non.

“Camera giúp phụ huynh yên tâm hơn khi được theo dõi và nắm được tình hình học tập của con ở trường mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, camera được lắp ở mọi nơi từ lớp học đến cổng trường còn giúp nhà trường giám sát được hoạt động của trẻ, kịp thời phát hiện các tình huống bất ngờ để đảm bảo sự an toàn cho trẻ”. – Bà Trân cho biết.

Được biết ngoài Mầm non Kết Nối Xanh, trong vài năm qua, các doanh nghiệp phối hợp cùng cơ quan hữu quan nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động khác nhằm chăm lo đời sống cho các gia đình công nhân. Điển hình là sự ra đời của nhà trẻ cho riêng con công nhân ở nhiều địa phương trên toàn quốc.

Năm 2015 - 2016 đánh dấu sự ra đời liên tiếp của các trường mầm non khu công nghiệp và các trường ngoài khu công nghiệp nhưng dành riêng cho con công nhân. Đặc biệt, nhiều trong số này là các trường chuẩn, có cơ sở vật chất đạt chất lượng cao. Ví dụ, trường mầm non Biên Hòa lọt top 30 công trình đẹp nhất thế giới do Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh đề cử, trường mầm non thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng vừa được khởi công xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao với ngân sách 3,8 triệu đô.

Được biết, xây dựng trường mầm non cho con em công nhân là một trong những hạng mục được Sở Giáo dục – Đào tạo các tỉnh thành ưu tiên trong chiến lược phát triển ngành giáo dục. Việc phát triển mạng lưới trường mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, đông nữ công nhân về cơ bản sẽ đáp ứng tốt nhu cầu gửi con của người lao động trên địa bàn...

Theo ghi nhận, các chương trình trên đều được đánh giá cao về tính thiết thực và ý nghĩa lớn. Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện cả nước có trên 2 triệu công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất với khoảng 70% lao động nữ và trẻ em trong độ tuổi mầm non mẫu giáo tại đây chiếm một số lượng không nhỏ.

A.D

Theo Trí thức trẻ