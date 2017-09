Doanh nghiệp dệt may muốn Chính phủ giảm thuế sợi về 0%

Dựa trên nhiều phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp thành viên, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chinh phủ đề nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp dệt may.

VITAS đưa ra hàng loạt kiến nghị như đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Công Thương bỏ quy định tăng mức thuế nhập khẩu từ 0% lên 2% đối với xơ polyester do các doanh nghiệp vẫn phải nhập khẩu là chủ yếu và sản xuất trong nước do nhiều nguyên nhân đến nay chưa đáp ứng được, thậm chí có doanh nghiệp đã ngừng hoạt động như nhà máy xơ sợi Đình Vũ.

Tại văn bản này, VITAS cũng kiến nghị Bộ Công Thương nghiên cứu sửa đổi Thông tư 49/2015/TT-BCT theo hướng bỏ quy định khi sản xuất hoặc gia công xuất khẩu quân trang, quân phục cho nước ngoài phải “xác định về đơn vị/cơ quan/tổ chức sử dụng cuối cùng sản phẩm quân phục đặt sản xuất, gia công tại Việt Nam”.

“Đây là quy định mà khách hàng nước ngoài đặt gia công quan trang, quân phục cho rằng họ khó có thể đáp ứng”, đại diện VITAS cho biết.

Bên cạnh đó, VITAS kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu để các doanh nghiệp sử dụng vải trong nước gia công xuất khẩu vì theo luật thuế nhập khẩu có hiệu lực từ 1/9/2016 thì nguyên phụ liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu sẽ được miễn thuế thay vì hoàn thuế như trước đây.

Ngoài ra, Hiệp hội này còn đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông sớm tham mưu cho Chính phủ sửa đổi nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định điều kiện cấp phép nhập khẩu máy in trên sản phẩm dệt may xuất khẩu là “chủ doanh nghiệp phải có bằng cấp từ cao đẳng trở lên về ngành in hoặc được Bộ Thông tin truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in”. Đến nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi, đề nghị đẩy nhanh quá trình ra văn bản sửa đổi.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2017 của ngành dệt may ước đạt 14,1 tỷ USD tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016, trong khi kim ngạch nhập khẩu ước đạt 9,5 tỷ USD, tăng 16,27% so với cùng kỳ.