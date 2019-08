Doanh nghiêp địa ốc TP.HCM đua nhau bung hàng dự án mới trong tháng "cô hồn"

Trao đổi với một số doanh nghiệp địa ốc trên địa bàn TPHCM mới đây, nhiều ý kiến đều cho rằng trong bối cảnh toàn thị trường đang rơi vào đà sụt giảm do nguồn cung không có, trong khi nhu cầu nhà ở vẫn đang gia tăng từng ngày. Nguyên nhân chính vẫn là câu chuyện chính quyền địa phương siết chặt thủ tục pháp lý đầu tư các dự án BĐS mới, kéo dài thời gian xem xét và phê duyệt hồ sơ.

"Do vậy, ngay bất kỳ thời điểm nào dự án được ký quyết định đầu tư là chúng tôi tiến hành giới thiệu ra thị trường và cho xây dựng ngay để kịp huy động vốn, cũng như thu hút khách hàng. Điều đặc biệt trong năm nay là thời điểm nhiều dự án được tung ra thị trường lại rơi vào tháng 7 âm lịch, do vậy nguồn cung dồi dào hơn một chút. Có dự án bán là đã quá may mắn, kiêng kị gì tháng "cô hồn" hay không. Vấn đề quan trọng là có sản phẩm mới để đáp ứng "cơn khát" căn hộ của khách hàng, và tạo dòng tiền đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh", giám đốc một tập đoàn địa ốc tại quận 3, TPHCM, chia sẻ.

Một doanh nghiệp khác tại quận 2 cũng cho biết sau gần 2 năm chờ đợi mới được các cấp chính quyền TPHCM phê duyệt đầy đủ mọi thủ tục. Do vậy ngay trong tháng 8 (dương lịch) này công ty sẽ đẩy sản phẩm mới ra thị trường.

"Nếu so với 5 năm về trước, một dự án đầu tư cũng chỉ mất khoảng 6 tháng đến một năm để thực hiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, nhưng thời gian gần đây việc này không đoán được là bao lâu. Doanh nghiệp đã mất rất nhiều chi phí cho vòng đời một dự án, nhất là giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Nên khi nhận được quyết định là phải "chạy" bán hàng ngay chứ không tiếp tục mất chi phí, mất cơ hội thị trường", doanh nghiệp này nói thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc công ty Thủ Đức House (TDH), thời gian qua, doanh nghiệp này "đeo đuổi" nhiều dự án có vị trí tốt tại TPHCM. Tuy nhiên, do việc phải chờ đợi các cấp có thẩm quyền phê duyệt nên mất nhiều thời gian. Có dự án sắp đến ngày hẹn thực hiện một thủ tục nào đó thì lại hết hiệu lực triển khai theo quy định.

"Trong tình hình hiện tại, doanh nghiệp chúng tôi gần một năm qua vẫn không có gì làm, không ra được dự án. Nếu việc này kéo dài, chắc chắn sẽ đẩy chúng tôi rơi vào khó khăn chồng chất, trong khi đó mọi hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án đều được thực hiện khá đầy đủ, nhưng qua thăm hỏi ý kiến thì được biết không bộ phận nào ký chuyển hồ sơ lên cấp cao hơn", vị này trần tình.



Tuy nhiên, từ nhiều tháng qua, TPHCM đã quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian thực hiện hồ sơ pháp lý dự án. Qua đó, các doanh nghiệp có quỹ đất tốt tại TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch đưa dự án mới ra thị trường, bất kể hiện nay là tháng 7 âm lịch hay không, bởi vì theo một số doanh nghiệp việc đáp ứng nhu cầu thị trường là quan trọng hàng đầu. “Một bộ phận người dân, nhà đầu tư đã có tâm lý thoáng hơn nên vẫn tham gia giao dịch mà không còn nặng nề chuyện kiêng tháng cô hồn, nhưng so với toàn thị trường đây vẫn chỉ là những mẫu thử rất nhỏ”, ông Nguyễn Nam Hiền - Tổng giám đốc Hưng Thịnh Land, nói.

Các nhà nghiên cứu thị trường cho rằng xã hội ngày càng phát triển và tư duy của người dân ngày càng phóng khoáng, tân tiến hơn. Đến thời điểm hiện nay thì câu chuyện "mua nhà tháng Ngâu" hay "kị tiền ra khỏi túi" trở nên khác hẳn. Lượng giao dịch bất động sản tháng cô hồn ở các năm trước không hề giảm sút, thậm chí nhiều sàn giao dịch còn ghi nhận có sự tăng đột biến bởi khách hàng ngày càng nhận thấy những lợi ích vượt trội khi mua nhà tháng 7 âm lịch.

Ông Ngô Quang Phúc, Phó tổng giám đốc Him Lam Land, cũng lý giải những thay đổi về xu hướng giao dịch của thị trường bất động sản trong tháng Ngâu. Trong đó, ông Phúc cho rằng, lợi thế của tháng Ngâu đầu tiên đó là nguồn hàng dồi dào, bởi giao thoa giữa quý II và quý III, là hai quý mà cách chủ đầu tư tiến hành khởi động phát triển dự án.

Chính vì lượng hàng nhiều, trong khi nhu cầu tháng Ngâu ít, nên các chủ đầu tư sẽ đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi "khủng". Với mức chiết khấu này, khách hàng mua nhà tháng ngâu sẽ không dại gì mà không xuống tiền mua nhà. "Ngoài ra, khi bán nhà tháng Ngâu, chủ đầu tư cũng linh hoạt hơn trong việc ký hợp đồng, như lùi thời hạn ký hợp đồng, giúp cho khách có tâm lý thoải mái hơn", ông Phúc nói.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho biết việc các chủ đầu tư mạnh tay khuyến mãi, chiết khấu sẽ kích thích người mua nhà xuống tiền trong tháng Ngâu để hưởng ưu đãi lớn. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp có chính sách bán hàng, chỉ áp dụng những gói khuyến mãi khủng cho người thực hiện ký hợp đồng mua bán trong tháng Ngâu khiến giao dịch xuất hiện ngày càng lớn ở thời điểm ít ai nghĩ có thể bán được hàng.

"Còn đối với những khách hàng vẫn đặt nặng tâm lý muốn tránh tháng Ngâu, nhiều chủ đầu tư và sàn giao dịch cũng có những chính sách đặc biệt, như nhận đặt cọc trước và dời thời gian ký hợp đồng mua bán sang tháng sau. Tuy nhiên, lưu ý rằng, bên cạnh chính sách bán hàng linh hoạt cùng khuyến mãi để kích cầu thị trường thì yếu tố chất lượng, khả năng sinh lợi đang ngày càng được khách hàng quan tâm", ông Châu chia sẻ.

Nắm bắt thời cơ này, nhiều doanh nghiệp địa ốc đang "ăn theo" tháng 7 âm lịch để chạy đua bán hàng. Theo tìm hiểu, tại khu Nam Sài Gòn, một dự án lớn thứ hai ở khu Nam có tổng diện tích gần 350 ha (sau khu đô thị Phú Mỹ Hưng có diện tích 750 ha) do Công ty TNHH một thành viên phát triển GS Nhà Bè (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư sẽ giới thiệu ra thị trường trở lại sau nhiều năm "bất động".

Ngoài ra, chủ đầu tư dự án Eco Green Saigon có quy mô 14,36 ha, cũng sẽ mở bán các rỗ hàng mới ngay trong tháng này. Hay như dự án Oakwood Residence Saigon nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, gồm có 237 căn hộ dịch vụ vừa được tung ra thị trường. Dự án này do Công ty đầu tư Mapletree thuộc tập đoàn Mapletree (Singapore) làm chủ đầu tư. Ngoài ra, tập đoàn này vừa giới thiệu thiết kế mô hình tòa tháp đôi văn phòng V-Plaza Towers với diện tích sàn hơn 66.000m2, khi hoàn thành vào năm 2023 sẽ là khu phức hợp văn phòng đạt chuẩn quốc tế có quy mô lớn tại quận 7, TP.HCM.

Ngoài hai dự án trên, mới đây Công ty cổ phần Bất động sản Tiến Phước vừa công bố ra mắt giai đoạn I, dự án Senturia Nam Sai Gon, tại đường Nguyễn Văn Linh. Bên cạnh đó, tập đoàn Hưng Thịnh "nổ phát súng" trong ngày đầu tiên của tháng Ngâu bằng việc cho khách hàng tiến hành đặc cọc giữ chỗ mua căn hộ dự án Q7 Boulevard nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7. Hưng Thịnh Corp., dự kiến trong cuối tháng này cũng sẽ đưa ra thị trường hơn 400 căn biệt thự và nhà phố tại quận 9. Cách đó không bao xa, tập đoàn Sunshine Group cũng đẩy mạnh các chương trình bán hàng của mình thuộc dự án Sunshine City tại đường Đào Trí, quận 7.

Một nguồn cung khác, qua tìm hiểu được biết trong giữa tháng 8 dương lịch, một "đại gia" tên tuổi trong ngành địa ốc TPHCM sẽ công bố một đại dự án căn hộ cao cấp trên đường Mai Chí Thọ, quận 2. Với quy mô lên đến hàng chục hecta, ước tính sẽ có khoảng 2.000 căn hộ từ dự án này sẽ được cung cấp cho thị trường khu Đông.

Nằm ngay giao lộ Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội là một dự án rộng hơn 5ha của một "ông lớn" địa ốc TPHCM khác, khi mở bán hứa hẹn thị trường sẽ đón nhận thêm gần 1.000 căn hộ với giá bán dự kiến từ 85 - 95 triệu đồng/m2 từ nay đến cuối năm 2019.

Tương tự, tập đoàn Phúc Khang cũng sẽ "trình làng" dự án Rome by Diamond Lotus, quận 2. Sea Holdings cũng tận dụng tháng 7 âm lịch để tiếp tục bán hàng giai đoạn tiếp (400 căn hộ) của dự án Fresca Riverside, thuộc khu dân cư Bình Chiểu phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TPHCM). Được biết, dự án vừa được cất nóc và hoàn thành xây dựng phần thô chỉ sau 15 tháng xây dựng.

Khi được hỏi về "khẩu vị" của các nhà đầu tư nhà đất trong thời điểm hiện nay, ông Phan Công Chánh - chuyên gia phân tích BĐS cá nhân cho rằng do thị trường đang khan hiếm nguồn cung nên khách hàng thường chọn những căn hộ có diện tích vừa phải, hơi xa khu trung tâm TPHCM, chủ yếu 1-2 phòng ngủ để đầu tư hoặc cho thuê lại. Bởi vì, khu vực cận trung tâm TPHCM thì đương nhiên không hề có những dự án nào giá trên dưới 4 tỷ đồng/căn.

"Theo tôi, với chủ trương đưa TPHCM thành trung tâm tài chính quốc tế, mở rộng diện tích nhiều khu đô thị vệ tinh thì TPHCM sẽ trở thành một điểm đến cho các tập đoàn đa quốc gia, từ đó kéo nhu cầu nhà ở tăng mạnh. Thời điểm từ nay đến hết năm nguồn cung căn hộ dồi dào hơn so với 2 năm trước, do vậy mức giao dịch của thị trường sẽ sôi động hẳn lên nhiều, kéo theo đó mặt bằng giá bán sẽ tăng lên ở một mức nhất định nào đó, khoảng 5-10%", vị này cho biết thêm.