Doanh nghiệp hé lộ mục tiêu lãi 2019

Với doanh nghiệp, tháng cuối cùng của năm thường là thời điểm nhìn lại thành quả trong năm và chuẩn bị lên kế hoạch cho năm mới. Theo đó trên sàn niêm yết nhiều doanh nghiệp đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Ngược chiều VHM và QNS

Mức kế hoạch 2019 ấn tượng nhất đang thuộc về ông lớn Vinhomes (VHM) khi dự kiến doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng với tốc độ thần tốc. Nếu 2018 là năm bùng nổ về lợi nhuận khi Vinhomes dự kiến lãi trước thuế lên tới 21.971 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), cao gấp 10 lần so với 2017. Thì sang năm 2019, đến lượt doanh thu của Vinhomes sẽ đột phá, vượt 80.000 tỷ đồng và lợi nhuận lên 33.581 tỷ đồng (khoảng 1,5 tỷ USD). Trong đó, mảng kinh doanh bất động sản chiếm hơn 26.000 tỷ đồng và hoạt động hợp tác kinh doanh bất động sản chiếm 7.577 tỷ đồng.

Để đạt được các kết quả 2018 và 2019 nói trên, đối với các dự án do Vinhomes và các công ty con của Vinhomes đang vận hành và quản lý, công ty dự kiến sẽ tiếp tục bàn giao các căn hộ và biệt thự thuộc các dự án đã mở bán như Vinhomes Central Park, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Metropolis.

Ở chiều ngược lại Đường Quảng Ngãi (QNS) đã công bố một kế hoạch lãi giảm sốc. Sau khi ước lãi 2018 lên tới cả nghìn tỷ đồng, doanh nghiệp này lại chỉ lên kế hoạch lợi nhuận chưa đến 200 tỷ đồng cho năm 2019.

Công ty này cho biết năm 2018 có nhiều yếu tố thuận lợi giúp công ty lãi cao gồm việc tập trung đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu mía giúp sản lượng đường sản xuất niên vụ 2017-2018 tăng 50% so với vụ 2016-2017; dây chuyền sản xuất sữa đậu nành Vinasoy hoạt động ổn định, tiết kiệm chi phí; ra mắt 2 sản phẩm sữa đậu nành mới trong quý III; nhà máy Điện sinh khối An Khê chính thức đi vào hoạt động.

Nhiều doanh nghiệp dự kiến lãi tăng trưởng

Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) đã đề ra chỉ tiêu tổng doanh thu 461 tỷ đồng, giảm 12% so với ước đạt được năm 2018. Về phần lợi nhuận ròng, SII lên kế hoạch 83 tỷ đồng, tăng 13% so với ước năm 2018 nhờ thu nhập từ công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh từ 15 tỷ lên 57,6 tỷ đồng. SII cho biết lợi nhuận năm 2019 chủ yếu đến từ dự án Củ Chi (56,7 tỷ) và CTCP Đầu tư nước Tân Hiệp (57,6 tỷ đồng); trong khi công ty mẹ lỗ 4 tỷ, dự án Saigon – Dankia, Saigon - Pleiky cùng lỗ 14 tỷ đồng.

Tập đoàn Hà Đô (HDG) đặt mục tiêu lãi ròng khoảng 800 tỷ đồng trong năm 2019, tăng trưởng khoảng 15% so với năm 2018. Công ty này nhận định thị trường bất động sản đã bùng nổ trong giai đoạn 2017-2018, nên khó có thể kỳ vọng năm 2019 tiếp tục tăng trưởng cả trăm phần trăm như năm 2018. Đầu tư và Phát triển TDT (TDT) công bố kế hoạch sản xuất 2019 gồm doanh thu tiêu thụ 356,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 27,9 tỷ đồng lần lượt tăng trưởng 19,3% và 42% so với thực hiện 2018.

Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) đặt mục tiêu doanh thu 1,795 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 192 tỷ đồng cho năm 2019, tương đương tăng lần lượt 60,5% và 29,7% so với kế hoạch năm 2018. Công ty cho biết năm 2019 hai mảng kinh doanh xây lắp và thu phí BOT sẽ đóng góp 80% vào doanh thu CTI. Trong đó, phần doanh thu tăng thêm so với năm 2018 nằm ở doanh thu thu phí dự án Đồng Nai - Phan Thiết khoảng 300 tỷ, doanh thu xây lắp ở phần còn lại của dự án 319 và phần còn lại dự án Phan Thiết - Dầu Giây. Ngoài ra, doanh thu mảng đá khoảng 180 tỷ đồng, tăng thêm 20 tỷ so với kế hoạch 2018.

Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) cho biết năm 2019 tổng doanh thu dự kiến khoảng 1.928 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 90 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này nhỉnh hơn so với kế hoạch của năm 2018 nhưng lại thấp hơn mức lợi nhuận thực hiện của Công ty năm nay.

Nhiều doanh nghiệp khác chưa công bố con số chính thức nhưng đã hé lộ thông tin về kế hoạch kinh doanh 2019 của mình. Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (HAX) cho biết chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận năm tới sẽ cao hơn năm nay. Đồng thời, năm 2019 sẽ là năm bản lề thay đổi của Haxaco, đặc biệt là về cơ cấu tổ chức, ban lãnh đạo đang xây dựng công ty thành một tập đoàn với các mảng chuyên biệt khác nhau.

Dược phẩm Imexpharm (IMP) cũng chưa công bố con số cụ thể nhưng mục tiêu năm 2019 của IMP là tăng trưởng từ 10 - 15% so với năm 2018, song sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra kế hoạch phù hợp. Tương tự Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) sẽ phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10% trong năm 2019 so với kết quả năm 2018.

Như vậy có thể thấy với những doanh nghiệp đã đưa ra kế hoạch kinh doanh sớm cho năm 2019, tăng trưởng dương vẫn là mục tiêu chính.