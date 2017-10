Doanh nghiệp thủy điện tiếp tục kinh doanh khởi sắc

Sau khi kết thúc nửa đầu năm 2017 với sự tăng trưởng mạnh mẽ doanh thu và lợi nhuận nhờ lượng mưa nhiều, các doanh nghiệp thủy điện đều hứa hẹn sẽ tiếp tục có được kết quả kinh doanh tốt trong quý III/2017.

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (UpCom: ND2 ) là doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh sớm nhất trong quý III năm nay với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Theo báo cáo của ND2, doanh thu thuần trong quý III đạt 150 tỷ đồng, tăng trưởng 23%, biên lãi gộp tăng lên mức 72,2% so với mức 67,5% cùng kỳ. Theo đó, Công ty đạt gần 65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tăng đến 77% so với con số thực hiện trong quý III/2016. Sau 9 tháng đầu năm, ND2 đạt 306 tỷ đồng doanh thu, tăng 5,6%. Lợi nhưng lợi nhuận sau thuế đạt gần 80 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và vượt 8% so với kế hoạch năm đã đề ra.

Một doanh nghiệp thủy điện khác ở Miền Bắc cũng cho biết kết quả kinh doanh tăng trưởng hết sức ấn tượng là Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (UpCoM: BHA). Trong quý III, BHA ghi nhận doanh thu tăng trưởng 14% lên 175 tỷ đồng, thu về 94,7 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ 2016. Nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý III, lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng của BHA đạt 27,5 tỷ đồng, tăng trưởng 164% so với cùng kỳ 2016.

Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC) dù chưa công bố báo cáo tài chính quý III cũng cho biết, tình hình thủy văn tại lưu vực hồ Thác Bà diễn biến đúng như dự báo, lưu lượng nước về trung bình hồ cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, nên kết quả sản xuất điện năng của Nhà máy đạt kết quả tốt. Như vậy, năm 2017 sẽ là năm có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đầy ấn tượng của Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) – một DN thủy điện tại Miền Trung cũng đã công bố trên Website công ty kết quả kinh doanh rất ấn tượng. Kết thúc quý 3/2017, tổng sản lượng điện thương phẩm 02 Nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H’năng là 68,85 triệu kWh, doanh thu 85,88 tỷ đồng, đạt 104,78% kế hoạch. Sản lượng phát điện 2 nhà máy gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2016 và cao nhất kể từ khi đưa vào vận hành đến nay. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, SBA đạt tổng doanh thu 226 tỷ đồng, đạt 98,36% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 92,6 tỷ đồng, vượt 22,54% kế hoạch năm.

Tại phía Nam, CTCP Thủy Điện Miền Nam (HOSE: SHP) cũng hứa hẹn có lợi nhuận tốt trong quý III/2017. Theo thông tin của SHP công bố cho thấy, ngoại trừ sản lượng điện của Nhà máy Đa M’bri giảm nhẹ so với cùng kỳ thì 2 nhà máy còn lại là Đa Siat và Đa Dâng 2 đã có mức tăng trưởng mạnh trong quý III. Dự kiến doanh thu của SHP sẽ tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ. Quý III cũng là quý mà SHP có lợi nhuận tốt nhất trong năm.

Lượng mưa trong quý III ở mức xấp xỉ mức trung bình nhiều năm đã giúp các DN gia tăng sản lượng điện đáng kể. Bên cạnh đó, GDP quý III đạt mức tăng trưởng kỷ lục 7,46% nhờ đóng góp lớn của ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng là một nguyên nhân khiến nhu cầu điện gia tăng, giúp nhóm thủy điện đạt kết quả kinh doanh tốt trong quý III.

Trong quý IV năm nay, tình hình thủy văn cũng được dự báo là thuận lợi cho các DN thủy điện. Hầu hết đều dự báo từ Trung tâm Dự báo KTTV - Việt Nam, NOAA - Mỹ, BOM – Úc) đều cho rằng, xác suất La Nina là (55-60)%, nhiệt độ sai chuẩn Thái Bình Dương đang giảm nhanh và phù hợp với nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV - Việt Nam, nên khả năng xảy ra lượng mưa các tháng 10, 11, 12 của năm 2017 cao hơn trung bình nhiều năm và mùa mưa kết thúc muộn hơn so với trung bình. Điều này mang lại thuận lợi rất lớn cho công tác vận hành phát điện của các Nhà máy Thủy điện.

Tuy nhiên, mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3698/QĐ-BCT ngừng hoạt động tạm thời thị trường phát điện cạnh tranh bắt đầu từ ngày 1/10/2017. Lý do được nêu trong Quyết định là nhằm ưu tiên huy động từ các nhà máy nhiệt điện khí.

Với thị trường phát điện cạnh tranh, EVN sẽ lập kế hoạch mua điện từ các nhà máy dựa trên giá đấu thầu theo chi phí biến đổi. Các nhà máy điện thường bán 10-20% sản lượng điện trên thị trường này.

Theo nhóm phân tích CTCK HSC thì việc tạm ngừng hoạt động của thị trường phát điện cạnh tranh đồng nghĩa rằng toàn bộ sản lượng điện từ các nhà máy điện sẽ được tính theo giá trên hợp đồng PPA. Đối với các nhà máy thủy điện, giá PPA = Giá cố định giá vận hành và bảo dưỡng.

Điều này theo HSC là sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các nhá máy thủy điện do các nhà máy thủy điện có chi phí sản xuất điện thấp nhất, giá PPA thấp hơn 20-30% so với giá bán điện bình quân trên thị trường phát điện cạnh tranh. Hơn nữa, quý 4 thường là mùa mưa ở miền trung. Do đó, việc không được EVN ưu tiên mua điện và áp dụng giá PPA cho tất cả sản lượng điện sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận trong quý IV của các nhà máy này, đặc biệt là các nhà máy thủy điện tại miền trung như VSH, CHP.

Dù vậy, HSC cũng cho rằng, do nguồn điện sản xuất bằng khí là một trong những nguồn điện có chi phí lớn nhất, thị trường phát điện cạnh tranh nhiều khả năng sẽ chỉ tạm ngừng hoạt động trong quý IV/2017 và quyết định này sẽ chỉ có tác động trong ngắn hạn.