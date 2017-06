Doanh nghiệp xe điện bức xúc vì văn bản bất nhất của TP Hải Phòng

Doanh nghiệp "chết điếng" trước các văn bản

Phản ánh tới Báo điện tử Infonet, Công ty CP Điện tử Tin học Viễn thông (EG) cho biết, cuối năm 2014, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản hoan nghênh đơn vị này khi chủ động đề xuất ý tưởng kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô điện tại khu du lịch Cát Bà, các khu du lịch bà các tuyến đường trung tâm TP Hải Phòng.

Bên cạnh sự đồng ý chủ trương việc sử dụng ô tô điện tại các khu du lịch và khu trung tâm TP, văn bản của UBND TP Hải Phòng còn nêu rõ “Tạm dừng xem xét cho phép thêm các doanh nghiệp (DN) hoạt động thí điểm ô tô điện tại các khu du lịch của thành phố”.

Đến đầu năm 2015, UBND TP Hải Phòng chính thức có văn bản “cho phép Công ty EG được hoạt động thí điểm xe điện tại khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn và tuyến vòng quanh trung tâm thành phố”.

Dàn xe điện hoạt động tại Hải Phòng của Công ty CP Điện tử Tin học Viễn thông (EG).

Công ty EG cho biết, từ năm 2015 đến nay đã rất nhiều lần công ty đề nghị TP, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hải Phòng cho phép đầu tư bổ sung phương tiện nhằm đảm bảo kế hoạch hoạt động của DN nhưng cho đến nay vẫn chưa được chấp thuận; thậm chí không được tăng mà còn bị điều chỉnh cắt giảm một cách vô lý, thiếu cơ sở của cơ quan quản lý.

Cụ thể, sau khi Công ty EG được phép hoạt động 17 xe điện ở Đồ Sơn, Sở GTVT lại cho rằng số lượng xe điện hoạt động vượt quá số lượng được UBND TP cho phép tại địa bàn này, tức chỉ được 10 xe.

Tuy nhiên, Công ty EG cho hay, họ thực hiện đúng theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP tại văn bản số 1361 ngày 17/3/2016, trong đó có nội dung đồng ý đề xuất của liên cơ quan Sở GTVT – Công an TP tại văn bản số 38/BC-SGTVT-CATP ngày 9/3/2016. Theo đó, văn bản 1361 có nói rõ số lượng xe hoạt động trên địa bàn Đồ Sơn mà Công ty EG được phép là 17 xe. Công ty EG đã bỏ số tiền lớn để đầu tư mua sắm phương tiện đúng theo số lượng được TP quy định.

Thế nhưng, chỉ sau 5 tháng, ngày 16/8/2016, UBND TP Hải Phòng lại có thông báo số 309/TB-UBND về kết luận tại cuộc họp về công tác quản lý hoạt động xe 4 bánh vận chuyển khách trên địa bàn với lãnh đạo Sở GTVT, Công an TP, UBND huyện Cát Bà…. Bất ngờ, số lượng xe điện được được hoạt ở khu vực Đồ Sơn của Công ty EG giảm xuống, chỉ còn 10 xe.

Việc Công ty này phải bỏ vốn đầu tư 17 xe theo văn bản 1361 nhưng sau đó chỉ được hoạt động 10 xe không chỉ gây sự lãng phí khi tài sản nằm “đắp chiếu” mà còn khiến DN bất bình trước sự điều chỉnh cắt giảm số lượng xe một cách khó hiểu của cơ quan chức năng.

Bất ngờ hơn, ngày 2/3/2017, trên cơ sở xét đề nghị của Sở GTVT, UBND TP Hải Phòng có văn bản số 1032/UBND-GT được đóng dấu “Hỏa tốc” cho phép Công ty Cổ phần Hoàng Hồng Vân được đầu tư xe điện vận chuyển khách ở Đồ Sơn, với số lượng lên tới 30 xe.

Lãnh đạo Công ty EG nói, họ rất khó hiểu trước sự mập mờ, thiếu minh bạch của Sở GTVT Hải Phòng trong việc báo cáo, đề xuất UBND TP ra chủ trương.

“Quả bóng” trách nhiệm liên tục được đá

Trước những phản ánh của DN, ngày 30/5, PV Báo điện tử Infonet đã liên hệ các cơ quan quản lý của Hải Phòng để tìm hiểu về vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Trưởng phòng quản lý vận tải cho hay: Thẩm quyền cấp phép không phải Sở GTVT mà là Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, quy định cho phép doanh nghiệp nào hoạt động với số lượng bao nhiêu xe, hoạt động trên phạm vi tuyến đường nào. Còn Sở GTVT, Công an TP, chính quyền địa phương nơi có xe điện hoạt động chỉ là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ủy ban.

“Doanh nghiệp cứ đề xuất, còn tất cả thuộc quyền của Chủ tịch UBND TP”, ông Hòa nói.

PV đặt câu hỏi: Vì sao Công ty EG được phép hoạt động 17 xe điện ở Đồ Sơn, nhưng Sở GTVT lại báo cáo chỉ được 10 xe?

Ông Hòa giải thích: “Tháng 3/2016, Sở GTVT và Công an TP có báo cáo liên ngành đề nghị TP tiếp tục cho phép hoạt động thí điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng, tại 3 khu vực Cát Bà, Đồ Sơ, trung tâm TP. Giao Sở GTVT, Công an TP nghiên cứu, xem xét cụ thể quy định mỗi DN bao nhiêu xe hoạt động trên phạm vi tuyến đường như thế nào thì báo cáo TP quyết định. Thời điểm đó, Công ty EG là 17 xe nhưng TP chưa chấp thuận cho EG 17 xe mà giao cơ quan tham mưu TP xem xét cụ thể báo cáo lại”.

“Ngày 30/8/2016, lãnh đạo TP chủ trì cuộc họp với Sở GTVT, Công an TP, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và chính quyền địa phương… có kết luận để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP là giữ nguyên tất cả số lượng xe hiện có của các đơn vị tại các khu vực. Trên cơ sở báo cáo của UBND quận Đồ Sơn, Sở GTVT đã tổng hợp báo cáo TP, đề nghị cho phép ở Đồ Sơn là 19 xe ( Công ty Quang Việt 9 xe và công ty EG 10 xe), ông Hòa nói thêm.

Liên quan đến thắc mắc của Công ty EG vì sao EG đã nhiều lần đề xuất tăng số lượng xe điện nhưng chưa được chấp thuận hay bất cứ câu trả lời nào nhưng Sở lại đề xuất cho một đơn vị khác là Công ty CP Hoàng Hồng Vân được đầu tư thêm 30 xe điện hoạt động ở Đồ Sơn khi TP đã có yêu cầu tạm dừng bổ sung xe?

Ông Hòa cho biết: Công an TP nhất trí và quận Đồ Sơn nhất trí cho Hoàng Hồng Vân được đầu tư 30 xe điện để hoạt động ở quận Đồ Sơn nên Sở GTVT tổng hợp lại, liên ngành có tờ trình đề nghị TP xem xét cho DN này đầu tư số lượng 30 xe điện.

Sở GTVT cũng đã mời các đơn vị liên quan lên họp, quận Đồ Sơn có ý kiến Hoàng Hồng Vân là DN đóng trên địa bàn quận, đóng góp kinh tế - xã hội cho quận nên họ có văn bản đề nghị thống nhất chủ trương phương án của DN và đề nghị cho DN bổ sung số lượng 30 xe.

“Năm 2015, TP có yêu cầu tạm dừng bổ sung xe, nhưng căn cứ vào nhu cầu đi lại, căn cứ vào tình hình chấp hành của các doanh nghiệp khai thác thì có thể bổ sung, quyết định là của TP còn các ngành chỉ là đề xuất. Chính quyền địa phương là mấu chốt quan trọng nhất, biết được DN nào là DN chấp hành, số lượng khách du lịch đến địa phương như thế nào, tuyến đường nào phát sinh khách du lịch… Vì thế, chính quyền địa phương đề xuất là chính xác nhất, căn cứ vào đề xuất của quận thì Sở GTVT, Công an TP căn cứ vào tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận để cùng thống nhất đề xuất, số lượng khách như thế nào chỉ chính quyền địa phương nắm vững nhất và có đề xuất bằng văn bản và có ý kiến cụ thể tại cuộc họp về số lượng xe nên Sở GTVT và Công an TP mới đề xuất số lượng như thế”, ông Hòa lý giải.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị được cung cấp các văn bản báo cáo, đề xuất của UBND quận Đồ Sơn thì ông Hòa trả lời “nếu lãnh đạo đồng ý mới cung cấp”.

Còn lãnh đạo Sở GTVT lại trả lời rằng, văn bản nào của Sở thì mới cung cấp, còn các văn bản của địa phương thì không thể cung cấp được.

Về phía UBND TP Hải Phòng, khi PV đến liên hệ làm việc thì được thông tin là lãnh đạo đều đi vắng.

Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc khi có trả lời bằng văn bản của UBND TP Hải Phòng.

Theo Nguyễn Lê - Tiến Dũng

Infonet