Doanh nhân gốc Việt giữ chức Giám đốc sản phẩm Ford toàn cầu là ai?

Mới đây, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin ban quản trị Ford cơ cấu lại đội ngũ lãnh đạo của hãng. Vị CEO mới, Jim Hackett sau khi nhận chức đã thay đổi một số nhân sự cấp cao, với mong muốn cải cách và đưa Ford tăng trưởng trở lại.

Tăng Thái Hậu giới thiệu mẫu Ford Mustang Shelby GT500 đời 2013.

Ford đang thiếu hụt một vài dòng sản phẩm, dẫn đến việc hãng xe Mỹ phải ký kết hợp tác cùng GM để khắc phục. Vì vậy, Hackett đã quyết định bổ nhiệm một người gốc Việt - Tăng Thái Hậu - vào vị trí Giám đốc sản phẩm Ford toàn cầu. Với cương vị mới, Tăng Thái Hậu sẽ chỉ đạo hoàn toàn thiết kế, kỹ thuật và sản xuất để đưa những mẫu xe mới ra thị trường.

Trước đó, ông làm việc tại bộ phận xe đua CART, nơi phát triển mẫu Lincoln LS, rồi thành kỹ sư trưởng của dòng Thunderbird.

Bên cạnh đó, Tăng Thái Hậu từng phụ trách phân nhánh SVT (Special Vehicle Team), đảm nhiệm công việc đưa ra những mẫu xe Ford hiệu xuất cao, và từng là giám đốc điều hành chương trình sản phẩm toàn cầu, và giám đốc mảng sáng tạo nâng cao sản phẩm.

Người đàn ông gốc Việt hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc sản phẩm Ford toàn cầu.

Sau khi tốt nghiệp và làm việc ở Ford vào năm 1993, Tăng Thái Hậu từng là kỹ sư phụ trách các vấn đề kỹ thuật cho các tay đua Nigel Mansell và Mario Andretti trong đội đua Newman-Haas CART và IndyCar. Ông đóng góp không nhỏ vào 6 chiến thắng và 11 lần đứng trong top 3 của Ford.

Vào thời điểm Ford Mustang 2005 ra mắt, Tăng Thái Hậu nói với Los Angeles Times rằng ông từng nhìn thấy chiếc Mustang đầu tiên khi còn ở Sài Gòn. Một chiếc Mustang phiên bản Mach 1 màu trắng. Lúc ấy, Tăng Thái Hậu là một cậu bé 5 tuổi.

"Chiếc xe thực sự để lại ấn tượng sâu trong tôi, với trục cơ sở dài, hốc hút gió trên nắp ca-pô. Vẻ cơ bắp rất đặc trưng", Tăng Thái Hậu kể lại.

Ford Mustang thế hệ thứ năm là nơi Tăng Thái Hậu thể hiện tài năng và cũng nhờ đó trở nên nổi tiếng. Ông chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển, thử nghiệm và biến Mustang trở thành sản phẩm điển hình của trào lưu "retro", bằng cách lấy cảm hứng từ những năm 1960. Không có mẫu Mustang nào trước đó gợi nhớ nhiều về quá khứ như thế.

Tăng Thái Hậu tự hào gọi Mustang 2005 là "thuyết vị lai cổ điển". Nó gây sức ép khiến Chevrolet không còn cách nào khác tung ra Camaro thế hệ thứ 5 với cùng xu hướng "retro" mà Tăng Thái Hậu khởi xướng.

Con đường Tăng Thái Hậu đến với Mustang bắt nguồn từ thời thơ ấu. Ông bị ám ảnh. "Với tôi, Mustang là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà nước Mỹ có. To lớn, đầy sức mạnh và can đảm. Mustang là điểm đến, là tự do tuyệt đối. Ít nhất đó là cảm giác lái", Tăng Thái Hậu nói với tờ Consumer Guide.

Mustang không phải xe bán chạy nhất, nhưng là nơi Ford tập trung tinh hoa công nghệ và những ý tưởng táo bạo. Vì thế nằm trong đội ngũ phát triển Mustang luôn là vinh dự.

Sang Mỹ từ 1975, bố mẹ muốn Hậu trở thành bác sĩ hoặc nha sĩ. Nhưng ông chọn con đường kỹ sư bởi giỏi môn toán và sợ nhìn máu. Công nghiệp ôtô thu hút do ẩn chứa "sự năng động, liên tục thay đổi và đầy tính cạnh tranh". Sau khi tốt nghiệp, Tăng Thái Hậu làm việc với tư cách là kỹ sư của Ford và mua chiếc xe hơi đầu tiên, một chiếc Mustang.

Tăng Thái Hậu với mẫu Ford Mustang 2005 mà ông thiết kế.

Là người thực tế nên ôtô có sức hút đặc biệt. "Bạn có thể làm việc cho NASA. Nhưng thật tiếc, không gian là thứ không sờ, nắm được. Với xe hơi, tôi có thể mang về nhà, khoe với bạn bè, với vợ, với bố mẹ và tự hào nói tôi là một trong số những người làm nên nó".

Tăng Thái Hậu trải qua một hành trình dài trước khi "chạm" vào Mustang. Ông dành thời gian công tác tại bộ phận xe đua CART của Ford, nơi phát triển mẫu Lincoln LS. Rồi trở thành kỹ sư trưởng của dòng Thunderbird. Đến 2001 làm trưởng nhóm phát triển Mustang GT, V6, Cobra, các phiên bản của thế hệ thứ tư. Sau đó ông mới được xướng danh ở vai trò kỹ sư trưởng phát triển Mustang 2005, thế hệ thứ năm.

Hiện ông có gần 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm. Tăng Thái Hậu còn là một nhân tố chủ chốt trong kế hoạch "One Ford" nổi tiếng của Alan Mulally.

Trong vòng 8 năm, từ 2007 đến 2015, Ford đã rút gọn kết cấu xe toàn cầu từ 27 xuống 9, và đang trên đường tiến tới con số 8.

Năm 2001, bảo tàng Automotive Hall of Fame trao danh hiệu Nhà lãnh đạo trẻ và giải thưởng xuất sắc cho Tăng Thái Hậu.

Bên cạnh chức vụ giám đốc sản phẩm Ford toàn cầu, ông vẫn đảm nhiệm vai trò phó tổng giám đốc phụ trách mua sắm toàn cầu. Công việc nghe chừng nhàm chán nhưng chính Ford chỉ ra rằng, Tăng Thái Hậu chịu trách nhiệm quản lý chi tiêu 100 tỷ USD mỗi năm của hãng này. Tạp chí Automotive Supply Chain còn bình chọn ông là Nhà quản lý mua hàng của năm.

Theo Nha Trang

Vietnamfinance