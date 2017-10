Doanh thu 9 tháng của tập đoàn Bảo Việt vượt 1 tỷ USD, LNST tăng 14%

Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) đã công bố kết quả kinh doanh Quý III năm 2017. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm của BVH tăng trưởng 26,8% so với cùng kỳ năm 2016, vượt 1 tỷ USD. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 17.000 tỷ đồng và lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt hơn 3.200 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, BVH đạt 1.234 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 1.814 đồng.

Thông báo chi tiết từ Bảo Việt cho biết, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao với tổng doanh thu tăng trưởng 28,7% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 28,9%; doanh thu khai thác mới tiếp tục tăng trưởng cao 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt mức tăng 22,9% tổng doanh thu; doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 22,8%.

Về thị phần, theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ, chiếm 20,5% thị phần doanh thu khai thác mới. Bảo hiểm Bảo Việt duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cao hơn mức tăng trưởng bình quân thị trường (12,4%), chiếm 18,4% thị phần.

Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính cũng cho thấy kết quả khả quan. Tại thời điểm 30/9/2017, tổng tài sản do Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý tăng 13,1% so với cuối năm 2016. Tổng doanh thu tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ. Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt hoàn thành 97,6% kế hoạch doanh thu năm, tăng trưởng 50,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hoàn thành 90,8% kế hoạch cả năm.

BCTC quý 3/2017