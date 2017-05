Doanh thu giảm sút mạnh, PVX chỉ lãi hơn 4 tỷ đồng quý 1/2017

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC - mã chứng khoán PVX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Doanh thu bán hàng cả quý đạt 623,4 tỷ đồng, bằng 27% doanh thu đạt được quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 71,5 tỷ đồng, gần bằng 1 nửa so với hơn 147,6 tỷ đồng đạt được cùng kỳ. Nguyên nhân do tỷ lệ giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu.

Trong quý, doanh thu từ tài chính tăng nhẹ hơn 1 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cả quý chưa đến 21 tỷ đồng, giảm mạnh gần 1 nửa so với 40,8 tỷ đồng quý 1 năm ngoái. Đây chủ yếu là chi phí lãi vay phải trả. Tổng nợ phải trả đến cuối quý của công ty là 10.736 tỷ đồng, tăng 759 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng tổng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 2.600 tỷ đồng, không có nhiều biến động so với đầu kỳ.

Mặt khác, trong quý, PVX tiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp, từ hơn 92,8 tỷ đồng quý 1 năm ngoái xuống còn hơn 59,2 tỷ đồng quý 1 năm nay, tương ứng giảm được 33,6 tỷ đồng (giảm 36%).

Kết quả, quý 1 PVX báo lãi sau thuế hơn 4 tỷ đồng, bằng 38% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 1,13 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối năm 5.533 tỷ đồng, tăng hơn 700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, đây chủ yếu do tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý còn 836 tỷ đồng, giảm gần 490 tỷ đồng so với đầu kỳ. Vốn chủ sở hữu đạt 2.991 tỷ đồng trong khi vốn góp chủ sở hữu 4.000 tỷ đồng. Tổng cộng đến cuối quý 1/2017 PVX còn lỗ lũy kế chưa phân phối khoảng 2.969 tỷ đồng.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ/HNX